Проведите незабываемый день со своей семьей и друзьямиПосетите самый интересный тематический парк 🌳 в Турции — первый комплекс, объединивший в себе выставочный и торговый центры, парк развлечений и культурные площадки. Isfanful (ранее известный как ViaLand) предлагает своим гостям первоклассные развлечения — аттракционы в парке тщательно подобраны и привезены со всего мира, а профессиональные сотрудники всегда готовы помочь. Проведите незабываемое время со своей семьей в безопасной среде. Один из крупнейших аттракционов 🎡 американских горок в миреПощекочите нервы на аттракционе Nefeskese, разогнавшись до 110 км/ч за 3 секунды. Затем испытайте острые ощущения от внезапного падения с высоты 15 метров на водной горке Viking, а после этого отправьтесь к панорамному аттракциону «360», который подходит для посетителей всех возрастов.

Посмотрите на Стамбул, раскинувшийся у ваших ног, со смотровой площадки Tower of Justice на высоте 50 метров. И наконец, разгонитесь на карусели Saray Salincagi на 40 человек с диаметром полета в 20 метров.

Посмотрите представление на сцене с крупнейшим в Турции экраном под открытым небом. Комплекс для концертов и мероприятий рассчитан на 10 000 зрителей. Посмотрите специально разработанные шоу и концерты известных артистов в нескончаемой атмосфере фестиваля. Выберите между бриллиантовым, серебряным и золотом билетом и получите дополнительную еду, напитки и аттракционы в зависимости от выбранного типа билета. Совершите захватывающий спуск по канату. Выберите вариант тура Zoom My Day, чтобы получить фото и видео незабываемых моментов в парке. Оцените мороженое, кальян и кофе в Bloom Hookah Cafe. Что вас ждёт• Испытайте острые ощущения на аттракционах в тематическом парке;

Прогуляйтесь по торговому центру, стилизованному под улицы Европы и Османской империи;

Посмотрите представления на сцене под открытым небом.

Организационные детали: