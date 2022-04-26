Круиз «Возвращение в старый Петербург»

Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса & laquo;Мойка» (Чарли, Танго, Ребус)

Круиз
Прогулки осуществляются на однопалубных судах класса «Мойка» (Чарли, Танго, Ребус).

Указанное время, это - время отправления теплохода.

Подойти на причал необходимо заблаговременно!
Круиз «Возвращение в старый Петербург»
Круиз «Возвращение в старый Петербург»
Круиз «Возвращение в старый Петербург»
Круиз «Возвращение в старый Петербург»
Круиз «Возвращение в старый Петербург»

Что вас ожидает 🤩

  • Цирк Чинизелли
  • БДТ
  • Египетский мост
  • Музей Фаберже
  • Зимний дворец
  • Казанский собор
  • Храм Спаса на Крови
  • Львиный мост
  • Мраморный дворец
  • Михайловский замок
  • Николо-Богоявленский Морской собор
  • Строгановский дворец
  • Летний сад
  • Юсуповский дворец
  • Музей-квартира Пушкина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Вас ждет удивительное путешествие по каналу Грибоедова, через который переброшен 21 мост с низкими сводами. Экскурсия проходит на специальных теплоходах, которые, в отличие от обычных туристических судов, проходят даже под самым низким из мостов.

Водная прогулка по каналу Грибоедова похоже на ожившую книгу. Вы увидите окна домов, где жили герои Достоевского. Увлекательный рассказ гида перенесет вас во времена Пушкина и Грибоедова, Гоголя и Чайковского.

Кроме того, вас ждет парадный Петербург: Зимний дворец, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Адмиралтейство, Мраморный дворец, Сенатская площадь, Медный всадник и ограда Летнего сада.

Далее по пути – дворцы петровской эпохи и знаменитое Семимостье, храм Спаса-на-Крови, Николо-Богоявленский и Казанский соборы, Дом Книги (Дом Зингера) и музей-квартира А. С. Пушкина.

Экскурсия завершится в акватории Невы, куда теплоход выйдет по Зимней канавке под Эрмитажным мостом.

Программа

  • Самый живописный дневной маршрут по каналам.
  • Проход по каналу Грибоедова.
  • Нева, Фонтанка, Мойка, Крюков канал, Зимняя канавка.
  • Сопровождение экскурсии гидом.
  • Самые низкие мосты.
  • Уникальный маршрут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 90 минут
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🚗На машинеВодные🧒Можно с детьми🛳Круизы🎵Музыкальные

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
ПЕШЕХОД
4.8
131 отзыв
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, знакомясь с легендами нашего полного тайн города
800 за 1 человека
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Мария
5
2 отзыва
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века
900 за 1 человека
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
1 час 45 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
4.6
8 отзывов
Прогулка-феерия «Гоголь в Петербурге. Носъ»
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но
18 000 за 1-15 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
3 отзыва
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
от 990 за 1 человека
Петербург старый и новый: границы миров
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Константин
4
6 отзывов
Петербург старый и новый: границы миров
Примечательные судьбы исчезнувших и иногда восстановленных объектов Петербурга - на пешей прогулке
900 за 1 человека
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
2 часа
🏄 SUP прогулки
Мини-группа
Ахтилахти
Нет отзывов
Прогулка на SUP-доске по историческому центру Петербурга
Ранним утром в Петербурге царит настоящая магия: тишину старого города ещё не нарушают ни гомон толпы, ни рёв
2 900 за 1 человека
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Аудиоэкскурсия «Многоликий Петербург»
Совершите необычную прогулку по центру Петербурга и посмотрите на известные достопримечательности города под новым углом
890 за 1 человека
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
1 час
⛴ На теплоходе
Групповая
Афина
4.4
195 отзывов
Прогулка по рекам и каналам Петербурга с аудиогидом
Проплыть по главным водным артериям города на теплоходе
700 за 1 человека
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
3 часа
Индивидуальная
Антон
5
9 отзывов
Атмосферная прогулка по ночному Петербургу
Под крылом ночи Петербург превращается в сверкающую сказку
от 11 000 за 1-3 чел.
Петербург до Петербурга: Большая Охта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
Нет отзывов
Петербург до Петербурга: Большая Охта
Во время трехчасовой прогулки по Большой Охте, с тихой зелёной окраины охраняемого кладбища мы попадем
1 400 за 1 человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
1 час 15 минут
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Спутник
4.4
2364 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
от 750 за 1 человека
Петербург - по дорогам и каналам
5 часов
🚌 На автобусе
🛳 Круизы
Круиз
Гид-СПб
4.5
22 отзыва
Петербург - по дорогам и каналам
Существует несколько способ изучить город - прогулка по улочкам, автобусная экскурсия и речной круиз
1 350 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