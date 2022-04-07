Экскурсия начинается от кафедрального собора Святого Штефана. Мы поговорим о его загадках и тайнах: Почской Мадонне, камне святого Коломана, капелле Мертвых и захоронениях Габсбургов.

Затем побываем в капелле Святого Виргилия (стоимость билета 5 евро) и направимся в церковь Немецкого Ордена, где ежегодно проводится особая церемония Ордена Золотого Руна.

Мы подойдем к куску дерева на углу дома по улице Шток-Им-Айзен Плац и взглянем на барельефы, посвященные легенде о кузнеце и дьяволе.

Переместившись к церкви Петерскирхе, вспомним легенду о Святом Непомуке и поговорим об организации "Опус Деи".

В конце маршрута зайдем в Миноритскую церковь, чтобы увидеть мозаичную копию "Тайной Вечери" Леонардо да Винчи.