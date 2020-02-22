11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории, узнать о повседневной жизни горожан и приобрести редкие и прекрасные вещицы

Евгения
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Евгения – ваш гид
Париж — столица уникальных магазинов и бутиков, украшенных на самый разный манер и торгующих порой необыкновенными вещами.

На моей экскурсии вы познакомитесь с живым историческим Парижем, рассмотрите содержимое старинных прилавков и полюбуетесь аутентичными вывесками.

Я расскажу об истории этих товаров, о привычках и обычаях парижан — и вы словно перенесетесь в прошлое и откроете для себя быт французской столицы XVIII-XIX веков.
От 40 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа

Что вас ожидает

Обыденная жизнь Парижа
Моя экскурсия — это не просто шопинг-сопровождение по неприметным магазинчикам: вы увидите Париж во всем блеске, поймете, как и чем жили парижане в прошлых столетиях. Узнаете, где лучше приобрести настоящую медную посуду, где Бальзак покупал курительные трубки и в какой табачной лавке Марат, Робеспьер и Наполеон были завсегдатаями. Осмотрите самую первую аптеку Парижа и побываете там, где продают старинные музыкальные шкатулки, которые словно восстают из пепла благодаря умелым рукам реставратора.

По старинным рецептам
Мы забежим в кондитерскую, открытую кондитером самого Людовика XV, и побалуем себя тем самым пирожным, подарившим ему небывалую славу и почет. В одной из первых конфетниц столицы вы сможете приобрести в качестве сувенира конфетки, которые так радовали и детей и взрослых с 1760 года. А тех, кто хочет украсить свой интерьер по-королевски, я приглашаю в магазин с невероятными свечами, созданными во время правления Людовика XIV — они пользуются огромной популярностью, ведь изготовлены по старинному рецепту!

100 секретов красоты
Я поделюсь с вами тайнами парижских модниц и расскажу о том, как украшали себя горожанки в прошлом. Мы заглянем в бутик, где с 1785 года продавались утонченные зонты; здесь также закупались шляпками, бантами, кружевами и другими аксессуарами. Не обойдем вниманием и магазин первых пудр — именно так пудрились красавицы столицы в 19 веке! А уютный будуар прекрасной Селин расскажет и покажет, где и как уважающие себя дамы хранили декоративную косметику и духи.

Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа
Старинные бутики и лавки Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Диломированный историк искусства (СПБГУ + школа Лувра) и национальный сертифицированный гид во Франции. Я специализируюсь на искусстве XVII века, предметах декоративно-прикладного искусства, мебели и сервировке стола, а также антиквариате. Имея многолетниый опыт работы гидом и переводчиком, я помогу вам узнать искусство и жизнь Франции в ее разных проявлениях, а также посоветую и помогу приобрести антиквариат на блошиных рынках и в аукционных домах.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
22 февраля 2020
Очень здорово, что эта экскурсия — она не про внешнее, а про внутреннее, про дух Парижа, про его особенности. Все достопримечательности уже посмотрели, а вот о жизни и развлечениях того времени знаешь мало. Эта экскурсия в компактном виде погружает в жизнь Парижан недалёкого прошлого, в их обычаи, этикет, привычки. Почему появлялись пассажи, где самые секретные и куртуазные магазинчики с историей, где покупать настоящие подарочки, которые не стыдно подарить даже парижанину-снобу. Очень рекомендую.
17 февраля 2020
Неожиданно образовалось свободное врем и прогулку организовывали буквально вечером накануне, спасибо большое Евгении за оперативный отклик. Сама экскурсия очень понравилась, необычный и неутомительный маршрут. Все было на высоте!
5 января 2020
Исключительно приятная и интересная экскурсия с Евгенией. Классно простроенный маршрут, действительно интересные места, нет ощущения "заезженности". На все возникающие вопросы были даны корректные и полные ответы, мы не успели устать, но успели полностью захватиться атмосферой и влюбиться в парижские улочки и рассказы о старинных магазинах и бутиках. Знать, где покупал табак и трубки Бальзак, куда заходил Робеспьер, кто основал самую старую кондитерскую в Париже, почему у разных крошечных магазинчиков такие разные мозаики на полу - среди погружения в историю иметь возможность купить смешные, красивые, уникальные вещи - бесценно. Очень понравилось, что не бродили по прямой, а шли четким и продуманным маршрутом в места, куда бы не догадались зайти сами. С огромным удовольствием буду рекомендовать и Евгению и ту восхитительную кондитерскую по дороге!)))
Инга
3 января 2020
Евгения просто умница. Владеет прекрасным русским языком и великолепными знаниями истории Франции. Помогла нам с покупками в магазинчиках по маршруту экскурсии и прогулялась с нами под дождём. Это было так приятно... Горячо советую.
16 декабря 2019
Экскурсия познавательная, в непринужденной обстановке, экскурсовод подстраивается под потребности туриста, делает остановку, если необходимо что-то купить.
11 декабря 2019
Спасибо Евгения , спасибо за то, что открыли для меня ночую страницу истории Парижа !
Буду рада новой встрече
Олеся
4 ноября 2019
Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании! Евгения отлично знает свое дело и умеет круто ответить на любой вопрос и здорово рассказать история из прошлого и настоящего!
12 октября 2019
Очень понравилась экскурсия с гидом Евгенией. Информация в легком формате , без перегруза датами полностью усваивается. Места действительно удивительные, сами бы никогда не обратили внимания и тем более не зашли бы. Вечером пришлось восстанавливать маршрут по фото, потому что хотелось вернуться и купить себе подарки в этих милых бутиках
24 сентября 2019
Прекрасная экскурсия, чтобы посмотреть на Париж с другой стороны. Евгения очень приятный гид и собеседник! Обязательно вернусь в следующий раз и пройдусь тем же маршрутом помедленнее.
14 сентября 2019
Спасибо Евгении за проведённую экскурсию, нам удалось не только прочувствовать дух Парижа, но и узнать много новой информации из истории парижской торговли. Евгения провела нас по уникальным пассажам и лавкам, которые и сегодня работают, где мы купили чудесные суверенов себе и своим друзьям. Однозначно рекомендую данного гида и экскурсию.
Ещё 1 отзыв

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