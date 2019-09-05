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Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте

Amir
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Amir – представитель гидов
Баку не зря называют «городом ветров»: их поставщик — прекрасное Каспийское море.

Любоваться им и узнавать его особенности вы отправитесь на яхте с гидом и шкипером.

Вы порыбачите, попробуете себя во фри-дайвинге и поплаваете с маской.

Мимо пронесутся скалистые островки и пустынные пляжи — на паре из них мы высадимся.

А потом устроим вкусный обед с шашлыками прямо на яхте!
От 164 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море

Что вас ожидает

Пейзажи и истории Каспия
Из Баку путь лежит на пляж Дюбянди, откуда вы отплывете на небольшой яхточке. Это прогулка вдоль берега моря с высадкой на пустынные, малодоступные с берега, пляжи полуострова Апшерон. Вы полюбуетесь каспийскими водами и скалистыми островками, над которыми проносятся чайки. Если повезет с ветром, то вы увидите остов военного судна и виллы в посёлке Шувелян. А мы расскажем об особенностях мореходства на Каспии, рыболовстве и местных ветрах, поделимся морскими и городскими байками и легендами.

Все прелести яхтинга
Прогулка на яхте — это чувство свободы и ветер в волосах. Но вас также ждут морские развлечения: вы порыбачите, поплаваете с масками, пройдёте тренинг по фри-дайвингу, подводному плаванию и охоте, а наш шкипер расскажет об основах хождения под парусом. После активных развлечений мы можем организовать обед, во время которого вы сами поучаствуете в приготовлении шашлыков из баранины, баклажанов и помидоров.

Организационные детали

  • Мы заберём вас в вашем отеле и отвезём обратно.
  • В прогулку включено:
    a) все транспортные расходы;
    b) услуги шкипера;
    c) вода (2 литра на человека);
    d) Рыболовные снасти, маски и ласты.
  • Обед оплачивается дополнительно (уточняйте в переписке).
  • Важно: прогулка зависит от погодных условий, поэтому бронировать экскурсию нужно минимум за 3 дня.
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море
Прогулка под парусом на Каспийском море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Amir
Amir
Мне 40 лет, в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80-ти уникальных туров, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Daria
5 сентября 2019
Очень понравился тур.
Пока ехали до места, узнали много интересной информации про город.
Шли под парусом, капитан предложил провести больше времени, нежели было заявлено. Нам повезло с погодой и даже удалось искупаться. Отличный Релакс, тишина и море.
Когда мы приплыли на пляж Амир поймал для нас 4 рыбки, пожарил на огне.
Целый день на природе, отлично перезагрузили нас.
Спасибо

Amir проводит ещё 6 экскурсий

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