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Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Сатаплии.

4.1
8 отзывов
WST G.
WST G. – Гид из Тбилиси
Вас ждет прогулка-экскурсия по Кутаиси и визит пещеры Прометея.

На автобусе 🚌 вы доберетесь до основных точек маршрута, а большую часть времени будете гулять 👣 по территории монастырей.

Вместе с дорогой поездка займет 12 часов.

Вы посетите монастырь Моцамета, где, по преданию, исполняются желания.

Монастырь Гелати и Гелатскую Академию, которые расположены на склоне горы ⛰️.

А после отправитесь в пещеру Прометея, чтобы увидеть место, знакомое многим с детства.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🍀На природе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $45 за человека

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Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Сатаплии.
Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Сатаплии.

Что вы увидите

  • Кутаиси
  • Монастырь Моцамета
  • Монастырь Гелати
  • Пещера Прометея
Кутаиси - столица ⭐️ Западной Грузии, исторически вторая столица страны - один из самых древних городов Грузии, примерно из пятерки самых древних. Он явно старше Рима или Афин. Его история 📖 могла бы быть увлекательной и интересной, если бы о её первых тысячелетиях было известно хоть что-нибудь.
Моцамета - это небольшой, очень красивый монастырь с круглыми башенками, увенчанными остроконечными шатровыми куполами. Монастырь стоит над бурной рекой Риони и утопает в зелени прибрежной растительности. По легенде монастырь построен на месте, где мусульманские захватчики казнили грузинских князей Давида и Константина Мхеидзе, отказавшихся принять ислам. В небольшом зале монастыря на возвышении стоит большой прямоугольный ковчег с мощами благочестивых князей, причисленных к лику святых Грузинской Церкви. В Моцамета привлекает есть старинное поверье: если трижды проползти под ковчегом и, приложившись к мощам, попросить о чём-то князей Давида и Константина, они обязательно помогут.
Гелати мужской монастырь – древний центр Западной Грузии, провинции Имерети. Гелати стоит на склоне живописной горы ⛰️, среди могучих дубов и дзелкв. Монастырский ансамбль состоит из трех храмов и колокольни, здесь можно увидеть и святой источник живительной воды, берущий своё начало в пятидесяти метрах от ограды церкви. Массивные, сложенные из тёсаного камня, стены главного храма от восхода и до заката золотятся в лучах солнца. Но самое, пожалуй, значительное здесь - здание знаменитой Гелатской Академии, которая была в эпоху раннего средневековья центром грузинской научной мысли. До наших дней здание не дошло, однако оно было отреставрировано и максимально приближено к своему разрушенному оригиналу.
Заповедник Сатаплия - расположен в Имерети, на территории села Гумбра, Баноя, на холме Сатаплия на высоте 500 метров над уровнем моря 🌊. Основан в 1935 году. Сам заповедник имеет сложную структуру и содержит геологические, палеонтологические, спелеологические, зоологические и ботанические памятники. Управляемый заповедник Сатаплия является частью охраняемых территорий Имерети, а его инфраструктура включает в себя Туристический центр, повельен с сохранившимися следами динозавра, выставочный зал, стеклянный панорамный вид, хорошо организованные пещеры и отмеченные тропы. Посетители могут посетить следы динозавров, карстовую пещеру Сатаплия длиной 900 метров, высотой 10 метров, шириной 12 метров, Скальную тропу, колхидский лес 🌳, и панорамный вид. Сатаплия означает "медовое место". Название произошло от горы Сатаплия, которая получила свое название от пчел, живущих в горах и древней традиции сбора меда..
Что входит
  • транспорт
  • экскурсионное обслуживание
  • экскурсия проводится одновременно на русском и английском языках
Что не входит
  • обед
  • входные билеты в музей.
Начало и место завершения
🚩 Kote Afkhazy St, Tbilisi
Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Сатаплии.
Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Сатаплии.
Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Сатаплии.
Кутаиси, Моцамета, Гелати, Пещеры Сатаплии.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WST G.
WST G.
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8 отзывов оставили туристы

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