1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Монастыри над пропастью

Сагмосаванк и Ованаванк — древние храмы недалеко от Еревана, на которые съезжаются посмотреть путешественники со всего мира. Здесь вы оцените мощь армянской архитектуры прошлого, отметите влияние мусульманского мира на армянское зодчество и восхититесь видами необъятного Касахского ущелья.

Вы узнаете, когда и под чьим влиянием были построены храмы. Обнаружите тоннель, ведущий из церкви в ущелье. Услышите легенду, почему в Сагмосаванке хранятся мощи Иоанна Крестителя, и ощутите глубокую энергетику святых мест.

Погружение в целебные источники

После храмов и ущелья вы отправитесь на горячие источники поправлять здоровье. Температура местных ванн — 40-45 градусов С — расслабит вас на физическом и эмоциональном уровне. Купание в термальной воде поможет укрепить иммунитет, сделает кожу гладкой и упругой.

По дороге вас ждут местные вкусности — чурчхела и алани (сушеные персики с ореховой начинкой).