Приглашаем отправиться на прогулку 👣 по стопам истории! За один день вы прикоснетесь к истокам культуры и быта славян в первой столице древней Руси – Старой Ладоге, а после посетите известный памятниками архитектуры XVI века и излюбленное место паломников – Александро-Свирский монастырь.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: