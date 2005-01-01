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Прогулка по усадьбам Н. А. Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша

Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Прогулка по усадьбам Н.

А.

Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 17 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Прогулка по усадьбам Н. А. Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша
Прогулка по усадьбам Н. А. Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша

Что вы увидите

  • Мемориальный дом-музей Римского-Корсакова в Вечаше
  • Мемориальный дом-музей Римского-Корсакова в Любенске
Сегодня бывшие имения Любенск и Вечаша входят в состав мемориального музея-усадьбы Николая Андреевича Римского-Корсакова. В течении шести лет семья композитора снимала усадьбу Вечаша под дачу, а затем Николай Андреевич приобрёл для себя усадьбу Любенск в так полюбившихся ему псковских землях. Имеенно здесь великим композитором будут написаны знаменитые оперы: «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок».
Что входит
  • автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
  • входные билеты на платные объекты
  • чаепитие в усадьбе Вечаша
Что не входит
  • групповой обед
Начало и место завершения
🚩 Псков, пл. Ленина
Прогулка по усадьбам Н. А. Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша
Прогулка по усадьбам Н. А. Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша
Прогулка по усадьбам Н. А. Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша
Прогулка по усадьбам Н. А. Римского-Корсакова: Любенск и Вечаша

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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