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Понять Изборск за 2 часа

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5 отзывов
Данил Л.
Данил Л. – Гид из Пскова
Всего полчаса от Пскова — и будто другой мир: холмы, водопады и крепость, выстроенная на отвесной скале.

Есть здесь что-то от Скандинавии, что-то от Византии, а вместе — чудом дошедший до нас дух Древней Руси.

Чтобы почувствовать его, приезжайте в Изборск.

А я покажу вам всё самое красивое 🤩 и знаковое.

Без спешки, лишних цифр и занудства.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-19 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Понять Изборск за 2 часа
Понять Изборск за 2 часа

Что вы увидите

  • Изборская крепость
  • Труворово Городище
  • Труворов крест
  • Словенские ключи или Ключи двенадцати апостолов
  • Изборская долина
  • башня Луковка
  • Никольский собор
  • подземный ход Изборской крепости
  • каменные кресты Изборска
Что вас ожидает:Начнем с главного — Труворова Городища, холма высотой с 14-этажный дом. Здесь, по мнению археологов, тысячу с лишним лет назад шумел древний Изборск — тот, что упоминается в летописях под 862 годом. Отсюда открываются эпические виды на Изборскую долину, вдохновившие Николая Рериха на создание целой серии картин, а учёных -историков и ландшафтоведов на организацию Изборского музея-заповедника. Здешние пейзажи признаны национальным достоянием.
Обязательно полюбуемся Храмом Николы с Городища XVII века, разберём особенности псковской храмовой архитектуры или просто восхитимся творением зодчих, умевших сочетать рукотворное с природным.
У Труворово креста — предполагаемой могилы легендарного норманна, поговорим о призвании варягов на Русь и роли Изборска в истории 📖 Древней Руси.
Спустимся к Словенским ключам, сосчитаем количество бьющих из скалы потоков и послушаем легенды о войне и примирении. А потом покормим лебедей, круглый год живущих на Городищенском озере (захватите белый хлеб).
Изборскую крепость оставим напоследок: толщина стен, количество выдержанных осад и просто вид грозной цитадели — здесь всё впечатляет.
Мы поднимемся на самую старую крепостную башню — Луковку, окинем взглядом Изборскую долину и сделаем селфи на фоне уходящих к горизонту холмов. Увидим в Никольский собор XIV века — один из старейший храмов Псковской земли, службы в нём не прекращаются почти 700 лет. Спустимся в подземный ход — многометровый тоннель, проложенный под крепостной стеной, для снабжения укрепления водой. А также изучим все «тайные вылазы» и «коридоры смерти»— захабы.
После прогулки я расскажу, где готовят настоящую похлебку по-изборски, жарят щучьи котлеты, и воду какого из здешних источников местные жители считают «самой святой».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Изборскую крепость: полный - 100 р., льготные - 30 и 50 р.
  • Трансфер в Изборск и обратно.
Начало и место завершения
🚩 Изборск, Минская, 2
Понять Изборск за 2 часа
Понять Изборск за 2 часа
Понять Изборск за 2 часа
Понять Изборск за 2 часа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Данил Л.
Данил Л.
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5 отзывов оставили туристы

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