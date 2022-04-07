Мистическая Вена

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Мистическая Вена
Мистическая Вена
Мистическая Вена
Мистическая Вена

Что вас ожидает 🤩

  • Собора Святого Штефана
  • Капелла Святого Виргилия
  • Церковь Немецкого Ордена
  • Церквь Петерскирхе
  • Миноритская церковь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсия начинается от кафедрального собора Святого Штефана. Мы поговорим о его загадках и тайнах: Почской Мадонне, камне святого Коломана, капелле Мертвых и захоронениях Габсбургов.

Затем побываем в капелле Святого Виргилия (стоимость билета 5 евро) и направимся в церковь Немецкого Ордена, где ежегодно проводится особая церемония Ордена Золотого Руна.

Мы подойдем к куску дерева на углу дома по улице Шток-Им-Айзен Плац и взглянем на барельефы, посвященные легенде о кузнеце и дьяволе.

Переместившись к церкви Петерскирхе, вспомним легенду о Святом Непомуке и поговорим об организации "Опус Деи".

В конце маршрута зайдем в Миноритскую церковь, чтобы увидеть мозаичную копию "Тайной Вечери" Леонардо да Винчи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в капеллу Святого Виргилия: 5 евро/чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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