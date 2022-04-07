Экскурсия в Гюмри

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Экскурсия в Гюмри
Экскурсия в Гюмри
Экскурсия в Гюмри
Экскурсия в Гюмри
Экскурсия в Гюмри
Экскурсия в Гюмри
Экскурсия в Гюмри
Экскурсия в Гюмри

Что вас ожидает 🤩

  • Город Гюмри
  • Центральная пешеходная улица Гюмри
  • Церковь Семь ран
  • Церковь Блестящая
  • Черная Крепость
  • Руины монастыря Аричаванк
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Экскурсия в Гюмри - захватывающее путешествие в культурную столицу Армении.

Город Гюмри расположился в 126 км от Еревана в северо-западной части страны. История этого города уходит корнями в глубокую древность, а колорит, присущий Гюмри, проявляется во всем - в аутентичной атмосфере города, исторических памятниках и даже на лицах улыбающихся гюмрийцев. Одного известного гюмрийца Вы уже знаете наверняка! Фрунзик Мкртчян, звезда фильма “Мимино”, родился именно в Гюмри.

История города Гюмри поражает. Послушав рассказ экскурсовода, вы будете сопереживать Гюмри и будете им восхищаться. Этот город, совершенно точно, займет место в вашем сердце.

В Гюмри и его окресностях находятся несколько впечатляющих, как своим видом, так и своей значимостью, достопримечательностей.

Со времен Российской империи сохранилась Черная крепость или Сев-Берд, построенная для укрепления Александрополя (так назывался Гюмри с 1837 по 1924 годы) в связи с угрозой новой войны с Турцией. Не смотря на то, что сооружение из черного базальта имело статус крепости первого класса, за свою историю оно ни разу не подверглось осаде.

Мы прогуляемся по центральной улице Гюмри, заглянем в церковь Семь ран, а также в Блестящую церковь, а затем отправимся в монастырь Аричаванк. Некогда монастырь Аричаванк (VII-XI в. в.) был известен своими изысканными барельефами. В начале XI века, во время нашествия сельджукских турок, здание было разрушено, но уже спустя столение по инициативе монаха Григора учреждение восстановили.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:45

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