Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Скобарские закоулки

Из современности мы перенесемся в седое Средневековье, во времена вольного и стольного господаря Пскова. Вы посетите шумный Торг, прогуляетесь 👣 вдоль стен Кремля и спуститесь в Рыбники. На «Немецком берегу» познакомитесь с иноземными гостями, побываете у Нижних решеток и полюбуетесь рекой Великая. Пройдете по широкой Званице и старинным улицам Мешковская, Лесная, Богоявленская и Нижне-Петропавловская.

Псков сквозь века

Вы увидите крепостные стены Запсковья, купеческие палаты Постниковых и монастырскую церковь ⛪ Ильи Пророка. Рассмотрите Высокую и Варлаамскую башни, кончанский храм Богоявления и дома псковичей 19-20 веков. Я расскажу о международных связях города, немецких купцах и иноземных Гостиных дворах. А также о жизни горожан прошлого, известных псковичах и фильмах, снятых на наших улицах.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная, начинается и заканчивается на площади Ленина.