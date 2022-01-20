Поездка в Эчмиадзин – это духовное путешествие в сердце Христианской Армении.

Кафедральный собор Эчмиадзина в 2000 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор был возведен в 303 году на месте языческого храма. Согласно легенде Григорий Просветитель увидел сон о том, что Единорожденный Христос сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки храма.

В музее-сокровищнице Эчмиадзина, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копье, которым пронзили Христа, но и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега.

В продолжении экскурсии, мы заглянем в красивую церковь Святой Рипсиме и отправимся смотреть на руины храма Звартноц. Звартноц, «храм бдящих ангелов», был возведен еще в VII ст. . На сегодняшний день, от храма остались лишь руины, но и они позволят составить представлении о былом величии этого великолепного строения.