Анна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Знаковые локации и секретные места: прогулка по городу

Маршрут будет петлять от готических построек к кафе, любимым богемой прошлого столетия, от старинных храмов к рынкам и кондитерским. Вы побываете в Готическом и Еврейском кварталах, которые «перенесут» вас в Средневековье. Увидите Кафедральный собор, где живут белые гуси, и кафе, в котором прошла первая экспозиция картин Пикассо. Дворец каталонской музыки, церковь Санта-Мария-дель-Мар, идеально сохранившиеся колонны римского форума, Королевские дворец и площадь с творениями Гауди — лучшие локации Барселоны встретятся на нашем пути.

Из античности в современность: «биография» каталонской столицы

Вы разберётесь, что в I веке до н.э. представлял собой город Барсино и как римляне застраивали его. Услышите о противостоянии христиан и язычников, покровительнице Барселоны — верующей девочке Евлалии — и о «заселении» 13 белых гусей в Кафедральный собор. Вас ждут факты о первых жителях Иберийского полуострова, романизации Испании и расцвете Древнего Рима. Я расскажу, почему Сальвадор Дали связан с чупа-чупсом, как отдыхала богема в XX столетии, в чём заключалась гениальная задумка архитектора концертного зала и когда появился каталонский язык. Любуясь церковью Санта-Мария-дель-Мар, вы узнаете о её непростой судьбе, а после полакомитесь самыми вкусными пирожными и круассанами.

Кроме того, я посоветую, какие ещё достопримечательности нужно посмотреть, где обедать, куда сходить на джаз или фламенко и в каком магазине лучше покупать сувениры.