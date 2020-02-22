11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Обыденная жизнь Парижа

Моя экскурсия — это не просто шопинг-сопровождение по неприметным магазинчикам: вы увидите Париж во всем блеске, поймете, как и чем жили парижане в прошлых столетиях. Узнаете, где лучше приобрести настоящую медную посуду, где Бальзак покупал курительные трубки и в какой табачной лавке Марат, Робеспьер и Наполеон были завсегдатаями. Осмотрите самую первую аптеку Парижа и побываете там, где продают старинные музыкальные шкатулки, которые словно восстают из пепла благодаря умелым рукам реставратора.

По старинным рецептам

Мы забежим в кондитерскую, открытую кондитером самого Людовика XV, и побалуем себя тем самым пирожным, подарившим ему небывалую славу и почет. В одной из первых конфетниц столицы вы сможете приобрести в качестве сувенира конфетки, которые так радовали и детей и взрослых с 1760 года. А тех, кто хочет украсить свой интерьер по-королевски, я приглашаю в магазин с невероятными свечами, созданными во время правления Людовика XIV — они пользуются огромной популярностью, ведь изготовлены по старинному рецепту!

100 секретов красоты

Я поделюсь с вами тайнами парижских модниц и расскажу о том, как украшали себя горожанки в прошлом. Мы заглянем в бутик, где с 1785 года продавались утонченные зонты; здесь также закупались шляпками, бантами, кружевами и другими аксессуарами. Не обойдем вниманием и магазин первых пудр — именно так пудрились красавицы столицы в 19 веке! А уютный будуар прекрасной Селин расскажет и покажет, где и как уважающие себя дамы хранили декоративную косметику и духи.