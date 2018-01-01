Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Псков — Ольгин град на реке Великой

Самые яркие страницы истории на динамичной обзорной прогулке по городу с посещением Кремля

Ольга
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Ольга – ваш гид
Добро пожаловать в древний Псков — место, где начиналась Россия.

Мы, псковичи, часто называем его Ольгиным градом, и Ольгам у нас испокон веков особое покровительство.

Почему? Я объясню на прогулке! А еще расскажу о псковских Помпеях, на примере макета Кремля помогу воссоздать реалии Средних веков, посвящу в традиции торга и познакомлю с реликвиями Троицкого собора.

2350 за экскурсию

Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой

Что вас ожидает

Первый взгляд на Ольгин град
Начнем с самой красивой локации — смотровой площадки у Ольгинской часовни на левом берегу р. Великой. Там, где, по преданию, Святая княгиня предрекла Пскову быть городом славным, великим и изобильным, поговорим об исторической и духовной роли единственной женщины-правительницы в Древней Руси. Вы окинете взглядом крупнейшую в средневековой Руси крепость и узнаете, чем еще славился наш Дом Святой Троицы. А затем по главному Ольгинскому мосту переместитесь из Завеличья в центр. На центральной площади Ленина вы выясните, чем так важна была роль этого места для горожан и что интересного можно узнать о псковском торге.

Сердце города — Кремль, или Кром
На территории древней постройки я расскажу об истоках города, этапах строительства крепости, храмов, башен и вечевой площади. Покажу псковские Помпеи и объясню, для чего на такой маленькой территории, всего в 1,5 га, псковичи выстроили 18 белоснежных церквей. А чтобы было легче такое представить, отведу вас в колокольню, где Кремль 15 века прекрасно воссоздан в макете. Вы также посетите главную святыню — Троицкий Собор, где я познакомлю вас с историей чудотворных икон. А со смотровой площадки башни Кутекрома вам откроется удивительно красивый вид на слияние двух рек.

Советы от местного жителя
На прогулке я не только познакомлю вас с прошлым Пскова, но и дам полную информацию от жительницы города — о заведениях, где вкусно и не дорого можно попробовать местную псковскую кухню, а также о хороших отелях, музеях, выставках и нетривиальных сувенирах, которые можно здесь приобрести. И, конечно, я буду рада показать отличные локации, где снимки получаются особенно живописными.

🎁 Всем участницам Ольгам — презент от экскурсовода.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто в Пскове впервые или был здесь давно
  • Тем, кто хочет получить полное представление о городе, узнать его историю и не упустить главное
  • Семьям с детьми

Организационные детали

  • Для группы до 4-х человек я использую личный автомобиль, для большего количества организую аренду транспорта
  • Дополнительно оплачивается посещение колокольни с осмотром макета Кремля — 100 руб./человека, вход на территорию Кремля — 200 руб./группу до 5 чел., 500.руб./группу до 10 чел.
  • По предварительному согласованию можно расширить программу и, например, включить интереснейший район Запсковье
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой
Псков — Ольгин град на реке Великой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Ольгинской набережной.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я псковичка и очень люблю свой город. Я профессиональный гид-экскурсовод, финалистка конкурса «Лучший гид России-2018», по образованию — филолог, педагог. Моя специализация — семейные экскурсии, небольшие группы друзей и коллег. Очень нравится работать с семьями с детьми. Рассказывая о тысячелетней истории Пскова, я постараюсь не «забрасывать» вас чередой дат, персоналий и событий. Поделюсь самыми интересными фактами, любовью и знаниями о городе. Вы обязательно полюбите Псков, как и я, и захотите приехать сюда вновь!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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