Заглянуть в аутентичные магазинчики в Бейоглу, сделать стильные фото и приручить город
С радостью стану им для вас! Вы увидите другой Стамбул: прогуляетесь по богемным и творческим районам с европейским вайбом и отыщете сокровища в лавках, секондах и барахолках.
Заодно полюбуемся архитектурой, сделаем яркие фото и за чашечкой кофе поговорим об истории города и его жителях.
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Описание
Что вас ожидает
Отыскать винтажные (и не только) сокровища
Ретро-олимпийки, плащи, кожаные и джинсовые куртки, необычные свитеры и сумки, винтажные украшения и солнцезащитные очки, а также ретро-вещицы для интерьера, керамика ручной работы, картины… Чего только не встретится нам по пути! Мы можем обсудить ваши пожелания заранее или сориентироваться на месте — в любом случае я помогу найти то, что придётся вам по душе, и поделюсь полезными стамбульскими адресами.
А что будет в маршруте?
Встретимся у стамбульской доминанты — Галатской башни, историю которой я вам расскажу. И затем углубимся в уютный и немного европейский Стамбул. Хитро переплетенные улочки с галереями, магазины hand made сувениров, классные кофейни — и вот мы вышли к очаровательной Крымской церкви. Здесь вы сделаете атмосферные фото и, если повезёт, встретите необычного местного жителя — белую утку:)
Выйдем на знаменитую оживленную улицу Истикляль, где поговорим о её хрониках и обо всём районе Бейоглу (тут есть чему удивиться). Полюбуемся костёлом Антония Падуанского. Свернём в богемный, творческий и спокойный Джихангир с множеством барахолок. По возможности зайдём в мечеть 19 века Топхане Нусретие и в завершение выйдем к Галатапорту — новому общественному пространству на берегу Босфора.
Кому подойдёт прогулка
Энергичным увлечённым путешественникам, которые хотят увидеть не только шумные базары и кафе с кебабом, но и европейский стиль Стамбула, даже немного хипстерский. И конечно, поклонникам и/или коллекционерам винтажных вещей для гардероба и интерьера.
Организационные детали
Возьмите с собой деньги на покупки, кофе и обед (по желанию). Надевайте удобную обувь и захватите зонт при дождливой погоде. Девушкам также понадобится головной убор для посещения храмов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Галатской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.