Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

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Тихое Запсковье

Погулять по старинным улочкам, свернуть в тайные закоулки и раскрыть город с новой стороны

Сергей
Сергей – представитель из Пскова
Запсковье — прекрасный район древнего Пскова, обнесенный крепостной стеной.

Здесь вы увидите купеческие особняки, старинные церкви и дома прошлых столетий.

Насладитесь живописными пейзажами, оцените могучие башни и узнаете, как складывалась история 📖 этого колоритного квартала и кто в нем жил и живет.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Тихое Запсковье
Тихое Запсковье

Что вас ожидает

Скобарские закоулки
Из современности мы перенесемся в седое Средневековье, во времена вольного и стольного господаря Пскова. Вы посетите шумный Торг, прогуляетесь 👣 вдоль стен Кремля и спуститесь в Рыбники. На «Немецком берегу» познакомитесь с иноземными гостями, побываете у Нижних решеток и полюбуетесь рекой Великая. Пройдете по широкой Званице и старинным улицам Мешковская, Лесная, Богоявленская и Нижне-Петропавловская.

Псков сквозь века
Вы увидите крепостные стены Запсковья, купеческие палаты Постниковых и монастырскую церковь ⛪ Ильи Пророка. Рассмотрите Высокую и Варлаамскую башни, кончанский храм Богоявления и дома псковичей 19-20 веков. Я расскажу о международных связях города, немецких купцах и иноземных Гостиных дворах. А также о жизни горожан прошлого, известных псковичах и фильмах, снятых на наших улицах.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная, начинается и заканчивается на площади Ленина.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Тихое Запсковье
Тихое Запсковье
Тихое Запсковье
Тихое Запсковье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, меня зовут Сергей. Мне 30 лет. Я историк, краевед и профессиональный гид с опытом работы более 10 лет. Постоянно повышаю квалификацию, участвую в выставках и научных конференциях. С радостью покажу вам Псков вместе с командой аккредитованных гидов, прекрасно знающих и любящих свой город. До встречи!
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