Гарни, Гегард, Севан

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Гарни, Гегард, Севан
Гарни, Гегард, Севан
Гарни, Гегард, Севан
Гарни, Гегард, Севан
Гарни, Гегард, Севан

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Oзеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы посетите языческий храм Гарни. Он создан по образцу античного греческого зодчества и визуально напоминает афинский Парфенон с той разницей, что Гарни еще более величественен и красив. Здесь же расположены развалины царского дворца и баня, сохранившиеся с I в н. э.

Монастырь Гегард и его скальная архитектура покажут, как трансформировалась армянская архитектура с принятием христианства. Храм знаменит тем, что высечен из монолита скал. Вы полюбуетесь уникальными барельефами искусной работы, которые украшают этот строгий и, как может показаться, аскетичный храм!

Безусловно, мы посетим и высокогорное озеро Севан. Его лазурные воды в окружении цепи Кавказских гор не смогут никого оставить равнодушным! А монастырь Севанаванк откроет еще более прекрасные виды на природу этой страны.

Остается только маленькая деталь, без которой невозможен туризм Армении – это знакомство с кухней страны. Но это легко исправить: если вы захотите, мы дополнительно организуем традиционный обед, где вы познакомитесь с блюдами национальной кухни, проникнитесь колоритом страны и, конечно, оцените легендарное армянское гостеприимство!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Wi-Fi в транспорте
  • Вода в бутылках
  • Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения🏛История и архитектура☀️На весь день📜История и культура🚌На автобусеОзеро Севан🗽Популярные места🍀Природа и пейзажи

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