Кутаиси - столица ⭐️ Западной Грузии, исторически вторая столица страны - один из самых древних городов Грузии, примерно из пятерки самых древних. Он явно старше Рима или Афин. Его история 📖 могла бы быть увлекательной и интересной, если бы о её первых тысячелетиях было известно хоть что-нибудь.

Моцамета - это небольшой, очень красивый монастырь с круглыми башенками, увенчанными остроконечными шатровыми куполами. Монастырь стоит над бурной рекой Риони и утопает в зелени прибрежной растительности. По легенде монастырь построен на месте, где мусульманские захватчики казнили грузинских князей Давида и Константина Мхеидзе, отказавшихся принять ислам. В небольшом зале монастыря на возвышении стоит большой прямоугольный ковчег с мощами благочестивых князей, причисленных к лику святых Грузинской Церкви. В Моцамета привлекает есть старинное поверье: если трижды проползти под ковчегом и, приложившись к мощам, попросить о чём-то князей Давида и Константина, они обязательно помогут.

Гелати мужской монастырь – древний центр Западной Грузии, провинции Имерети. Гелати стоит на склоне живописной горы ⛰️, среди могучих дубов и дзелкв. Монастырский ансамбль состоит из трех храмов и колокольни, здесь можно увидеть и святой источник живительной воды, берущий своё начало в пятидесяти метрах от ограды церкви. Массивные, сложенные из тёсаного камня, стены главного храма от восхода и до заката золотятся в лучах солнца. Но самое, пожалуй, значительное здесь - здание знаменитой Гелатской Академии, которая была в эпоху раннего средневековья центром грузинской научной мысли. До наших дней здание не дошло, однако оно было отреставрировано и максимально приближено к своему разрушенному оригиналу.

Заповедник Сатаплия - расположен в Имерети, на территории села Гумбра, Баноя, на холме Сатаплия на высоте 500 метров над уровнем моря 🌊. Основан в 1935 году. Сам заповедник имеет сложную структуру и содержит геологические, палеонтологические, спелеологические, зоологические и ботанические памятники. Управляемый заповедник Сатаплия является частью охраняемых территорий Имерети, а его инфраструктура включает в себя Туристический центр, повельен с сохранившимися следами динозавра, выставочный зал, стеклянный панорамный вид, хорошо организованные пещеры и отмеченные тропы. Посетители могут посетить следы динозавров, карстовую пещеру Сатаплия длиной 900 метров, высотой 10 метров, шириной 12 метров, Скальную тропу, колхидский лес 🌳, и панорамный вид. Сатаплия означает "медовое место". Название произошло от горы Сатаплия, которая получила свое название от пчел, живущих в горах и древней традиции сбора меда..