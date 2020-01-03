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  4. Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная

Изучить город в удобном формате под нескучные рассказы об истории и архитектуре

Мирам
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Мирам – ваш гид
Все и сразу — частый запрос в поражающей разнообразием Барселоне! Вы объедете весь центр, включая Готический квартал; познакомитесь с творчеством Гауди; подниметесь на почти секретные террасы за видовыми фото; посмотрите на «витрину» каталонской архитектуры и, конечно, поймете характер города.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная

Что вас ожидает

Маршрут: самое главное на велосипеде и 4 крыши
Мы стартуем от символа Барселоны, храма Саграда Фамилия, где сделаем первые видовые фото с отличного ракурса. Оттуда отправимся в сторону шедевров Гауди, домов Мила и Бальо на нарядной улице Пасео-де-Грасия. Следующий пункт — Готический квартал, где вы исследуете средневековые улочки, полюбуетесь деталями Кафедрального собора и сфотографируете «Поцелуй свободы».

Велопрогулка пройдет в легком темпе — мы будем останавливаться у знаковых мест, а также поднимемся на четыре террасы. Здесь нет туристических толп, зато ждут впечатляющие виды! Отдыхая за чашечкой кофе, вы взглянете на расходящиеся лучи площади Каталонии, Кафедральный собор (теперь уже сверху) и круговую панораму Барселоны, а я расскажу о заинтересовавших вас зданиях.

Рассказы: от истоков Барселоны до Гауди
Прогулка наполнится нескучными хрониками и легендами. Рождение красавицы Барселоны, соперничество архитекторов, секреты «Квартала раздора», трехвековое строительство Саграда Фамилии, времена римлян, рыцарей и мавров — об этом и многом другом мы поговорим, углубляясь в ту или иную тему по вашим интересам. Конечно, я с радостью поделюсь наблюдениями о каталонцах и дам полезные советы по «покорению» Барселоны.

Кому подойдет экскурсия

Конечно, активным путешественникам, но не только: велопрогулка — способ сэкономить силы и увидеть намного больше, чем за трехчасовую пешую экскурсию. А также тем, кто любит панорамные виды.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов оплачивается отдельно (9 € с человека). Можно также взять электровелосипеды или электросамокаты (25€ с человека).
  • Еда и напитки на террасах заказываются по желанию и не включены в стоимость.
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мирам
Мирам
Меня зовут Мирам. Первый раз я приехал в Барселону в 2012 году и тогда же приобрел здесь квартиру. С тех пор я приезжал сюда постоянно 3 раза в год из Петербурга. Одновременно изучал испанский язык и историю этого прекрасного города. С 2018 года живу в Барселоне постоянно. Могу предложить экскурсии по Готическому кварталу, по району Эшампле — это дома Гауди и других великих зодчих; в монастырь Монтсеррат, обзорные прогулки по городу на велосипедах и, конечно, экскурсию вокруг Саграда Фамилии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 января 2020
Интересная, насыщенная экскурсия, большое спасибо Мираму за чудесное путешествие по знаковым местам Барселоны

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