2 отзыва оставили туристы

Всем привет! Я гражданин мира, родившийся в Абхазии, выросший в Беларуси, сформировавшийся в Нидерландах и по итогу оказавшийся в солнечной Испании. Транслирую жизненный опыт через уникальные тематические прогулки в дружеском формате.

Я или мои друзья расскажем как нужно отдыхать в Барселоне с наступлением темноты. Ответим на извечный вопрос чем заняться и где вас ждет настоящее веселье. Мы откроем для вас двери самых классных заведений и познакомим с ночной жизнью города, где фиеста - это образ жизни.

Мы попробуем традиционное игристое вино 🍷 “кава" с видом на закат и всю Барселону, узнаем историю 📖 создания местных вин в легендарной таверне, научимся правильно наливать сидр и попробуем ароматный испанский вермут. Плюс отменные испанские закуски “тапас", оригинальные канапе “пинчос" из Страны Басков, истории о местном быте, традициях, особенностях испанского и каталонского менталитета. Старинный абсентный бар 🍹, злачные места из антуража фильмов Альмодовора и множество приятных сюрпризов и приключений, ведь в Барселоне никогда не знаешь, как закончится ночь.