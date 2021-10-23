ежедневно в 09:00 и 16:00

На сапах - по бухтам острова Русский

На сапах - по бухтам острова Русский

5
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
От Владивостока, можно сказать, рукой подать до родины модного сапсерфинга, Гавайских островов.

И с этой экзотической мыслью морское приключение станет еще более захватывающим! В группе до 10 человек вы подойдете в недоступные бухты, взглянете вблизи на живописные скалы с глубокими пещерами и попробуете себя в новом спорте.
На сапах - по бухтам острова Русский
На сапах - по бухтам острова Русский
На сапах - по бухтам острова Русский
На сапах - по бухтам острова Русский
На сапах - по бухтам острова Русский
На сапах - по бухтам острова Русский
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

SUP-серфинг: нескучное знакомство с природой края. Каждая прогулка планируется в зависимости от направления ветра и погоды, поэтому маршруты варьируются, но обычно это бухта Труда, бухта Парис, остров Елены, мыс Вятлина, мыс Тобизина. Только при попутном ветре выходим под мост Русский. Все эти места красивы по-своему и богаты отвесными скалами, зелеными лесами на побережье и чистой морской водой.

Надежность и безопасность. Мы первыми начали заниматься прокатом SUP-бордов во Владивостоке, а наши инструкторы имеют сертификаты ISA. Поэтому вы можете быть уверены в том, что будете в надежных руках. Перед каждой прогулкой проводится обучение. С небольшой группой на прогулку выходит два инструктора. Если вы новичок, можете не бояться отстать — рядом с вами всегда будет надёжный замыкающий инструктор.

🌅 Выезды проводятся не только днем, но и для любителей посмотреть рассвет или закат в необычных условиях!

Кому подходит прогулка

Участвовать может любой желающий с 8 лет, но ребенок должен быть выносливым и способным грести пару часов. Детей до 8 лет иногда берут пассажирами, если на улице не холодно.

Организационные детали

  • В стоимость включено: инструктаж, оборудование, гидрокостюм, гидромешок, фото и видео-сопровождение
  • Дополнительные расходы: самостоятельный трансфер до места начала (геоточка высылается заранее). Ориентировочная стоимость такси 400-1500 руб. в зависимости от удалённости. Также можно арендовать машину во Владивостоке.
  • В случае непогоды прогулка переносится либо возвращается предоплата

Экскурсию для вас проведут одни из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в одной из бухт о. Русский
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00 и 16:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
23 окт 2021
Все очень понравилось!

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