27 отзывов оставили туристы

Я выйду в прямой эфир прямо с городских улиц, и вместе мы отправимся на виртуальную прогулку 👣 по улицам Тбилиси. Мы будем гулять и любоваться городской архитектурой в реальном времени Вы побываете в старом городе, увидите узкие улочки и свисающие балконы, старые храмы и удивительные скульптуры! Из моего рассказа узнаете много интересных легенд и историй связанных с жизнью старого и нового города! Вы получите ответы на все Ваши вопросы.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.