  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку

Перенестись в эпоху раннего христианства, прикоснуться к святыням и узнать об истории и культуре

Нара и Артак
Задать вопрос
Нара и Артак – представитель гидов
Мцхета — древнейшая столица Грузии, священное и культовое место для верующих.

В отличие от шумного Тбилиси, древняя Мцхета — тихий и уютный, даже сказочный городок, где царят покой и гармония.

Вы прогуляетесь по его улочкам, посетите древние храмы, прикоснетесь к святыням и услышите истории о праведниках, живших на нашей земле.

Здесь вы поймёте всю глубину христианской Грузии, ощутите дыхание времен и узнаете, как зарождалось наше государство.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку

Что вас ожидает

Храм Святого креста
По Военно-Грузинской дороге — её описание встречается еще у древних греков — мы отправимся к городу Мцхета. По пути посетим храм Джвари, который описывал Лермонтов в поэме «Мцыри». Мы поговорим о святой Нино, которая, по преданию, именно в этом месте поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. А уже в Мцхете вы подойдете к многовековому ежевичному кусту, под которым она жила и проповедовала.

Реликвии и святыни
Вы заглянете в храм Самтавро: здесь похоронены царь Мириан и его жена, первые крещеные правители Грузии. Полюбуетесь старинными фресками и сможете приложиться к мощам старца Гавриила, одного из самых почитаемых грузинских святых. Мы посетим кафедральный собор Светицховели, что означает «Столп Животворяший» — вы узнаете, почему он так называется, услышите легенду, связанную с его зодчим Арсукисдзе. И сможете прикоснуться к находящимся здесь святыням: хитону Иисуса Христа, милоти Ильи Пророка и мощам Андрея Первозванного.

Крепость Ананури и Жинвальское водохранилище
Ананури — старинный оборонительный комплекс в 66 км от Тбилиси, проходящий вдоль знаменитой Грузинской Военной Дороги. Посетить Ананури стоит, если вы увлекаетесь историей, любите легенды, искусство, древнюю архитектуру и хотите погрузиться в особую атмосферу, отличную от городской.

Кроме того, вы увидите Арку Дружбы на Военно-Грузинской дороге, приуроченную к юбилею подписания Георгиевского трактата. А также осмотрите Храм Святой Троицы — Гергети, откуда открывается великолепный вид на гору Казбек.
Во время экскурсии вы сможете приобрести сувениры, пряности, чурчхелу и натуральный горный мёд по демократичным ценам.

А после экскурсии, если захотите, мы заглянем в местный кабачок и попробуем самые вкусные хинкали, хачапури и фасоль в глиняных горшочках.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды: Артак или Нара

В стоимость экскурсии включено
Трансфер, вода и сезонные фрукты

Дополнительные расходы

  • Трансфер (на джипе) к храму в Гергети (15 лари с человека)
  • Обед в кабаке — по вашему желанию

При заказе у нас нескольких экскурсий мы сделаем скидку (подробности в переписке)

Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку
Экскурсия в Мцхету и к легендарному Казбеку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Нара и Артак
Нара и Артак
Здравствуйте! Мы Нара и Артак, бывали во многих странах и знаем, что именно интересно путешественнику. Мы покажем и расскажем вам про самые интересные и потаенные места. Мы любим Тбилиси и сделаем все, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь. Вы узнаете не только исторические факты, но и где лучше и экономнее покушать и закупить сувениры и гостинцы, куда сходить вечером и чем заняться в остальные дни. Добро пожаловать в Тбилиси!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 мая 2019
Очень понравилась экскурсия. Артак рассказывает очень много, но подача информации очень легкая для восприятия. Гид очень эрудированный и комфортный в общении человек. После экскурсии завез нас в очень вкусный ресторан. И еще, кроме информации по теме экскурсии, рассказал нам много нужного и интересного. Спасибо большое.

