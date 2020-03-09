  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Старинные храмы Пскова

Влюбиться в архитектуру средневековых православных памятников

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Древнерусский город невозможно красив и обаятелен, и именно россыпь белокаменных церквей, которые тянутся вереницей с Крещения Руси до наших дней, делают его таким. Вы посетите около десяти религиозных построек разных эпох, узнаете, как формировалась знаменитая школа псковских зодчих, а также изучите ценные домонгольские фрески и редкие звонницы с колокольнями.
2700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова

Что вас ожидает

Истоки православного Пскова
Экскурсия начнется с самого сердца города — Псковского кремля. Вы узнаете о зарождении Пскова и его основательнице — великой княгине Ольге, первой из правителей Руси, принявшей христианство. О средневековом быте псковичей и археологических раскопках, которые продолжаются до сих пор. Осмотрите один из самых красивых храмов на Северо-Западе России, Свято-Троицкий кафедральный собор, построенный по велению Ольги. А по пути к следующей обители я познакомлю вас с ранними образцами православной архитектурной школы псковских мастеров.

Сказочный город белокаменных церквей
Затем вы отправитесь в Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, где изучите ценные аутентичные фрески домонгольской Руси. Посетите храм Михаила Архангела с Городца с шатровой колокольней и узнаете о его особом статусе в начале 20 века. Также я расскажу, чем примечательная звонница церкви Успения с Пароменья и в чем уникальность архитектуры храма Николы со Усохи. Кроме того, вы побываете в старинных церквях Василия Великого и Георгия с Буя. А в храме Петра и Павла с Буя услышите предание о визите Петра I.

В завершение экскурсии я познакомлю вас с религиозным объектом уже 20 века — Воинским храмом Александра Невского, вторым по значимости после главного кафедрального собора и построенным как мемориал погибшим десантникам.

Организационные детали

  • Эту экскурсию я могу провести в пешеходном формате, на автомобиле заказчика или на арендованном транспорте
  • Дополнительно оплачивается вход в Мирожский монастырь — 100 руб./человека и трансфер (при необходимости) — 700 руб./час за аренду минивена
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова
Старинные храмы Пскова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Дорогие друзья, меня зовут Татьяна и я работаю экскурсоводом в Пскове и Псковской области. Если вы решили посетить наш древний город, я буду рада предложить свои услуги. В Пскове я живу больше десяти лет, у меня два высших образования, и я с удовольствием провожу экскурсии, в том числе, паломнического характера. Я очень люблю делиться с людьми своими знаниями и влюблять в красоту псковских памятников архитектуры. Жду вас в гости!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Отлично ориентируется в теме. Замечательно излагает. Рекомендую всем. Через историю мы познаем себя

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Талабские острова — достояние ПсковщиныТалабские острова — достояние ПсковщиныТалабские острова — достояние Псковщины
3000 за экскурсию
6 часов
Поразиться природному, историческому, культурному и духовному богатству островов Залита и Белова
В 25 км от Пскова вы откроете особый архипелаг — край богатой природы, своеобразного уклада жизни и православное место силы. Услышите о прославленных рыбаках, воинах, купцах и ремесленниках. А главное — побываете в старинных обителях и узнаете о старцах, один их которых считается прототипом отца Анатолия из фильма Павла Лунгина «Остров».

Исторические экскурсии в Пскове

Первое знакомство с Псковским КремлемПервое знакомство с Псковским КремлемПервое знакомство с Псковским Кремлем
2600 за экскурсию
1.5 часа
187 отзывов
Прочувствовать атмосферу древнего города и насладиться его красотами на экскурсии по Кремлю
Предлагаю вам начать изучение Пскова с начала, то есть с того места, где город зарождался — с Псковского Кремля. Не думайте, что посещать Псковский Кремль интересно только воцерковленным людям. Вдохновение здесь смогут найти и ценители шедевров архитектуры — могущества градостроения, и поклонники военного зодчества, и любители великолепных исторических панорам.
Псковский Кремль снаружи и изнутриПсковский Кремль снаружи и изнутриПсковский Кремль снаружи и изнутри
1500 за экскурсию
1.5 часа
6 отзывов
Погрузиться в историю старинной неприступной крепости и рассмотреть ее с лучших ракурсов
Расположенный на скалистом мысе, с высокими толстыми стенами из серого известняка и белоснежным Троицким собором, псковский Кремль сегодня так же прекрасен, как в годы расцвета города. Вы увидите все его знаковые места и услышите многовековую историю, события которой повлияли на все государство.
Дух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДух Древней Руси и былинные пейзажи в ИзборскеДух Древней Руси и былинные пейзажи в Изборске
3900 за экскурсию
2 часа
150 отзывов
Путешествие к истокам русского государства или деревня, которой Н. Рерих посвятил целую серию картин
Всего в получасе езды от Пскова находится удивительно красивая деревня Изборск, отметившая недавно 1150 лет. Согласно летописям, сюда в 862 году пришел княжить Трувор – один из трех легендарных варягов, положивших начало русскому государству. Есть здесь что-то от Скандинавии, что-то – от Византии, а вместе – чудом дошедший до нас дух Древней Руси. Чтобы увидеть и почувствовать это необычное сочетание культур и традиций, приглашаем вас на нашу прогулку.
Псков и его кремль: погружение в СредневековьеПсков и его кремль: погружение в СредневековьеПсков и его кремль: погружение в Средневековье
2500 за экскурсию
4 часа
58 отзывов
Сориентироваться в историческом времени и пространстве на обзорной экскурсии с посещением кремля
На моей экскурсии Псков не станет для вас просто ещё одним древним русским городом. Я расскажу о его прошлом в общем контексте истории России. Основной упор будет на периоде Средних веков и раннего нового времени — поговорим о том, как жили люди, о церковной архитектуре и о военной славе Пскова, вспомним великие имена. Фоном для рассказов станут Псковский кремль, мощная Покровская башня и центральные достопримечательности.
Такой древний ПсковТакой древний ПсковТакой древний Псков
2600 за экскурсию
3 часа
49 отзывов
Узнать историю старейшего города и понять его культурное пространство
Я предлагаю вам погрузиться в атмосферу и многовековую историю Пскова: эта экскурсия станет полноценным первым знакомством. Город откроет вам двери своего исторического Крома и покажет живописные панорамы вдоль реки Великой. Вы узнаете о жизни славных князей, о «псковских Помпеях», о церковном зодчестве, увидите старинный монастырь и его уникальные фрески домонгольской эпохи.
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам РусиСтарый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам РусиСтарый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
3510 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Приглашаю в путешествие на самый край Русского Северо-Запада, где вас ждут живописные виды, архитектурные контрасты, увлекательные рассказы об интересных событиях и земля, дышащая древностью. Вы подниметесь на стены Изборской крепости, погуляете по Труворову городищу, погрузитесь в мир Псково-Печерского монастыря и услышите разные версии возникновения древнерусского государства.

Выбирайте и другие экскурсии в Пскове

Музеи и искусствоПечорыМихайловскоеНа автомобилеИстория и архитектураПушкинские горыМирожский монастырьНа автобусеОбзорныеВ другой городИзборскВсеЗа городомПсково-Печерский монастырьСо скидкойПешкомНеобычные маршрутыПсковский КремльГрупповыеИндивидуальные