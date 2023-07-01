Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула

Заглянуть в аутентичные магазинчики в Бейоглу, сделать стильные фото и приручить город

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Стамбул — словно город-магазин, здесь легко растеряться от обилия всего-всего без проводника.

С радостью стану им для вас! Вы увидите другой Стамбул: прогуляетесь по богемным и творческим районам с европейским вайбом и отыщете сокровища в лавках, секондах и барахолках.

Заодно полюбуемся архитектурой, сделаем яркие фото и за чашечкой кофе поговорим об истории города и его жителях.
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
Охота на винтаж! Прогулка по колоритным районам Стамбула
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Описание

Что вас ожидает

Отыскать винтажные (и не только) сокровища

Ретро-олимпийки, плащи, кожаные и джинсовые куртки, необычные свитеры и сумки, винтажные украшения и солнцезащитные очки, а также ретро-вещицы для интерьера, керамика ручной работы, картины… Чего только не встретится нам по пути! Мы можем обсудить ваши пожелания заранее или сориентироваться на месте — в любом случае я помогу найти то, что придётся вам по душе, и поделюсь полезными стамбульскими адресами.

А что будет в маршруте?

Встретимся у стамбульской доминанты — Галатской башни, историю которой я вам расскажу. И затем углубимся в уютный и немного европейский Стамбул. Хитро переплетенные улочки с галереями, магазины hand made сувениров, классные кофейни — и вот мы вышли к очаровательной Крымской церкви. Здесь вы сделаете атмосферные фото и, если повезёт, встретите необычного местного жителя — белую утку:)

Выйдем на знаменитую оживленную улицу Истикляль, где поговорим о её хрониках и обо всём районе Бейоглу (тут есть чему удивиться). Полюбуемся костёлом Антония Падуанского. Свернём в богемный, творческий и спокойный Джихангир с множеством барахолок. По возможности зайдём в мечеть 19 века Топхане Нусретие и в завершение выйдем к Галатапорту — новому общественному пространству на берегу Босфора.

Кому подойдёт прогулка

Энергичным увлечённым путешественникам, которые хотят увидеть не только шумные базары и кафе с кебабом, но и европейский стиль Стамбула, даже немного хипстерский. И конечно, поклонникам и/или коллекционерам винтажных вещей для гардероба и интерьера.

Организационные детали

Возьмите с собой деньги на покупки, кофе и обед (по желанию). Надевайте удобную обувь и захватите зонт при дождливой погоде. Девушкам также понадобится головной убор для посещения храмов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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