4 отзыва оставили туристы

Александра

Ответ гида: Рады, что экскурсия и наш экскурсовод Вам понравились. С нашей стороны организационных накладок на экскурсии не было. Насколько нам известно, в день экскурсии у Вас были приобретены билеты на поезд, который отправляется из Пскова в 19:32, о чём Вы сообщили только при посадке в автобус. Наш сотрудник предупредил о возможной задержке окончания экскурсии (выходной день, высокий сезон, случается всякое: очереди в музеи, долгое обслуживание в кафе, пробки и т. п. ) и предложил поменять Вам билеты на тот поезд, на который Вы бы успели гарантированно. Со своей стороны мы никогда не гарантируем прибытие с экскурсии в Пушкинские Горы к поезду, который уходит в 19:32, т. к. продолжительность экскурсии на сайте проставлена ориентировочная и в случае вынужденной задержки на маршруте может быть увеличена. Приобретая билеты на поезд в день экскурсии, всю ответственность Вы берете на себя.