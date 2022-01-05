Что вас ожидает

Увидеть прошлое Гюмри

Наш путь лежит на северо-запад страны: по дороге вы увидите гору Арагац, самую высокую на территории Армении и узнаете об истории и жизни области Ширак.

Вы изучите старый и одновременно новый Гюмри: пройдете по площадям Независимости и Вардананц, впечатлитесь красотой и древностью двух церквей, А после — обед в ресторане национальной кухни!

Также вы посетите Черную крепость, построенную во время русско–турецкой войны, и монастырский комплекс Аричаванк 7 века, расположенный рядом с селом Арич. Монастырь особенно известен своей школой и скрипторием.

Организационные детали

Входные билеты, вода в бутылках, местные сладости и традиционный обед включены в стоимость .

. Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте с Wi-Fi и с кондиционером.

Дорога из Еревана в Гюмри занимает 2 часа.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Обратите внимание: вы оплачиваете 20% экскурсии онлайн, а остальное за день до экскурсии. Это можно сделать по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе (5 мин. пешком от площади Республики).