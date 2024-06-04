Экскурсии на 1 день в Токио

Найдено 31 экскурсия в категории «На весь день» в Токио на русском языке, цены от €70, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу с гидом
Вас ждет погружение в историю и природу Японии во время экскурсии к горе Фудзи и озеру Аси
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
650 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Токио за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
52 отзыва
Влюбиться в Токио за один день: уникальный маршрут с гидом
Погрузитесь в атмосферу Токио: от древних храмов Асакусы до шикарного Гиндзы с личным гидом
Начало: На ресепшн вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
О Токио на языке контрастов
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Токио на языке контрастов: индивидуальная экскурсия
Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
Начало: JR Shinjuku station, JR Shinagawa station или вокз...
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
360 за всё до 4 чел.
Токио на весь день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Путешествие по Токио: от истории до современности
Завораживающее путешествие по Токио, где каждый район расскажет свою уникальную историю и покажет неповторимую культуру
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
300 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Токио
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Знакомьтесь, Токио: центр, Асакуса и Сибуя в одном маршруте
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
370 за всё до 8 чел.
Камакура и Йокогама: из прошлого в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Камакура и Йокогама: уникальное путешествие из прошлого в будущее
Погрузитесь в мир древних традиций и современных технологий с экскурсией из Токио в Камакуру и Йокогаму
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
310 за всё до 5 чел.
Вокруг горы Фудзияма - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Вокруг горы Фудзияма на машине: путешествие с видами и культурой
Погрузитесь в мир японской природы и культуры в уникальной поездке вокруг горы Фудзияма. Откройте для себя живописные озера, древние храмы и волшебные виды
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
550 за всё до 3 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
600 за всё до 5 чел.
Путешествие в Камакуру и Йокогаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Индивидуальное путешествие: Камакура и Йокогама - дух Японии
Знакомство с историческими городами Камакура и Йокогама: от древних храмов до современных панорам
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
350 за всё до 8 чел.
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Изумрудная зелень майского чая: сбор первого урожая
Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры, надев традиционный костюм сборщика чая. Уникальная возможность посетить плантации и насладиться видами
Начало: Один из четырёх вокзалов Ценирального Токио (Tokyo...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
414 за всё до 3 чел.
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Топ-5 символов Токио: живой рассказ о столице
Узнать о главном во дворце Императора, районе Гиндза, станции Токио, рыбном рынке и острове Одайба
Начало: У станции Мариноучи
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Токийский калейдоскоп
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Токийский калейдоскоп: погружение в культуру и традиции
Познайте гармонию современности и традиций Токио, отведайте уникальные японские лакомства и искусство шопинга
Начало: у вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
380 за всё до 6 чел.
Камакура - город храмов и морского бриза
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Камакура - город храмов и морского бриза
Погрузитесь в атмосферу Японии 12 века в Камакуре. Буддийские храмы, синтоистские святилища и знаменитая статуя большого Будды ждут вас
Начало: На станции Токио, Маруноучи
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
395 за всё до 6 чел.
По зеленому кольцу Яманоте-сен
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
По зеленому кольцу Яманоте-сен: индивидуальная экскурсия по Токио
Прогулка по Токио вдоль кольцевой линии Яманоте-сен. Узнайте о самураях, императорской семье и традициях Японии. Идеально для первого знакомства с городом
Начало: На станции Harajuku
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
360 за всё до 6 чел.
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
300 за всё до 8 чел.
Прекрасное Никко
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Экскурсия в Никко: водопады, святилища и горные озера
Откройте для себя духовное наследие Японии в Никко: удивительные храмы, живописные пейзажи и гармония природы
Начало: Отель путешественников, Токио
14 июня в 07:00
15 июня в 07:00
350 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Влюбиться в Камакуру: уникальное путешествие с местным гидом
Погрузитесь в эпоху самураев с экскурсией в Камакуру. От храмов до бамбуковых садов, история оживает
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Кавагоэ - релакс для души и тела: уникальная экскурсия из Токио
Путешествие в сердце старинной Японии: уникальные храмы, аутентичные магазины и расслабление в онсене
Начало: У вашего отеля или у станций Kawagoeshi и Honkawag...
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
280224 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
550 за всё до 3 чел.
Западный Токио: средневековый, мистический, твой
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Западный Токио: путешествие в мир средневековых легенд
Вас ждет погружение в атмосферу средневекового Токио, полное мистических историй и культурных открытий
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Путешествие к подножию Фудзиямы
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Путешествие к подножию Фудзиямы: откровение красоты и традиций Японии
Вас ждет незабываемое путешествие к Фудзияме: от величественных пейзажей до тайн японских ремесел. Познайте Японию, какой вы её мечтали увидеть
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
450 за всё до 5 чел.
Золотой маршрут по Токио
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Эксклюзивный тур Золотой маршрут: путешествие по иконам Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба, каждый шаг - открытие
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$365 за всё до 6 чел.
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
Замок «Черного Ворона» в Мацумото
Оценить красоту средневекового самурайского замка и узнать о жизни самурайских военачальников
Начало: South or West Exit of JR Shinjuku station ИЛИ Meij...
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
440 за всё до 3 чел.
Поездка в Никко из Токио
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Никко из Токио
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Поездка в Хаконе из Токио
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Хаконе из Токио
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Легенды средневековой Камакуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Легенды средневековой Камакуры
Отправиться в старинный японский город на Тихом океане и посетить его главные места
Начало: на станции Синагава
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
420 за всё до 6 чел.
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прошлое и будущее Токио: стремление к традициям и модернизации
Погрузиться в многогранную культуру города и почувствовать дух гармоничного контраста
Начало: В холле вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:30
380 за всё до 6 чел.
Токио как он есть
🚶 Пешая
Групповая
6.5 часов
Токио как он есть
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя на групповой прогулке
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
70 за человека
Токио - какой он?
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Токио - какой он?
Составить свою личную картину города, побывав в трёх разных районах и услышав любопытные факты
Начало: На станции Синбаси
12 июня в 09:30
21 июня в 09:30
от 280 за всё до 6 чел.
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Дорогами «Сёгуна»: путь иностранца в средневековой Японии
Узнать о жизни мореплавателя, подняться на вершину вулкана и попробовать традиционные блюда
Начало: в Токио, в лобби вашего отеля
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
270 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Лучший гид по Токио! Такого кругозора и умения рассказать интересные истории просто не найти. Отдельно отмечу возможность, задавая вопросы о самых разных
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    аспектах жизни Японии, истории и культуры, узнать то, что мало доступно в принципе. Оксана более 20 лет прожила в стране, в семье с уроженцами страны, и успела познать Японию как мало кому удается. В полном восторге! PS: обязательно закажите десерты с Тоторо, это и вкусно, и настоящее произведение кулинарно-мультипликационного искусства.

