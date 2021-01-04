1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Вдоль реки Псковы

Наш маршрут проходит по аллеям финского парка «Куопио», а также вдоль бывшей Американской, а теперь Советской набережной. Вы отыщете место, где располагался торг «Рыбники» и Колясный рынок, и услышите о промышленных банях. Увидите храм Петра и Павла с Буя, а также узнаете, что такое «водосвятный треугольник» и где он располагался. У плотины поговорим о мельницах — раньше на реке их было немало — и о том, какой доход они приносили. А завершим экскурсию ⛳ у Гремячей башни с богатой историей 📖 и целым сундуком домыслов и легенд.

Были и небыли городам

Вы увидите карту-схему района Запсковье, а взглянув на открытки 19 и 20-го века, представите, как выглядел провинциальный Псков в прошлом. Вас ждет рассказ о мостах и домах богатых горожан, облюбовавших берега Псковы — и о жизни простых людей: где и как селились, что праздновали, чем торговали и что строили. Мы поделимся народными поверьями и байками: о мельницах, о плененном князе и несметных сокровищах. И, конечно, раскроем исторические факты, которые могут показаться вымышленными: визит в Псков Петра Первого, «казнь» колокола и даже сбежавшие крокодилы!

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям. Рекомендуем эту экскурсию как дополнение к обзорной прогулке 👣 по городу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.