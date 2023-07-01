Стамбул — словно город-магазин, здесь легко растеряться от обилия всего-всего без проводника. С радостью стану им для вас! Вы увидите другой Стамбул: прогуляетесь по богемным и творческим районам с европейским вайбом и отыщете сокровища в лавках, секондах и барахолках. Заодно полюбуемся архитектурой, сделаем яркие фото и за чашечкой кофе поговорим об истории города и его жителях.

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Описание

Что вас ожидает

Отыскать винтажные (и не только) сокровища

Ретро-олимпийки, плащи, кожаные и джинсовые куртки, необычные свитеры и сумки, винтажные украшения и солнцезащитные очки, а также ретро-вещицы для интерьера, керамика ручной работы, картины… Чего только не встретится нам по пути! Мы можем обсудить ваши пожелания заранее или сориентироваться на месте — в любом случае я помогу найти то, что придётся вам по душе, и поделюсь полезными стамбульскими адресами.

А что будет в маршруте?

Встретимся у стамбульской доминанты — Галатской башни, историю которой я вам расскажу. И затем углубимся в уютный и немного европейский Стамбул. Хитро переплетенные улочки с галереями, магазины hand made сувениров, классные кофейни — и вот мы вышли к очаровательной Крымской церкви. Здесь вы сделаете атмосферные фото и, если повезёт, встретите необычного местного жителя — белую утку:)

Выйдем на знаменитую оживленную улицу Истикляль, где поговорим о её хрониках и обо всём районе Бейоглу (тут есть чему удивиться). Полюбуемся костёлом Антония Падуанского. Свернём в богемный, творческий и спокойный Джихангир с множеством барахолок. По возможности зайдём в мечеть 19 века Топхане Нусретие и в завершение выйдем к Галатапорту — новому общественному пространству на берегу Босфора.

Кому подойдёт прогулка

Энергичным увлечённым путешественникам, которые хотят увидеть не только шумные базары и кафе с кебабом, но и европейский стиль Стамбула, даже немного хипстерский. И конечно, поклонникам и/или коллекционерам винтажных вещей для гардероба и интерьера.

Организационные детали

Возьмите с собой деньги на покупки, кофе и обед (по желанию). Надевайте удобную обувь и захватите зонт при дождливой погоде. Девушкам также понадобится головной убор для посещения храмов.