Заповедный остров Фуругельма

Смешанная: автобусная, пешеходная, морская прогулка на катере, отдых на пляже

Смешанная: автобусная, пешеходная, морская прогулка на катере, отдых на пляже.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: удобную спортивную одежду и обувь для прогулок, штаны, которые можно закатать до колена (пирсов в заповеднике нет, возможна высадка в мелкое море рядом с берегом), плащ от брызг, а также воду и еду на весь день, подстилку, мусорные пакеты.

Экскурсия не проводится в зимний период.
Заповедный остров Фуругельма
Заповедный остров Фуругельма
Заповедный остров Фуругельма
Заповедный остров Фуругельма
Заповедный остров Фуругельма

Что вас ожидает 🤩

  • Заповедный остров Фуругельма
  • Родник «Женское здоровье»
  • Дом с привидениями
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 3 дня до наступления даты экскурсии.

Совершите пешеходную экскурсию по острову, на которой вас будет сопровождать сотрудник заповедника.

Вас ждет невероятно бирюзовое море и белый песок, живописные заросли леса на острове и птичий базар чернохвостой чайки. Вы познакомитесь с историей освоения и защиты русской земли. А еще, увидите “дом с привидениями”, родник “женского здоровья” и другие интересные места!

Дальневосточный морской заповедник находится в южной части Дальнего Востока и считается единственным в России.

Более 98% его площади занимает акватория залива Петра Великого Японского моря.

На небольших островах заповедника можно встретить колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана - крупнейшие в мире. Также, здесь расположено единственное в России место, где гнездятся редчайшие в мире птицы - желтохвостая цапля и малая колпица.

В Дальневосточном морском заповеднике под охраной находятся камчатский краб, тюлень ларга, дальневосточный трепанг, гигантский осьминог, гребешок приморский и колонии морских птиц.

В водах заповедника встречаются дельфины, касатки и киты малые полосатики.

С 2003 года заповедник обладает международным статусом биосферного резервата.

На острове Фуругельма постоянно проводятся научные исследования, которые связаны с сохранением и восстановлением морских и островных обитателей.

Остров Фуругельма считается самым южным островом России. Здесь находится самая крупная в мире колония чернохвостой чайки – 30 000 пар! Неподалеку расположены поселения тупиков-носорогов, очковых чистиков и тонкококлювых кайр. Некоторые перелетные птицы, занесенные в Красную книгу, выбрали остров своим местом отдыха. Среди них - орланы, буревестники, поморники.

Совершая прогулку по острову вы увидите реликтовые растения, услышите об истории острова и посмотрите береговую батарею. Вы будете поражены красотой природных ландшафтов и невероятной прозрачностью воды!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка Пропуск на территорию заповедника
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 07:30
Экскурсия длится около 14.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владивостока

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день🔭Обзорные🚌На автобусеВодные🏖Пляжи

Еще несколько похожих предложений во Владивостоке

Морской фасад Владивостока - прогулка на катере
4.5 часа
Индивидуальная
Артур
5
1 отзыв
Морской фасад Владивостока - прогулка на катере
Рассмотреть маяки и мосты города, встретиться со стихией у мыса Тобизина и заняться снорклингом
23 мая
24 мая
25 мая
26 500 за 1-4 чел.
Морская прогулка «к Токаревскому маяку»
1 час
Мини-группа
Мосты
Нет отзывов
Морская прогулка «к Токаревскому маяку»
Познакомиться с морской историей Приморья, увидеть уникальную
2 000 за 1 человека
Путешествие на остров Шкота
5 часов
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Путешествие на остров Шкота
Отправляйтесь на необитаемый остров - остров Шкота
29 мая
30 мая
9 500 за 1-4 чел.
Яркие выходные в заповедном Приморье
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Александра
Нет отзывов
Яркие выходные в заповедном Приморье
Погулять по нацпарку, прокатиться на катере и искупаться в Японском море
26 июля
2 авг
9 авг
16 500 за 1 человека
Из Владивостока - на юг Приморья
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Дмитрий
5
10 отзывов
Из Владивостока - на юг Приморья
Пляж, живописные бухты, остров Томящегося сердца и морская ферма на авто-пешеходной экскурсии
20 мая
20 мая
21 мая
19 500 за 1-5 чел.
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александра
4.9
13 отзывов
Лучшие панорамы Владивостока, остров Русский и морские бухты за 1 день
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым живописным местам города и окрестностей
Завтра
20 мая
21 мая
15 000 за 1-4 чел.
Остров Русский - Мыс Тобизина
5 часов
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Остров Русский - Мыс Тобизина
Собираемся в путешествие на остров Русский, на самом юге острова - Мыс Тобзина
29 мая
30 мая
6 500 за 1-4 чел.
Фантастический остров «Русский»
3 часа
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Фантастический остров «Русский»
Остров Русский в заливе Японского моря - одно из самых удивительных мест Владивостока, приглашаю вас совершить поездку к
23 мая
24 мая
25 мая
6 500 за 1-3 чел.
Остров Шкота (индивидуальный, только зимой)
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Пять
Нет отзывов
Остров Шкота (индивидуальный, только зимой)
Остров Шкота - прекрасное место для прогулок выходного дня
13 000 за 1-6 чел.
Остров Русский: красота и мощь
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
5
6 отзывов
Остров Русский: красота и мощь
Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина
22 мая
23 мая
24 мая
8 500 за 1-3 чел.
Прогулка на изнанку жизни портового города
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Лидия
Нет отзывов
Прогулка на изнанку жизни портового города
Эту свою авторскую прогулку я посвятила о тому, что редко услышишь на классической экскурсии, но что делает объёмнее
25 мая
1 июня
8 июня
1 000 за 1 человека
Из Владивостока - в заповедное Приморье
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
1 отзыв
Из Владивостока - в заповедное Приморье
Познакомиться с природой, историей и легендами самых живописных мест на юге края
24 мая
25 мая
26 мая
25 980 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владивостоке
ХОРОШО
🧭
ТАМ