1 отзыв оставили туристы

Вы уже изучили основные красоты Пскова и хотите увидеть неизведанные уголки города, куда не ступает нога туриста? Нетрадиционный маршрут представит наш город 🏙️ в новом свете. Совершая вечерний променад, вы прочувствуете необыкновенную атмосферу древнего Пскова.

Гуляя по старинным улицам, вы услышите легенды, загадки и секреты нашего города, узнаете какую страшную тайну хранит древняя Гремячая башня на реке Пскове, увидите доходные дома и музеи-квартиры выдающихся горожан. Вместе с экскурсоводом найдете дом, где размещалась редакция газеты «Псковская жизнь» и узнаете о приключениях Куприна и спасшем его рассказе. А у стен Псковского драматического театра услышите о славных делах купцов XIX века и «совсем не том» Плюшкине.

Узнаете, что объединяет Пушкина и Ленина, революционерку Софью Перовскую и прокурора, настойчиво требовавшего ее смертной казни, наконец, автора романа "Два капитана" и слово "затутырки".

И самое необычное открытие ждёт нас в конце экскурсии: мы узнаем, что общего между рекой Пскова, жемчугом и крокодилами!

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