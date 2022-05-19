Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду, плащ и зонт.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)
Обзорная экскурсия по Владивостоку (4 часа)

Что вас ожидает 🤩

  • Центральная площадь
  • Маяк
  • Железнодорожный и морской вокзалы
  • Корабельная набережная
  • Адмиральский сквер
  • Арка Цесаревича Николая
  • Музей «Подводная лодка С-56»
  • Памятник Муравьеву-Амурскому
  • Видовая площадка «Орлиное гнездо»
  • Золотой мост
  • Пролив Босфор Восточный
  • Русский мост
  • Уссурийский залив
  • Кампус ДВФУ
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.
Познакомитесь поближе с городом и портом на Дальнем Востоке России, который находится на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами бухты Золотой Рог и сразу двумя заливами. Является политическим, культурным и экономическим центром региона.

Программа

  • Корабельная набережная. Вы увидите место, откуда начинался город. Тут стоит памятник первопроходцам и мемориал с Вечным огнем, посвященный воинам, погибшим во Второй мировой войне.
  • Музей “Подводная лодка С-56”. Исследуйте изнутри совершившую кругосветную экспедицию военную подлодку, которая получила звание гвардейской за участие в военных действиях.
  • Мемориальный корабль "Красный вымпел". Там же, на набережной, расположен Штаб Тихоокеанского флота, где можно увидеть российские и иностранные военные корабли, стоящие на рейде. Особого внимания заслуживает корабль “Красный вымпел”, ведь именно он положил начало Тихоокеанскому флоту России.
  • Железнодорожный и морской вокзалы. Далее вы пройдете по старинной улице Светланской, чтобы выйти сразу к двум вокзалам. Кстати, только во Владивостоке морской и железнодорожный вокзалы стоят рядом. Это позволяет путешественникам завершив поездку по Великой Транссибирской магистрали тут же пересесть на теплоход, чтобы отправиться к берегам Японии или Южной Кореи. Из Москвы до Владивостока поезд проходит 9000 км за 7 суток, а окончание самой длинной железной дороги в мире показывает специальный знак, установленный на перроне.
    При посещении морского вокзала часто можно увидеть знаменитые круизные лайнеры “Принцессы”, которые швартуются к берегу бухты Золотой Рог и привозят туристов со всего мира.
  • Панорамная площадка “Орлиное гнездо”. Отсюда открывается захватывающий вид на бухту Золотой Рог, Золотой мост и остров Русский. Подъем на смотровую площадку совершается на фуникулере, идущем в гору.
  • Золотому мост. Мост длиной 1388 м., который соединяет берега бухты Золотой рог.
  • Остров Русский.;
  • После завершения экскурсии, оставшись на острове Русский, можно посетить Университетскую набережную и территорию кампуса ДВФУ и вернуться во Владивосток самостоятельно на такси или общественном транспорте.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в музей «Подводная лодка С-56 (по желанию)»: взрослые - 100 руб.
  • Дети – 50 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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