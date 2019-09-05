Что вас ожидает

Пейзажи и истории Каспия

Из Баку путь лежит на пляж Дюбянди, откуда вы отплывете на небольшой яхточке. Это прогулка вдоль берега моря с высадкой на пустынные, малодоступные с берега, пляжи полуострова Апшерон. Вы полюбуетесь каспийскими водами и скалистыми островками, над которыми проносятся чайки. Если повезет с ветром, то вы увидите остов военного судна и виллы в посёлке Шувелян. А мы расскажем об особенностях мореходства на Каспии, рыболовстве и местных ветрах, поделимся морскими и городскими байками и легендами.

Все прелести яхтинга

Прогулка на яхте — это чувство свободы и ветер в волосах. Но вас также ждут морские развлечения: вы порыбачите, поплаваете с масками, пройдёте тренинг по фри-дайвингу, подводному плаванию и охоте, а наш шкипер расскажет об основах хождения под парусом. После активных развлечений мы можем организовать обед, во время которого вы сами поучаствуете в приготовлении шашлыков из баранины, баклажанов и помидоров.