Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.
Познакомитесь поближе с городом и портом на Дальнем Востоке России, который находится на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами бухты Золотой Рог и сразу двумя заливами. Является политическим, культурным и экономическим центром региона.
Программа
Корабельная набережная. Вы увидите место, откуда начинался город. Тут стоит памятник первопроходцам и мемориал с Вечным огнем, посвященный воинам, погибшим во Второй мировой войне.
Музей “Подводная лодка С-56”. Исследуйте изнутри совершившую кругосветную экспедицию военную подлодку, которая получила звание гвардейской за участие в военных действиях.
Мемориальный корабль "Красный вымпел". Там же, на набережной, расположен Штаб Тихоокеанского флота, где можно увидеть российские и иностранные военные корабли, стоящие на рейде. Особого внимания заслуживает корабль “Красный вымпел”, ведь именно он положил начало Тихоокеанскому флоту России.
Железнодорожный и морской вокзалы. Далее вы пройдете по старинной улице Светланской, чтобы выйти сразу к двум вокзалам. Кстати, только во Владивостоке морской и железнодорожный вокзалы стоят рядом. Это позволяет путешественникам завершив поездку по Великой Транссибирской магистрали тут же пересесть на теплоход, чтобы отправиться к берегам Японии или Южной Кореи. Из Москвы до Владивостока поезд проходит 9000 км за 7 суток, а окончание самой длинной железной дороги в мире показывает специальный знак, установленный на перроне. При посещении морского вокзала часто можно увидеть знаменитые круизные лайнеры “Принцессы”, которые швартуются к берегу бухты Золотой Рог и привозят туристов со всего мира.
Панорамная площадка “Орлиное гнездо”. Отсюда открывается захватывающий вид на бухту Золотой Рог, Золотой мост и остров Русский. Подъем на смотровую площадку совершается на фуникулере, идущем в гору.
Золотому мост. Мост длиной 1388 м., который соединяет берега бухты Золотой рог.
Остров Русский.;
После завершения экскурсии, оставшись на острове Русский, можно посетить Университетскую набережную и территорию кампуса ДВФУ и вернуться во Владивосток самостоятельно на такси или общественном транспорте.
Ответы на вопросы
Что не входит
Входные билеты в музей «Подводная лодка С-56 (по желанию)»: взрослые - 100 руб.
Дети – 50 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор во Владивостоке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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