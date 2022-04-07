Озеро Севан - жемчужина Армении и второе по величине высокогорное озеро Евразии. Наслаждаться красивым видом на голубое озеро мы будем с вершины полуострова Ахтамар. Здесь же, мы увидим древний монастырь Севанаванк IX века.

По дороге к монастырю, местные жители будут Вам предлагать выпустить в небо пару священных голубей, исполняющих желания. Попробуйте! Вдруг и правда сбудутся!

После замечательного утра на озере мы отправимся в курортный город Дилижан. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан.

В Дилижанском заповеднике мы отправимся в особенное место - Агарцин. Здесь в ущелье, на берегу реки расположился монастырь и развалины средневекового села. Вы узнаете историю этого живописного места и получите удовольствие от соприкосновения с природой Армении.