27 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия по Тбилиси «Загадки прошлого и реалии современности»

4.8
27 отзывов
Леван Ч.
Леван Ч. – Гид из Тбилиси
Я выйду в прямой эфир прямо с городских улиц, и вместе мы отправимся на виртуальную прогулку 👣 по улицам Тбилиси.

Мы будем гулять и любоваться городской архитектурой в реальном времени Вы побываете в старом городе, увидите узкие улочки и свисающие балконы, старые храмы и удивительные скульптуры, узнаете много интересных легенд и историй связанных с жизнью старого и нового города.

А в конце экскурсии 🧭 — получите ответы на все ваши вопросы.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $5 за человека

    Заказать экскурсию
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «Загадки прошлого и реалии современности»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «Загадки прошлого и реалии современности»
Я выйду в прямой эфир прямо с городских улиц, и вместе мы отправимся на виртуальную прогулку 👣 по улицам Тбилиси. Мы будем гулять и любоваться городской архитектурой в реальном времени Вы побываете в старом городе, увидите узкие улочки и свисающие балконы, старые храмы и удивительные скульптуры! Из моего рассказа узнаете много интересных легенд и историй связанных с жизнью старого и нового города! Вы получите ответы на все Ваши вопросы.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «Загадки прошлого и реалии современности»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «Загадки прошлого и реалии современности»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «Загадки прошлого и реалии современности»
Онлайн-экскурсия по Тбилиси «Загадки прошлого и реалии современности»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Леван Ч.
Леван Ч.
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27 отзывов оставили туристы

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