Санкт-Петербург – Старая Ладога – Староладожская крепость – Александро-Свирский монастырь – деревенский комплекс "Фермер" – Санкт-Петербург
Приглашаем отправиться на прогулку 👣 по стопам истории! За один день вы прикоснетесь к истокам культуры и быта славян в первой столице древней Руси – Старой Ладоге, а после посетите известный памятниками архитектуры XVI века и излюбленное место паломников – Александро-Свирский монастырь.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение лицензированного гида, специалиста по данному направлению
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Остановка в деревенском комплексе "Фермер"
⬤ Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным настоятелем
⬤ Экскурсия по Старой Ладоге
Что не входит
⬤ Билеты в Староладожскую крепость с посещением музеев в крепости (50-200 руб. )
⬤ Комплексный обед – 350-450 руб.
Начало и место завершения
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Дыбенко
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.