2 отзыва оставили туристы

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Гастротур по регионам Испании. Свой Человек

5
2 отзыва
Свой Ч.
Свой Ч. – Гид из Барселоны
Прогулка 👣 по столице с наступлением темноты покажет вам, как отдыхают местные жители.

Мы посетим до 4-5 баров старого города и проведём в них дегустацию национальных напитков и закусок.

Попутно я расскажу о быте и регионах, где производится алкоголь.

Покажу традиции питья.

Например, научу правильно наливать сидр и пить вермут.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Гастротур по регионам Испании. Свой Человек
Гастротур по регионам Испании. Свой Человек
Всем привет! Я гражданин мира, родившийся в Абхазии, выросший в Беларуси, сформировавшийся в Нидерландах и по итогу оказавшийся в солнечной Испании. Транслирую жизненный опыт через уникальные тематические прогулки в дружеском формате.
Я или мои друзья расскажем как нужно отдыхать в Барселоне с наступлением темноты. Ответим на извечный вопрос чем заняться и где вас ждет настоящее веселье. Мы откроем для вас двери самых классных заведений и познакомим с ночной жизнью города, где фиеста - это образ жизни.
Мы попробуем традиционное игристое вино 🍷 “кава" с видом на закат и всю Барселону, узнаем историю 📖 создания местных вин в легендарной таверне, научимся правильно наливать сидр и попробуем ароматный испанский вермут. Плюс отменные испанские закуски “тапас", оригинальные канапе “пинчос" из Страны Басков, истории о местном быте, традициях, особенностях испанского и каталонского менталитета. Старинный абсентный бар 🍹, злачные места из антуража фильмов Альмодовора и множество приятных сюрпризов и приключений, ведь в Барселоне никогда не знаешь, как закончится ночь.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • национальные напитки и деликатесы
Начало
🚩 Vila Vinoteca
Место завершения
🏁 Carrer dels Agullers, 7
Гастротур по регионам Испании. Свой Человек
Гастротур по регионам Испании. Свой Человек
Гастротур по регионам Испании. Свой Человек
Гастротур по регионам Испании. Свой Человек

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Свой Ч.
Свой Ч.
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2 отзыва оставили туристы

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