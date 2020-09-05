4 отзыва оставили туристы

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В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь

Сокращенная экскурсия для прибывающих утренней «Ласточкой» из Петербурга (отправление с вокзала)

4.5
4 отзыва
Александра
Александра – экскурсионное агентство из Пскова
На автобусе 🚌 в группе до 40 человек вы отправитесь из Пскова в Пушкинские горы ⛰️.

Посетите родовое имение поэта и узнаете о времени его ссылки, «заглянете в гости» к Арине Родионовне и пройдете по аллее Анны Керн, вспоминая знакомые со школы строчки.

А в завершение навестите могилу Александра Сергеевича.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь

Что вас ожидает

  • Усадьба Михайловское — пушкинская обитель. Гуляя по территории поместья, вы услышите о важном периоде в биографии и творчестве Александра Сергеевича, написавшего за время Михайловской ссылки более 100 произведений. В доме-музее узнаете о бытовых мелочах и любопытных деталях из деревенской жизни литератора.
  • Домик Арины Родионовны познакомит вас с судьбой и образом жизни самой известной няни России.
  • Аллея Анны Керн, где вам встретится легендарный лукоморский дуб и вспомнится «чудное мгновенье».
  • Святогорский монастырь, где у стен Успенской церкви находится родовая усыпальница и последнее пристанище великого поэта. Вы навестите могилу Александра Сергеевича и услышите о событиях, предшествовавших роковой дуэли с Дантесом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на 40-местном автобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в усадьбу (400 руб. /взрослый, 350 руб. /пенсионеры, 150 руб. /дети) и обед в местном кафе, по желанию (400 руб. /человека)
Начало и место завершения
🚩 на вокзале или площади Ленина
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь
В Пушгоры на автобусе: усадьба Михайловское и Святогорский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александра
Александра
Добрый день, путешественники! Меня зовут Александра, мне 30 лет. Я всю жизнь живу в Пскове, последние 8 лет занимаюсь организацией экскурсий. Мне удалось собрать отличную команду экскурсоводов, активных и коммуникабельных людей, влюбленных в историю своего города. На экскурсиях мы стараемся отойти от шаблонности, преподнося информацию так, чтобы было интересно каждому из участников прогулки. Мы очень любим Псков и постараемся сделать так, чтобы и вы его полюбили. Добро пожаловать!
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4 отзыва оставили туристы

5 сентября 2020
В данный момент возвращаемся с ребенком с экскурсии. Потрясающий гид Людмила Эдуардовна, очень интересная подача материала. Спасибо большое. Юлия и Вероники
25 августа 2020
Экскурсия понравилась. Гид отличный. Не понравилась в плане организации в нашем конкретном случае.
Александра
Ответ гида:Рады, что экскурсия и наш экскурсовод Вам понравились. С нашей стороны организационных накладок на экскурсии не было. Насколько нам известно, в день экскурсии у Вас были приобретены билеты на поезд, который отправляется из Пскова в 19:32, о чём Вы сообщили только при посадке в автобус. Наш сотрудник предупредил о возможной задержке окончания экскурсии (выходной день, высокий сезон, случается всякое: очереди в музеи, долгое обслуживание в кафе, пробки и т. п. ) и предложил поменять Вам билеты на тот поезд, на который Вы бы успели гарантированно. Со своей стороны мы никогда не гарантируем прибытие с экскурсии в Пушкинские Горы к поезду, который уходит в 19:32, т. к. продолжительность экскурсии на сайте проставлена ориентировочная и в случае вынужденной задержки на маршруте может быть увеличена. Приобретая билеты на поезд в день экскурсии, всю ответственность Вы берете на себя.
23 августа 2020
Всё понравилось! Рекомендую всем!
9 августа 2020
Экскурсия проведена на хорошем профессионадьном и правильном эмоциональном уровне, без занудства. Узнали интересные факты из жизни семьи Пушкина. Спасибо！

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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