27 отзывов оставили туристы

Леван Ч. – Гид из Тбилиси

Я выйду в прямой эфир прямо с городских улиц, и вместе мы отправимся на виртуальную прогулку 👣 по улицам Тбилиси.



Мы будем гулять и любоваться городской архитектурой в реальном времени Вы побываете в старом городе, увидите узкие улочки и свисающие балконы, старые храмы и удивительные скульптуры, узнаете много интересных легенд и историй связанных с жизнью старого и нового города.



А в конце экскурсии 🧭 — получите ответы на все ваши вопросы.