    Лучший гид по Токио!
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Вокруг горы Фудзияма - на машине
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много новых и интересных деталей о Японии. Увидели гору Фудзи, в общем день прошел прекрасно!
    Отличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали многоОтличная экскурсия! Мы остались в восторге. Вся экскурсия прошла в удобном для нас темпе, узнали много
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Очень понравилась экскурсия в Кавагоэ - небольшой город недалеко от Токио. Здесь сохранились старинные здания, колокольня, которые выглядят так же,
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    как 300 лет назад. Есть такие жемчужины, как храм Кита-Ин и замок сёгуната, и их можно спокойно осмотреть - туристов совсем немного (в сравнении с Токио и Киото). Большое спасибо нашим гидам - Татьяне и Роме. Маршрут составлен очень удобно. Татьяна и Рома многое рассказали об истории и традициях. Было интересно узнать и о жизни современных японцев. Поскольку Рома вырос в Японии, он мог подробно ответить на любые наши вопросы о самых разных сферах - учёбе, работе, религии, традициях. Благодаря Роме удалось также пообщаться с мастером, изготавливающим традиционные японские ножи (общение проходило на японском языке))) С удовольствием рекомендуем экскурсию в Кавагоэ!

  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    По зеленому кольцу Яманоте-сен
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Маршрут отлично продуман, свой рассказ Ирина строит с большим вниманием к деталям, благодаря чему даже такой большой объем информации хорошо запоминается. В следующий раз мечтаем попасть к Ирине на экскурсию по городу храмов Камакура))
  • О
    Оксана
    25 мая 2024
    Кавагоэ - релакс для души и тела в пригороде Токио
    Ребята, кто ещё сомневается в выборе гида, вам сюда! Татьяна и Рома, а они должны быть обязательно вместе в день
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    экскурсии😉 это важно) расскроют в тандеме картину японского мира. Жизнь в Токио со стороны экспата и гражданина Японии в одном позновательном путешествии по загадочной и удивительной столице самураев… или не самураев) Точнее вам расскажут на экскурсии. Очень рекомендую! Ещё, хочу выразить отдельную благодарность Тане и Роме за помощь моим друзьям 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 с транспортировкой в госпиталь парня, который очень нуждался в помощи и оказался один в такой сложеой ситуации. Таня с Ромой сразу откликнулись ❤️❤️ Спасибо!!!

  • Д
    Дина
    24 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Чудесно! Отлично провела день, спасибо Сергею. Подкрутили программу под мое желание попасть в онсен, всё успели, никуда особо вроде и
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    не торопясь. Слушать интересно, общаться приятно, ехать комфортно. Получила кучу ценных советов по планам на остаток моей поездки в Японию). В общем, рекомендую.

  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Западный Токио: средневековый, мистический, твой
    Прекрасно провели время на экскурсии с Оксаной! Она знающий гид и приятный в общении человек Посетили очень необычные и интересные локации, самостоятельно
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    бы точно в такие места как например подземелье храма не смогли бы попасть Вкусно и недорого пообедали на маршруте в предложенном гидом ресторанчике А кафе с пончиками Тоторо ещё больше усилило положительное впечатление об экскурсии Спасибо большое!

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Все было на высшем уровне
  • Д
    Данила
    18 мая 2024
    Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
    Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Несмотря на утренние пробки, везде успели, посмотрели, послушали. Экскурсия плотная и насыщенная! Рекомендую, было интересно и весело!
    Сергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседникСергей - отличный гид и приятный собеседник
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Путешествие к подножию Фудзиямы
    Хотим поблагодарить Дину за потрясающую экскурсию к подножию Фудзиямы. Экскурсия прошла на одном дыхании. Дина потрясающий, легкий человек, профессионал своего
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    дела. Было очень интересно не только нам, взрослым, но и ребенку. Дина забрала нас на автомобиле из отеля в Токио, по дороге до Фудзиямы (около 2-х часов) Дина рассказывала нам много интересных фактов о жизни в Японии, традициях. . показала нам потрясающие места, в целом, все прошло отлично!! Мы получили колоссальное удовольствие и незабываемые впечатления. Спасибо огромное, Дина! Вы открыли для нас Японию совершенно с другой стороны…

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
  2. Влюбиться в Токио за один день
  3. О Токио на языке контрастов
  4. Замок Одавара - цитадель самураев вблизи Токио и Йокогамы
  5. Токио на весь день
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Рыбный Рынок
Сколько стоит экскурсия по Токио в июне 2024
Сейчас в Токио в категории "На весь день" можно забронировать 31 экскурсию от 70 до 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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