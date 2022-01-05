Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана

Знакомство с городом, Черная крепость, монастырь Аричаванк и традиционный обед

Выбрав эту экскурсию, вы попадете в город противоположностей.

Гюмри еще помнит разрушительное землетрясение, но славится анекдотами.

Это город с богатым культурным наследием и нотами модерна.

Вы представите его прошлое под другими именами, посетите Черную крепость и влюбитесь в самобытность Гюмри.
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Обзорная экскурсия в Гюмри из Еревана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Увидеть прошлое Гюмри

Наш путь лежит на северо-запад страны: по дороге вы увидите гору Арагац, самую высокую на территории Армении и узнаете об истории и жизни области Ширак.

Вы изучите старый и одновременно новый Гюмри: пройдете по площадям Независимости и Вардананц, впечатлитесь красотой и древностью двух церквей, А после — обед в ресторане национальной кухни!

Также вы посетите Черную крепость, построенную во время русско–турецкой войны, и монастырский комплекс Аричаванк 7 века, расположенный рядом с селом Арич. Монастырь особенно известен своей школой и скрипторием.

Организационные детали

  • Входные билеты, вода в бутылках, местные сладости и традиционный обед включены в стоимость.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте с Wi-Fi и с кондиционером.
  • Дорога из Еревана в Гюмри занимает 2 часа.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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