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Узнать о старцах и чудесах в древнем монастыре и исследовать крепость над озером

Ольга
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Ольга – ваш гид
Меньше чем за час вы доберетесь до самых самобытных мест Псковской земли.

Печорский монастырь поразит количеством церквей и намоленной атмосферой.

Я расскажу о жизни лавры и Богом зданных пещерах и поделюсь любопытными историями.

А в Изборске вас будут ждать русские пейзажи озера и подземные ключи, старинная крепость и тихая деревушка с типичными изборскими домиками.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день

Что вас ожидает

Печоры: вид сверху
Центр притяжения в Печорах — это, конечно Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Расположен он в огромном овраге и обнесен крепостью 16 века. Мы полюбуемся на обитель со смотровой площадки, и поговорим о её основании. Я объясню, почему монастырь оставался открытым даже в годы советской власти, и расскажу о крепости, построенной при Иване Грозном.

Храмы и пещеры
Вы посетите Успенский пещерный храм — первый в обители — и сможете приложиться чудотворным иконам Божией Матери «Успение» и «Умиление». Побываете в ближних пещерах, с которых начинается история монастыря, и узнаете об их обнаружении. Мы осмотрим и другие храмы — я объясню, в честь кого или какого события освящен каждый. Поговорим и о духовной жизни монастыря, о феномене старчества и отшельничества. А еще вы услышите предание о дороге, которая называется Кровавый путь, и сравните её с гипотезами историков.

Заповедный Изборск
Мы спустимся к Городищенскому озеру — в его теплых водах даже зимой плавают лебеди. Я покажу Словенские ключи, которым поклонялись еще в языческие времена: они бьют прямо из склона и образуют равнинные водопады.
После поднимемся на сигнальную башню крепости и полюбуемся русскими пейзажами. Вы пройдете по боевым ходам и посетите храм-ровесник этих стен. Я расскажу, как строилась и почему менялась крепость, как функционировали город и поселение. А после мы прогуляемся по тихим улочкам деревни и увидим типичные псковские дома.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не входят в стоимость экскурсии. Экскурсию можно провести на вашем автомобиле или на арендованном транспорте, стоимость аренды составит от 2 до 3,5 тысяч рублей (3 экскурсанта и гид). Подробности уточняйте в личном сообщении.
  • Дорога занимает 40-60 минут в одну сторону.
  • Дополнительные расходы: пожертвование в монастыре 500 руб. за группу и входные билеты в крепость Изборска до 100 руб./чел.
  • Если вы хотите посетить Печорские пещеры, я подскажу, как это можно сделать, и дам соответствующие инструкции. Подробности уточняйте в личном сообщении.
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день
Печоры и Изборск за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, и я показываю гостям самые интересные места, которые передают атмосферу древнего Пскова и Псковской земли. Я не только аккредитованный гид, но и коренная псковичка, люблю свой город, могу многое о нем рассказать, знаю прошлое города не только по книгам, но и по рассказам своих родителей, бабушек, дедушек. Всегда сама любила бывать на экскурсиях, ни одно мое путешествие без них не обходилось. В какой-то момент поняла, что сама хочу рассказывать и показывать свой родной город. Рассказывать просто, без прикрас. Так, как будто вы приехали ко мне в гости. Буду очень рада показать вам Псков! Мне хочется, чтобы он вам понравился. Надеюсь, что и вы окажетесь открытыми, вежливыми и интересующимися людьми! До встречи на Псковской земле.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 октября 2019
12.10 ездили на экскурсию Печоры -Изборск за один день, получили большое удовольствие несмотря на дождливую погоду. Экскурсия Ольги хорошо продумана: гид заранее предупредила об особенностях маршрута, были предусмотрены все бытовые мелочи, маршрут оказался по силам двум пожилым дамам. Общение с гидом было эмоционально комфортным и очень приятным.
По содержанию: Ольга по дороге подробно рассказывала о местах по которым проезжали и местной исторической географии, все связано с темой и историей Псковской земли, очень подробная и интересная экскурсия в Печорах - история монастыря, постройки, храмы, иконы, современная жизнь в монастыре. В Изборске - детальный рассказ о крепости и современном состоянии поселка.
Имея профессиональное историческое образование, хочу поблагодарить Ольгу за качественную подготовку и знание исторического материала.

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