Нара и Артак проводит ещё 2 экскурсии

«Тбилиси, я иду к тебе!»«Тбилиси, я иду к тебе!»«Тбилиси, я иду к тебе!»
скидка20%
€11
9 за человека
5 часов
59 отзывов
Сделать шаг навстречу богатой истории и колориту Тифлиса в старом центре и районе Авлабари
Во время прогулки у вас глазами пролетит вся история города в камне, наполненная интересными, необычными и курьёзными сюжетами из жизни старого Тифлиса. Они расскажут о нравах и ценностях жителей города, приведут в армянский район Авлабари и квартал Шарден, к порогу царских дворцов и общественным баням. Маршрут по грузинской столице перенесёт вас сквозь время, подтачивающее стены старых маленьких домиков, переправит через реку Куру и познакомит с древними легендами.
Тбилиси вчера и сейчасТбилиси вчера и сейчасТбилиси вчера и сейчас
скидка20%
€10
8 за человека
5 часов
57 отзывов
Взгляд из прошлого на старый центр грузинской столицы — пешком по знаковым местам
Хотим, чтобы вы запомнили Тбилиси не только по вкусной еде и хорошему вину, но и по интересной истории, городским легендам, байкам и потаённым закоулкам вне туристических маршрутов. Чтобы узнали из первых уст, что изменилось здесь за последние 20-25 лет. Но, конечно, не скроем от вас и то, без чего Тбилиси не представить: древние храмы и крепостные стены, лучшие виды на город и скверики квартала Шарден. Gamarjoba, друзья!

Экскурсии в Мцхету

Мцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианстваМцхета — колыбель грузинского христианства
скидка50%
€30
15 за человека
4 часа
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды
Мцхета — религиозный центр Грузии и древняя столица нашей страны. Святое место для каждого грузина. Часто местные жители этот город называют вторым или грузинским Иерусалимом и не зря. Здесь находится огромное количество реликвий всего христианского мира, а если вы хотите понять душу грузинского народа — посетить этот город обязательно стоит, ведь грузины считаются одним из самых верующих народов мира.
Тбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства ГрузииТбилиси и Мцхета — история христианства Грузии
скидка30%
€25
18 за человека
6 часов
131 отзыв
Узнать главное о вере Сакартвело в храмах Мцхеты, соборе Цминда Самеба и у грузинского Стоунхенджа
Приезжая в Грузию, невозможно обойти вниманием её религиозную историю. Программа экскурсии охватывает главные места, которые позволят узнать о становлении грузинской веры. Вы буквально прикоснётесь к истории у огромных колонн монумента Церетели, побываете в трёх храмах Мцхеты и восхититесь современным собором Цминда Самеба. А бонусом станут два необыкновенных вида: на Тбилисское море и слияние рек Арагви и Куры.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – МцхетаВеликолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
69 за экскурсию
4 часа
236 отзывов
Древние памятники истории и грузинская архитектура
Мцхета для Грузии – то же, что Иерусалим для Израиля. И чтобы по-настоящему понять историю и менталитет грузинского народа, нужно обязательно побывать в этом сакральном месте, у истоков культуры и религии Грузии.
Мцхета — путешествие в прошлоеМцхета — путешествие в прошлоеМцхета — путешествие в прошлое
скидка70%
€50
15 за человека
4 часа
297 отзывов
Легенды и древности святого города в авто-туре
Мцхета — город, который был столицей Иберийского царства с IV века до н. э. по V век. Этот город и его окрестности являются культовым и святым местом для каждого грузина, т.к. именно здесь христианство было провозглашено государственной религией в IV веке стараниями св. Нины. Во время экскурсии мы окунемся в мир легенд и древностей этого города.
Мцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мираМцхета — кладовая реликвий христианского мира
скидка60%
€35
14 за человека
5 часов
42 отзыва
Узнать о становлении грузинской веры во «втором Иерусалиме» и первой столице страны
За один день не успеть познакомиться с религиозной историей Грузии, но можно охватить главные места, которые позволят узнать о начале христианского пути Сакартвело. В древнем городе Мцхета и его живописных окрестностях вы побываете в трёх монастырях — Джвари, Светицховели и Самтавро — и поймёте, почему эти места столь значимы для грузинского народа, а также полюбуетесь панорамой там, «где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...».
Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
65 отзывов
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКвестыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике