В этой экскурсии 🧭 Вы можете выбрать гастрономические мастер-классы на свой вкус. К сожалению, длительность мастер-классов не позволяет посетить все предлагаемые места, поэтому Вы можете пойти на любые два из нижеприведенного списка.

1. Сучух (грузинская чурчхела) — нанизанные на ниточке грецкие орехи покрытые виноградным или шелковичным сиропом. Здесь его готовят по древним рецептам без использования консервантов или красителей. Вы научитесь делать это лакомство своими руками. Мастер-класс проводится в самом живописном уголке в непосредственной близости от Еревана — в Аштараке.

2. Также в Аштараке вы сможете научиться готовить кюфту — блюдо из взбитого мяса. В городе вы сможете очень вкусно пообедать за очень умеренные деньги и сами принять участие в приготовлении некоторых блюд.

3. Мастер-класс по приготовлению шашлыка или ягодных алкогольных напитков (из шелковицы, винограда, черешни или других, в зависимости от сезона). Кроме того, в Аштараке вы сможете полюбоваться на горы ⛰️ Арарат, Арагац, Аралер и увидеть красивейший каньон реки Касах.

4. Мастер-класс по производству восточного лакомства «пахлава» или гата в кондитерской мастерской.

5. Вы можете заказать визит на один из коньячных заводов: «Арарат» или «Ной». Увидите производственные помещения, при желании, продегустируете продукцию и увидите подвалы древней ереванской крепости (завод «Ной») и древние катакомбы, которые используются в качестве хранилища продукции. Полюбуетесь на ущелье реки Раздан, если позволит погода, увидите горы Арарат и Арагац.