Мемориальный дом-музей Римского-Корсакова в Вечаше
Мемориальный дом-музей Римского-Корсакова в Любенске
Сегодня бывшие имения Любенск и Вечаша входят в состав мемориального музея-усадьбы Николая Андреевича Римского-Корсакова. В течении шести лет семья композитора снимала усадьбу Вечаша под дачу, а затем Николай Андреевич приобрёл для себя усадьбу Любенск в так полюбившихся ему псковских землях. Имеенно здесь великим композитором будут написаны знаменитые оперы: «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок».
Что входит
автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
входные билеты на платные объекты
чаепитие в усадьбе Вечаша
Что не входит
групповой обед
Начало и место завершения
🚩 Псков, пл. Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 17 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.