Что вас ожидает

Пассаж де Грасия и его культовые строения

Пассаж де Грасия — главный коммерческий проспект каталонской столицы. Здесь вы полюбуетесь работами Антонио Гауди: каса Бальо и каса Мила. После — увидите здания, которые появились благодаря его не менее талантливым коллегам. В маршрут войдут каса Амалье руки архитектора Пуч-и-Кадафалка, дом Льео Морера, возведённый Доменек-и-Монтанером, дом Малагрида Кодина-и-Матали, здание страхового сообщества «Феникс и Унион Эспаньол» и дом Рокамора, который спроектировали Жуаким и Бонавентура Бассегода-и-Амиго.

При желании, мы устроим перерыв и обсудим увиденное: вы попробуете лучший горячий шоколад Барселоны и испанские сладости.

Выдающиеся архитекторы, модерн и история города

Я познакомлю вас с истоками мастерства Антонио Гауди и объясню, какие символы скрыты в его работах. Вы узнаете, почему архитектор изначально не строил дом Бальо и для чего рабочие по его приказу собирали металлолом по всему городу. Поймёте, чем прославился «квартал раздора» и откуда в Барселоне появился «Шоколадный домик». Разберётесь, как тратили свои деньги богачи времен колониальной державы и как возникло сооружение «Феникс и Унион Эспаньол». Вам откроются все детали строительства монументальных зданий в Пассаже де Грасия.

Мы поговорим об истории города, который был сжат крепостными стенами до середины XIX века, о смелом плане расширения Барселоны и о влиянии модерна на ритм жизни каталонской столицы в XXI столетии.