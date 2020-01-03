Что вас ожидает

Маршрут: самое главное на велосипеде и 4 крыши

Мы стартуем от символа Барселоны, храма Саграда Фамилия, где сделаем первые видовые фото с отличного ракурса. Оттуда отправимся в сторону шедевров Гауди, домов Мила и Бальо на нарядной улице Пасео-де-Грасия. Следующий пункт — Готический квартал, где вы исследуете средневековые улочки, полюбуетесь деталями Кафедрального собора и сфотографируете «Поцелуй свободы».

Велопрогулка пройдет в легком темпе — мы будем останавливаться у знаковых мест, а также поднимемся на четыре террасы. Здесь нет туристических толп, зато ждут впечатляющие виды! Отдыхая за чашечкой кофе, вы взглянете на расходящиеся лучи площади Каталонии, Кафедральный собор (теперь уже сверху) и круговую панораму Барселоны, а я расскажу о заинтересовавших вас зданиях.

Рассказы: от истоков Барселоны до Гауди

Прогулка наполнится нескучными хрониками и легендами. Рождение красавицы Барселоны, соперничество архитекторов, секреты «Квартала раздора», трехвековое строительство Саграда Фамилии, времена римлян, рыцарей и мавров — об этом и многом другом мы поговорим, углубляясь в ту или иную тему по вашим интересам. Конечно, я с радостью поделюсь наблюдениями о каталонцах и дам полезные советы по «покорению» Барселоны.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, активным путешественникам, но не только: велопрогулка — способ сэкономить силы и увидеть намного больше, чем за трехчасовую пешую экскурсию. А также тем, кто любит панорамные виды.