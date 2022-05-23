Совершите пешеходную экскурсию по острову, на которой вас будет сопровождать сотрудник заповедника.

Вас ждет невероятно бирюзовое море и белый песок, живописные заросли леса на острове и птичий базар чернохвостой чайки. Вы познакомитесь с историей освоения и защиты русской земли. А еще, увидите “дом с привидениями”, родник “женского здоровья” и другие интересные места!

Дальневосточный морской заповедник находится в южной части Дальнего Востока и считается единственным в России.

Более 98% его площади занимает акватория залива Петра Великого Японского моря.

На небольших островах заповедника можно встретить колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана - крупнейшие в мире. Также, здесь расположено единственное в России место, где гнездятся редчайшие в мире птицы - желтохвостая цапля и малая колпица.

В Дальневосточном морском заповеднике под охраной находятся камчатский краб, тюлень ларга, дальневосточный трепанг, гигантский осьминог, гребешок приморский и колонии морских птиц.

В водах заповедника встречаются дельфины, касатки и киты малые полосатики.

С 2003 года заповедник обладает международным статусом биосферного резервата.

На острове Фуругельма постоянно проводятся научные исследования, которые связаны с сохранением и восстановлением морских и островных обитателей.

Остров Фуругельма считается самым южным островом России. Здесь находится самая крупная в мире колония чернохвостой чайки – 30 000 пар! Неподалеку расположены поселения тупиков-носорогов, очковых чистиков и тонкококлювых кайр. Некоторые перелетные птицы, занесенные в Красную книгу, выбрали остров своим местом отдыха. Среди них - орланы, буревестники, поморники.

Совершая прогулку по острову вы увидите реликтовые растения, услышите об истории острова и посмотрите береговую батарею. Вы будете поражены красотой природных ландшафтов и невероятной прозрачностью воды!