1 отзыв оставили туристы

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По псковским Затутыркам

5
1 отзыв
Континент. Б.
Континент. Б. – Гид из Пскова
По псковским Затутыркам
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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По псковским Затутыркам
По псковским Затутыркам
Вы уже изучили основные красоты Пскова и хотите увидеть неизведанные уголки города, куда не ступает нога туриста? Нетрадиционный маршрут представит наш город 🏙️ в новом свете. Совершая вечерний променад, вы прочувствуете необыкновенную атмосферу древнего Пскова.
Гуляя по старинным улицам, вы услышите легенды, загадки и секреты нашего города, узнаете какую страшную тайну хранит древняя Гремячая башня на реке Пскове, увидите доходные дома и музеи-квартиры выдающихся горожан. Вместе с экскурсоводом найдете дом, где размещалась редакция газеты «Псковская жизнь» и узнаете о приключениях Куприна и спасшем его рассказе. А у стен Псковского драматического театра услышите о славных делах купцов XIX века и «совсем не том» Плюшкине.
Узнаете, что объединяет Пушкина и Ленина, революционерку Софью Перовскую и прокурора, настойчиво требовавшего ее смертной казни, наконец, автора романа "Два капитана" и слово "затутырки".
И самое необычное открытие ждёт нас в конце экскурсии: мы узнаем, что общего между рекой Пскова, жемчугом и крокодилами!
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Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало
🚩 Псков, Площадь Ленина
Место завершения
🏁 Псков
По псковским Затутыркам
По псковским Затутыркам
По псковским Затутыркам
По псковским Затутыркам

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Континент. Б.
Континент. Б.
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1 отзыв оставили туристы

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