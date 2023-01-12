Вы посетите языческий храм Гарни. Он создан по образцу античного греческого зодчества и визуально напоминает афинский Парфенон с той разницей, что Гарни еще более величественен и красив. Здесь же расположены развалины царского дворца и баня, сохранившиеся с I в н. э.

Монастырь Гегард и его скальная архитектура покажут, как трансформировалась армянская архитектура с принятием христианства. Храм знаменит тем, что высечен из монолита скал. Вы полюбуетесь уникальными барельефами искусной работы, которые украшают этот строгий и, как может показаться, аскетичный храм!

Безусловно, мы посетим и высокогорное озеро Севан. Его лазурные воды в окружении цепи Кавказских гор не смогут никого оставить равнодушным! А монастырь Севанаванк откроет еще более прекрасные виды на природу этой страны.

Остается только маленькая деталь, без которой невозможен туризм Армении – это знакомство с кухней страны. Но это легко исправить: если вы захотите, мы дополнительно организуем традиционный обед, где вы познакомитесь с блюдами национальной кухни, проникнитесь колоритом страны и, конечно, оцените легендарное армянское гостеприимство!