ежедневно в 09:00 и 16:00

Что вас ожидает

SUP-серфинг: нескучное знакомство с природой края. Каждая прогулка планируется в зависимости от направления ветра и погоды, поэтому маршруты варьируются, но обычно это бухта Труда, бухта Парис, остров Елены, мыс Вятлина, мыс Тобизина. Только при попутном ветре выходим под мост Русский. Все эти места красивы по-своему и богаты отвесными скалами, зелеными лесами на побережье и чистой морской водой.

Надежность и безопасность. Мы первыми начали заниматься прокатом SUP-бордов во Владивостоке, а наши инструкторы имеют сертификаты ISA. Поэтому вы можете быть уверены в том, что будете в надежных руках. Перед каждой прогулкой проводится обучение. С небольшой группой на прогулку выходит два инструктора. Если вы новичок, можете не бояться отстать — рядом с вами всегда будет надёжный замыкающий инструктор.

🌅 Выезды проводятся не только днем, но и для любителей посмотреть рассвет или закат в необычных условиях!

Кому подходит прогулка

Участвовать может любой желающий с 8 лет, но ребенок должен быть выносливым и способным грести пару часов. Детей до 8 лет иногда берут пассажирами, если на улице не холодно.

Организационные детали

В стоимость включено: инструктаж, оборудование, гидрокостюм, гидромешок, фото и видео-сопровождение

Дополнительные расходы: самостоятельный трансфер до места начала (геоточка высылается заранее). Ориентировочная стоимость такси 400-1500 руб. в зависимости от удалённости. Также можно арендовать машину во Владивостоке.

В случае непогоды прогулка переносится либо возвращается предоплата

Экскурсию для вас проведут одни из гидов нашей команды.