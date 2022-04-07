Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, ущелье Агарцин

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Город Дилижан
  • Памятник героям фильма “Мимино”
  • Монастырь Агарцин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Озеро Севан - жемчужина Армении и второе по величине высокогорное озеро Евразии. Наслаждаться красивым видом на голубое озеро мы будем с вершины полуострова Ахтамар. Здесь же, мы увидим древний монастырь Севанаванк IX века.

По дороге к монастырю, местные жители будут Вам предлагать выпустить в небо пару священных голубей, исполняющих желания. Попробуйте! Вдруг и правда сбудутся!

После замечательного утра на озере мы отправимся в курортный город Дилижан. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан.

В Дилижанском заповеднике мы отправимся в особенное место - Агарцин. Здесь в ущелье, на берегу реки расположился монастырь и развалины средневекового села. Вы узнаете историю этого живописного места и получите удовольствие от соприкосновения с природой Армении.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 09:45
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 09:45

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