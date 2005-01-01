Сегодня бывшие имения Любенск и Вечаша входят в состав мемориального музея-усадьбы Николая Андреевича Римского-Корсакова. В течении шести лет семья композитора снимала усадьбу Вечаша под дачу, а затем Николай Андреевич приобрёл для себя усадьбу Любенск в так полюбившихся ему псковских землях. Имеенно здесь великим композитором будут написаны знаменитые оперы: «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок».