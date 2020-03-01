Анна проводит ещё 3 экскурсии

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Готическая архитектура, древние храмы и легендарные кафе: познать истинную Каталонию

Анна
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Анна – ваш гид
Энергетика Барселоны уникальна — на экскурсии вы прочувствуете её и погрузитесь в жизнь города.

Я расскажу, как здесь христиане противостояли язычникам, кто покровительствовал столице и почему в Кафедральном соборе живут гуси.

Древние постройки, лучшие кондитерские, богемные уголки и увлекательные истории: вам откроется летопись Барселоны.
€35
21 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»

Что вас ожидает

Знаковые локации и секретные места: прогулка по городу
Маршрут будет петлять от готических построек к кафе, любимым богемой прошлого столетия, от старинных храмов к рынкам и кондитерским. Вы побываете в Готическом и Еврейском кварталах, которые «перенесут» вас в Средневековье. Увидите Кафедральный собор, где живут белые гуси, и кафе, в котором прошла первая экспозиция картин Пикассо. Дворец каталонской музыки, церковь Санта-Мария-дель-Мар, идеально сохранившиеся колонны римского форума, Королевские дворец и площадь с творениями Гауди — лучшие локации Барселоны встретятся на нашем пути.

Из античности в современность: «биография» каталонской столицы
Вы разберётесь, что в I веке до н.э. представлял собой город Барсино и как римляне застраивали его. Услышите о противостоянии христиан и язычников, покровительнице Барселоны — верующей девочке Евлалии — и о «заселении» 13 белых гусей в Кафедральный собор. Вас ждут факты о первых жителях Иберийского полуострова, романизации Испании и расцвете Древнего Рима. Я расскажу, почему Сальвадор Дали связан с чупа-чупсом, как отдыхала богема в XX столетии, в чём заключалась гениальная задумка архитектора концертного зала и когда появился каталонский язык. Любуясь церковью Санта-Мария-дель-Мар, вы узнаете о её непростой судьбе, а после полакомитесь самыми вкусными пирожными и круассанами.

Кроме того, я посоветую, какие ещё достопримечательности нужно посмотреть, где обедать, куда сходить на джаз или фламенко и в каком магазине лучше покупать сувениры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: пирожные — 1,5-6 евро с человека, кофе — по желанию.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»
Групповая экскурсия «Знакомство с Барселоной»

Экскурсия проводится в понедельник и среду в 17:00, в четверг и субботу в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Мои экскурсии — это приключение! Я обожаю путешествия, жадно узнаю новое, стараюсь сделать каждую минуту своей жизни незабываемой! Так однажды я переехала в любимую Барселону к своему испанскому жениху, быстро погрузившись в культуру и традиции Каталонии и Испании. Со мной интересно и легко, я нахожу подход к разным людям, умею поднять настроение, заинтересовать, рассмешить и удивить!
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