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  4. Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»

Прикоснуться к искусству и истории города и полюбоваться трудами великих архитекторов

Анна
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Анна – ваш гид
Модерн для Барселоны — это целая эпоха шедевров, оставивших след в её истории.

На экскурсии вы увидите знаменитые работы Гауди и сооружения других архитекторов в Пассаже де Грасия.

Я расскажу о «квартале раздора», «шоколадном домике» и Феникс и Унион Эспаньоле.

Вы прикоснетесь к судьбе Каталонии и жизни гениев, создавших здесь свои бессмертные творения.
40 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у Banco de España на площади Каталонии
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У этой экскурсии1 отзыв
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Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»

Что вас ожидает

Пассаж де Грасия и его культовые строения
Пассаж де Грасия — главный коммерческий проспект каталонской столицы. Здесь вы полюбуетесь работами Антонио Гауди: каса Бальо и каса Мила. После — увидите здания, которые появились благодаря его не менее талантливым коллегам. В маршрут войдут каса Амалье руки архитектора Пуч-и-Кадафалка, дом Льео Морера, возведённый Доменек-и-Монтанером, дом Малагрида Кодина-и-Матали, здание страхового сообщества «Феникс и Унион Эспаньол» и дом Рокамора, который спроектировали Жуаким и Бонавентура Бассегода-и-Амиго.

При желании, мы устроим перерыв и обсудим увиденное: вы попробуете лучший горячий шоколад Барселоны и испанские сладости.

Выдающиеся архитекторы, модерн и история города
Я познакомлю вас с истоками мастерства Антонио Гауди и объясню, какие символы скрыты в его работах. Вы узнаете, почему архитектор изначально не строил дом Бальо и для чего рабочие по его приказу собирали металлолом по всему городу. Поймёте, чем прославился «квартал раздора» и откуда в Барселоне появился «Шоколадный домик». Разберётесь, как тратили свои деньги богачи времен колониальной державы и как возникло сооружение «Феникс и Унион Эспаньол». Вам откроются все детали строительства монументальных зданий в Пассаже де Грасия.

Мы поговорим об истории города, который был сжат крепостными стенами до середины XIX века, о смелом плане расширения Барселоны и о влиянии модерна на ритм жизни каталонской столицы в XXI столетии.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия
  • Дополнительные расходы (по желанию): шоколад и сладости — 2-5 евро с человека. Других расходов не предвидится.
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»
Групповая экскурсия «Барселона в стиле модерн»

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 11:30, в пятницу в 15:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Banco de España на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Мои экскурсии — это приключение! Я обожаю путешествия, жадно узнаю новое, стараюсь сделать каждую минуту своей жизни незабываемой! Так однажды я переехала в любимую Барселону к своему испанскому жениху, быстро погрузившись в культуру и традиции Каталонии и Испании. Со мной интересно и легко, я нахожу подход к разным людям, умею поднять настроение, заинтересовать, рассмешить и удивить!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 января 2020
Прекрасная экскурсия. Мне все понравилось, время прошло незаметно.

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