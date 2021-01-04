1 отзыв оставили туристы

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Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам

Услышать истории старого города — курьезные и мистические, иногда вымышленные, но зачастую правдивые

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1 отзыв
Лада
Лада – экскурсионное агентство из Пскова
Водятся ли в реке крокодилы? Где спит заколдованная принцесса? Как казнили «всполошный» колокол и почему жителей Пскова прозвали «скобари»? На прогулке 👣 по живописному району Запсковье вы узнаете о реальных исторических событиях, которые со временем обросли легендами, улыбнетесь рассказам о жителях города и представите, как Псков выглядел в прошлом.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 400 ₽ за человека

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Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам

Что вас ожидает

Вдоль реки Псковы
Наш маршрут проходит по аллеям финского парка «Куопио», а также вдоль бывшей Американской, а теперь Советской набережной. Вы отыщете место, где располагался торг «Рыбники» и Колясный рынок, и услышите о промышленных банях. Увидите храм Петра и Павла с Буя, а также узнаете, что такое «водосвятный треугольник» и где он располагался. У плотины поговорим о мельницах — раньше на реке их было немало — и о том, какой доход они приносили. А завершим экскурсию ⛳ у Гремячей башни с богатой историей 📖 и целым сундуком домыслов и легенд.

Были и небыли городам
Вы увидите карту-схему района Запсковье, а взглянув на открытки 19 и 20-го века, представите, как выглядел провинциальный Псков в прошлом. Вас ждет рассказ о мостах и домах богатых горожан, облюбовавших берега Псковы — и о жизни простых людей: где и как селились, что праздновали, чем торговали и что строили. Мы поделимся народными поверьями и байками: о мельницах, о плененном князе и несметных сокровищах. И, конечно, раскроем исторические факты, которые могут показаться вымышленными: визит в Псков Петра Первого, «казнь» колокола и даже сбежавшие крокодилы!

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям. Рекомендуем эту экскурсию как дополнение к обзорной прогулке 👣 по городу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Золотая набережная»
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам
Псковские побасенки: прогулка по непроторенным тропам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лада
Лада
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем «классический» Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесем старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш Скобарь поведает сказки и легенды древней Псковской земли.
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1 отзыв оставили туристы

4 янв 2021
Были на экскурсии 4 января 2021. Понравилось нестандартное описание экскурсии на сайте. Маршрут действительно нестандартный и не проходит через Кремль, а охватывает набережные и часть улочек. НО Так как это экскурсионное бюро советую заранее уточнять, кто у вас будет вести экскурсию и почитать отзывы о экскурсоводе. Нашей группе не очень повезло была пожилая дама, слышно её было не всем и плохо, местами часто шли и молчали..., что согласитесь странно и недозволительно для экскурсии. Ожидали много интересных, необычных и всяких загадочных фактов о жизни Пскова (с нами были дети), но информации получили не много. Под конец экскурсии даже уже сами выспрашивали и мимоходом спрашивали «с это что за дом», так как Экскурсия овод рассказывала преимущественно подробно про одни церкви.. вообщем совет ищите не просто описание экскурсии, призывы о экскурсоводе. Город так прекрасен и богат, но мы не прок или того, чего ждали

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