  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Isfanbul (Vialand): входные билеты в тематический парк

5
7 отзывов
My_Istanbul
My_Istanbul – Гид из Стамбула
Гигантские американские горки, музыкальные шоу на сцене под открытым небом и стилизованные улочки, по которым так хорошо гулять 👣 всей семьей.

В парке 🌳 Isfanbul каждый найдет себе развлечение по душе, и даже серьезные взрослые целый день чувствуют себя беззаботными детьми!
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная

  • €40 за человека

    Купить билеты
Isfanbul (Vialand): входные билеты в тематический парк
Isfanbul (Vialand): входные билеты в тематический парк

Что вы увидите

  • Vialand (Isfanbul)
Проведите незабываемый день со своей семьей и друзьямиПосетите самый интересный тематический парк 🌳 в Турции — первый комплекс, объединивший в себе выставочный и торговый центры, парк развлечений и культурные площадки. Isfanful (ранее известный как ViaLand) предлагает своим гостям первоклассные развлечения — аттракционы в парке тщательно подобраны и привезены со всего мира, а профессиональные сотрудники всегда готовы помочь. Проведите незабываемое время со своей семьей в безопасной среде. Один из крупнейших аттракционов 🎡 американских горок в миреПощекочите нервы на аттракционе Nefeskese, разогнавшись до 110 км/ч за 3 секунды. Затем испытайте острые ощущения от внезапного падения с высоты 15 метров на водной горке Viking, а после этого отправьтесь к панорамному аттракциону «360», который подходит для посетителей всех возрастов.
Посмотрите на Стамбул, раскинувшийся у ваших ног, со смотровой площадки Tower of Justice на высоте 50 метров. И наконец, разгонитесь на карусели Saray Salincagi на 40 человек с диаметром полета в 20 метров.
Посмотрите представление на сцене с крупнейшим в Турции экраном под открытым небом. Комплекс для концертов и мероприятий рассчитан на 10 000 зрителей. Посмотрите специально разработанные шоу и концерты известных артистов в нескончаемой атмосфере фестиваля. Выберите между бриллиантовым, серебряным и золотом билетом и получите дополнительную еду, напитки и аттракционы в зависимости от выбранного типа билета. Совершите захватывающий спуск по канату. Выберите вариант тура Zoom My Day, чтобы получить фото и видео незабываемых моментов в парке. Оцените мороженое, кальян и кофе в Bloom Hookah Cafe. Что вас ждёт• Испытайте острые ощущения на аттракционах в тематическом парке;
  • Прогуляйтесь по торговому центру, стилизованному под улицы Европы и Османской империи;
  • Посмотрите представления на сцене под открытым небом.

Организационные детали:

  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры;
  • Срок действия 1 д;
  • Сопровождающий/встречающий (английский, турецкий яз. )
  • Аудиогид/наушники: Турецкий, Английский, Арабский;
  • Буклеты: Турецкий, Английский, Арабский;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
  • Не подходит для беременных женщин
  • Возьмите с собой паспорт/удостоверение личности и комфортную обувь;
  • Билеты не могут быть переданы или перепроданы другим лицам;
  • Билеты можно использовать для входа, выхода и повторного входа;
  • На одного клиента, приобретающего билет 🎫 по полному тарифу или со скидкой для посетителей старше 60 лет, разрешается купить не более трех билетов для детей или младенцев. COVID-19 к сведению участников тура:• Участники получат все необходимые средства защиты;
  • Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
  • Соблюдайте безопасную дистанцию в транспортных средствах;
  • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
  • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела.
Что входит
  • Входной билет
  • Аудиогид
  • Доступ ко всем аттракционам на целый день
  • Wi-Fi
  • Бесплатный трансфер от/до различных мест в центре города.
Что не входит
  • Ярмарочные игры
  • Кабина для сушки одежды
  • Еда и напитки
  • Фотографии.
Начало
🚩 Yeşilpınar Mahallesi, Şht. Metin Kaya Sk. No:11, 3
Место завершения
🏁 Yeşilpınar Mahallesi, Şht. Metin Kaya Sk. No:11, 34065 Eyüp/Стамбул, Турция
Isfanbul (Vialand): входные билеты в тематический парк
Isfanbul (Vialand): входные билеты в тематический парк
Isfanbul (Vialand): входные билеты в тематический парк
Isfanbul (Vialand): входные билеты в тематический парк

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
My_Istanbul
My_Istanbul
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

7 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
356 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
259 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
162 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
147 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Сокровища Босфора
119
3.5 часа
Сокровища Босфора
130 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
125 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты