Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Первый взгляд на Ольгин град

Начнем с самой красивой локации — смотровой площадки у Ольгинской часовни на левом берегу р. Великой. Там, где, по преданию, Святая княгиня предрекла Пскову быть городом славным, великим и изобильным, поговорим об исторической и духовной роли единственной женщины-правительницы в Древней Руси. Вы окинете взглядом крупнейшую в средневековой Руси крепость и узнаете, чем еще славился наш Дом Святой Троицы. А затем по главному Ольгинскому мосту переместитесь из Завеличья в центр. На центральной площади Ленина вы выясните, чем так важна была роль этого места для горожан и что интересного можно узнать о псковском торге.

Сердце города — Кремль, или Кром

На территории древней постройки я расскажу об истоках города, этапах строительства крепости, храмов, башен и вечевой площади. Покажу псковские Помпеи и объясню, для чего на такой маленькой территории, всего в 1,5 га, псковичи выстроили 18 белоснежных церквей. А чтобы было легче такое представить, отведу вас в колокольню, где Кремль 15 века прекрасно воссоздан в макете. Вы также посетите главную святыню — Троицкий Собор, где я познакомлю вас с историей чудотворных икон. А со смотровой площадки башни Кутекрома вам откроется удивительно красивый вид на слияние двух рек.

Советы от местного жителя

На прогулке я не только познакомлю вас с прошлым Пскова, но и дам полную информацию от жительницы города — о заведениях, где вкусно и не дорого можно попробовать местную псковскую кухню, а также о хороших отелях, музеях, выставках и нетривиальных сувенирах, которые можно здесь приобрести. И, конечно, я буду рада показать отличные локации, где снимки получаются особенно живописными.

🎁 Всем участницам Ольгам — презент от экскурсовода.

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