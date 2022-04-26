Вас ждет удивительное путешествие по каналу Грибоедова, через который переброшен 21 мост с низкими сводами. Экскурсия проходит на специальных теплоходах, которые, в отличие от обычных туристических судов, проходят даже под самым низким из мостов.

Водная прогулка по каналу Грибоедова похоже на ожившую книгу. Вы увидите окна домов, где жили герои Достоевского. Увлекательный рассказ гида перенесет вас во времена Пушкина и Грибоедова, Гоголя и Чайковского.

Кроме того, вас ждет парадный Петербург: Зимний дворец, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейство, Мраморный дворец, Сенатская площадь, Медный всадник и ограда Летнего сада.

Далее по пути – дворцы петровской эпохи и знаменитое Семимостье, храм Спаса-на-Крови, Николо-Богоявленский и Казанский соборы, Дом Книги (Дом Зингера) и музей-квартира А. С. Пушкина.

Экскурсия завершится в акватории Невы, куда теплоход выйдет по Зимней канавке под Эрмитажным мостом.