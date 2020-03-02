1 отзыв оставили туристы

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Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники

Исследовать армянское зодчество, восхититься Касахским ущельем и оздоровиться в термальных ваннах

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5.5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
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100 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Зара – представитель в Ереване
Не только узнать новое, но и поправить здоровье — цель нашего путешествия.

Я расскажу историю 📖 о монастырях 12 века и покажу лучший вид на реку Касах и ущелье.

Вы искупаетесь в целебных бассейнах и узнаете, какие элементы они содержат и как влияют на организм.

Прогулку 👣 дополнят восточные сладости и легенды Армении.
Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники
Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники

Что вас ожидает

Монастыри над пропастью
Сагмосаванк и Ованаванк — древние храмы недалеко от Еревана, на которые съезжаются посмотреть путешественники со всего мира. Здесь вы оцените мощь армянской архитектуры прошлого, отметите влияние мусульманского мира на армянское зодчество и восхититесь видами необъятного Касахского ущелья.

Вы узнаете, когда и под чьим влиянием были построены храмы. Обнаружите тоннель, ведущий из церкви в ущелье. Услышите легенду, почему в Сагмосаванке хранятся мощи Иоанна Крестителя, и ощутите глубокую энергетику святых мест.

Погружение в целебные источники
После храмов и ущелья вы отправитесь на горячие источники поправлять здоровье. Температура местных ванн — 40-45 градусов С — расслабит вас на физическом и эмоциональном уровне. Купание в термальной воде поможет укрепить иммунитет, сделает кожу гладкой и упругой.

По дороге вас ждут местные вкусности — чурчхела и алани (сушеные персики с ореховой начинкой).

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно.
  • Купание в горячих источниках не включено в стоимость (8000 драм/час).
  • По желанию я организую перекус по дороге.
Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники
Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники
Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники
Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники
Сокровища Армении: древние храмы и целебные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зара
Зара
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими друзьями проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
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1 отзыв оставили туристы

2 марта 2020
День прошёл замечательно, экскурсия яркая, познавательная. Очень понравилось. Искренне рекомендую!

Зара проводит ещё 5 экскурсий

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