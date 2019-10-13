Что вас ожидает

Печоры: вид сверху

Центр притяжения в Печорах — это, конечно Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Расположен он в огромном овраге и обнесен крепостью 16 века. Мы полюбуемся на обитель со смотровой площадки, и поговорим о её основании. Я объясню, почему монастырь оставался открытым даже в годы советской власти, и расскажу о крепости, построенной при Иване Грозном.

Храмы и пещеры

Вы посетите Успенский пещерный храм — первый в обители — и сможете приложиться чудотворным иконам Божией Матери «Успение» и «Умиление». Побываете в ближних пещерах, с которых начинается история монастыря, и узнаете об их обнаружении. Мы осмотрим и другие храмы — я объясню, в честь кого или какого события освящен каждый. Поговорим и о духовной жизни монастыря, о феномене старчества и отшельничества. А еще вы услышите предание о дороге, которая называется Кровавый путь, и сравните её с гипотезами историков.

Заповедный Изборск

Мы спустимся к Городищенскому озеру — в его теплых водах даже зимой плавают лебеди. Я покажу Словенские ключи, которым поклонялись еще в языческие времена: они бьют прямо из склона и образуют равнинные водопады.

После поднимемся на сигнальную башню крепости и полюбуемся русскими пейзажами. Вы пройдете по боевым ходам и посетите храм-ровесник этих стен. Я расскажу, как строилась и почему менялась крепость, как функционировали город и поселение. А после мы прогуляемся по тихим улочкам деревни и увидим типичные псковские дома.