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Гастрономическая экскурсия

4.9
7 отзывов
Валентина К.
Валентина К. – Гид из Еревана
На нашей экскурсии 🧭 вы не только увидите главные достопримечательности 🏛️ Еревана, но и сможете принять участие в нескольких кулинарных мастер-классах.

Вы научитесь готовить настоящий армянский шашлык, пахлаву, шоколад или кюфту.

Выбор блюда за вами.

А если захотите, то мы отправимся на экскурсию ⛳ в один из коньячных заводов, где вы попробуете коньяк и пройдётесь по старинным катакомбам.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • $60 за экскурсию

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Гастрономическая экскурсия
Гастрономическая экскурсия

Что вы увидите

  • Шоколадная мануфактура
  • Коньячные заводы «Арарат» или «Ной»
  • Мастер классы по приготовлению лакомств
В этой экскурсии 🧭 Вы можете выбрать гастрономические мастер-классы на свой вкус. К сожалению, длительность мастер-классов не позволяет посетить все предлагаемые места, поэтому Вы можете пойти на любые два из нижеприведенного списка.
1. Сучух (грузинская чурчхела) — нанизанные на ниточке грецкие орехи покрытые виноградным или шелковичным сиропом. Здесь его готовят по древним рецептам без использования консервантов или красителей. Вы научитесь делать это лакомство своими руками. Мастер-класс проводится в самом живописном уголке в непосредственной близости от Еревана — в Аштараке.
2. Также в Аштараке вы сможете научиться готовить кюфту — блюдо из взбитого мяса. В городе вы сможете очень вкусно пообедать за очень умеренные деньги и сами принять участие в приготовлении некоторых блюд.
3. Мастер-класс по приготовлению шашлыка или ягодных алкогольных напитков (из шелковицы, винограда, черешни или других, в зависимости от сезона). Кроме того, в Аштараке вы сможете полюбоваться на горы ⛰️ Арарат, Арагац, Аралер и увидеть красивейший каньон реки Касах.
4. Мастер-класс по производству восточного лакомства «пахлава» или гата в кондитерской мастерской.
5. Вы можете заказать визит на один из коньячных заводов: «Арарат» или «Ной». Увидите производственные помещения, при желании, продегустируете продукцию и увидите подвалы древней ереванской крепости (завод «Ной») и древние катакомбы, которые используются в качестве хранилища продукции. Полюбуетесь на ущелье реки Раздан, если позволит погода, увидите горы Арарат и Арагац.
Что входит
  • Передвижение на такси
  • Услуги гида
Что не входит
  • Мастер-класс на шоколадной мануфактуре — €40, визит и дегустация для групп 3-4 чел — €22
  • Мастер-класс по медово-ореховым пирожным «Пахлава» — €38, гата — €22
  • Мастер-класс по приготовлению сучух — €18, кюфты или шашлыка — €22
  • Визит на коньячные заводы без дегустации, 1 чел — €7, с дегустацией — €10
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики
Гастрономическая экскурсия
Гастрономическая экскурсия
Гастрономическая экскурсия
Гастрономическая экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина К.
Валентина К.
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7 отзывов оставили туристы

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