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Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Старая Ладога – Староладожская крепость – Александро-Свирский монастырь – деревенский комплекс "Фермер" – Санкт-Петербург
Приглашаем отправиться на прогулку 👣 по стопам истории! За один день вы прикоснетесь к истокам культуры и быта славян в первой столице древней Руси – Старой Ладоге, а после посетите известный памятниками архитектуры XVI века и излюбленное место паломников – Александро-Свирский монастырь.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение лицензированного гида, специалиста по данному направлению
  • ⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • ⬤ Остановка в деревенском комплексе "Фермер"
  • ⬤ Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным настоятелем
  • ⬤ Экскурсия по Старой Ладоге
Что не входит
  • ⬤ Билеты в Староладожскую крепость с посещением музеев в крепости (50-200 руб. )
  • ⬤ Комплексный обед – 350-450 руб.
Начало и место завершения
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Дыбенко
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
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