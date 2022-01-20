Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца

Смешанная: автобусная и пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца
Сокровища Эчмиадзина и руины Звартноца

Что вас ожидает 🤩

  • Город Вагаршапат
  • Эчмиадзинский Кафедральный Собор
  • Сокровища Эчмиадзина
  • Храм Св. Рипсиме
  • Руины Храма Звартноц
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Поездка в Эчмиадзин – это духовное путешествие в сердце Христианской Армении.

Кафедральный собор Эчмиадзина в 2000 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор был возведен в 303 году на месте языческого храма. Согласно легенде Григорий Просветитель увидел сон о том, что Единорожденный Христос сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки храма.

В музее-сокровищнице Эчмиадзина, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копье, которым пронзили Христа, но и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега.

В продолжении экскурсии, мы заглянем в красивую церковь Святой Рипсиме и отправимся смотреть на руины храма Звартноц. Звартноц, «храм бдящих ангелов», был возведен еще в VII ст. . На сегодняшний день, от храма остались лишь руины, но и они позволят составить представлении о былом величии этого великолепного строения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:45
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:45

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
20 янв 2022
Кафедральный собор Эчмиадзин это просто уникальное и святое место, обязательно запланируйте его посещение. В музее-сокровищнице хранится множество потрясающих древних артефактов (например: Копье Судьбы (Лонгина).
Храм Звартноц тоже произвёл очень сильное впечатление, место поистине сакральное и красивое. Не хочется совсем называть его уникальность «руинами». В солнечную погоду отсюда открывается вид на Арарат.
Благодарю нашего гида Эдуарда за комфортную и информативную экскурсию, все было волшебно!

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