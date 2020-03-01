Roman проводит ещё 2 экскурсии

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Яркие фотокарточки вас и прекрасной столицы Каталонии на лёгкой и красивой прогулке

Roman
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Roman – ваш гид
Insta-тур — это красивая и информативная прогулка с посещением легендарных мест.

Вы узнаете, где проводились съемки фильмов «Три метра над уровнем неба», «Парфюмер», «Вики, Кристина, Барселона» и даже сможете воссоздать точную копию кадров из некоторых известных сцен.

Выбирайте одну из трёх программ, а я обязательно сделаю для вас любую из них максимально запоминающейся!
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
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Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне

Что вас ожидает

3 программы на выбор

  • STANDARD — мини-прогулка
    Возможно, у вас маленький ребенок или мало времени — не волнуйтесь, нам будет достаточно и часа. Я проведу вас красивым маршрутом по городу или же устрою атмосферную фотосессию на морском берегу.

Что вы получите после фотосессии?
50 фотографий в профессиональной авторской обработке.

  • ADVANCED — двухчасовая прогулка
    Вы сможете выбрать две локации для фотосессии: город и набережную, гору Тибидабо и парк Гуэль, террасу пятизвездочного отеля и Готический квартал. В процессе я расскажу подробнее об этих достопримечательностях и сделаю для вас идеальные снимки во время прогулки.

Что вы получите после фотосессии?
100 фотографий в профессиональной авторской обработке.

  • PREMIUM — трёхчасовая прогулка
    Вы выбираете три места для фотосъемки, мы обсудим их в переписке, и получаете максимально подробную и насыщенную программу с пакетом фото, атмосферным видеоклипом, а также фотографиями с дрона.

Что вы получите после фотосессии?
200 фотографий в профессиональной авторской обработке, видеоклип под музыку (1-2 минуты) и кадры с дрона.

В процессе Instagram-тура я поделюсь с вами массой полезных советов о том, где в Барселоне можно ощутить местный колорит, где попробовать каталонскую кухню и выпить вкусную сангрию. А в конце прогулки мы обсудим все подробности о получении фото за чашечкой кофе, либо в баре.

Организационные детали

  • STANDARD — мини-прогулка: 150 евро
  • ADVANCED — двухчасовая прогулка: 250 евро
  • PREMIUM — трёхчасовая прогулка: 350 евро, кадры с дрона и видеоролик длительностью примерно минуту
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне
Instagram-тур по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Roman
Roman
Меня зовут Роман. Я экскурсовод, переводчик и организатор индивидуальных туров по Барселоне. Живу в городе с 2008 года. Опыт работы с туристами — более 6 лет. Люблю живое общение, испанскую кухню, архитектуру и путешествия. Как турист стараюсь понять, что могу сделать для своих гостей, прибывших ко мне в Барселону. Моя задача — обеспечить вам позитивный, комфортный и спокойный отдых.
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Roman проводит ещё 2 экскурсии

Ночная жизнь БарселоныНочная жизнь БарселоныНочная жизнь Барселоны
65 за человека
3 часа
9 отзывов
Пройтись по барам и клубам с профессиональным тусовщиком, узнать о местных традициях и поймать драйв
Я покажу другую Барселону — в свете ночной иллюминации. Вы прогуляетесь по центральным улочкам, усыпанным ресторанами, клубами и барами, заглянете в лучшие и самые необычные заведения и узнаете о культуре пития, местных обычаях и регионе. Давайте зажжем танцпол!
Фантастическая гора МонтсерратФантастическая гора МонтсерратФантастическая гора Монтсеррат
120 за экскурсию
6 часов
Посетить одно из самых таинственных и живописных мест страны и узнать его историю и легенды
Монтсеррат — удивительно красивый горный массив, в скалах которого спрятался старинный бенедиктинский монастырь. Вы увидите знаменитую Черную Мадонну, послушаете хор мальчиков и попробуете фермерские деликатесы. А еще раскроете местные тайны и погуляете по живописным горным тропинкам!

Фотосессии в Барселоне

Фотопрогулка по БарселонеФотопрогулка по БарселонеФотопрогулка по Барселоне
161 за экскурсию
1.5 часа
23 отзыва
Сохранить восторженные и нежные воспоминания о красивом городе в ярких фотографиях
Барселона захватывает дух и завораживает своей неповторимой красотой. Я приглашаю вас в фотопутешествие по самым потрясающим местам каталонской столицы. Вы не только очаруетесь красотой Барселоны, но и станете ее частью на ярких фотографиях, которые, сохранят восторженные и нежные воспоминания о городе.
Фотосессия и прогулка по старинной БарселонеФотосессия и прогулка по старинной БарселонеФотосессия и прогулка по старинной Барселоне
20 за человека
2.5 часа
74 отзыва
Увидеть знаковые места центра, услышать увлекательную историю города и получить душевные снимки
Я покажу «визитные карточки» Барселоны: площадь Каталонии, Рамблу, Кафедральный собор и Готический квартал. Живым языком расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей. А еще запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с чудесной каталонской столицей!
Теплая пленочная фотосессия в БарселонеТеплая пленочная фотосессия в БарселонеТеплая пленочная фотосессия в Барселоне
156 за экскурсию
1.5 часа
2 отзыва
Магия сотворчества в фотосъемке
Приглашаю вас на фотопрогулку по великолепной Барселоне. Мы подберем вместе с вами несколько точек в укромных, немноголюдных уголках города, где его атмосфера переплетется с вашим личным ощущением Барселоны и выразится в снимках, которые станут хранителями ваших воспоминаний о поездке.
Фото-тур по самым живописным уголкам БарселоныФото-тур по самым живописным уголкам БарселоныФото-тур по самым живописным уголкам Барселоны
150 за экскурсию
2 часа
Запечатлеть сердце Каталонии и себя на снимках, передающих дух города
Гулять по Барселоне и удержаться от фотоохоты на всё подряд очень сложно — рука сама так и тянется к камере, особенно если вы любите делать снимки для семейного архива или инстаграма. Но где «водятся» лучшие кадры? Предлагаю отправиться в фото-тур по маршруту, который обеспечит вам виды самых ярких достопримечательностей Барселоны с выгодных ракурсов. Пока вы будете покадрово собирать для себя город, как пазл, исследуя его улицы и площади, я буду фотографировать вас, и вы вернётесь из Барселоны с целым фотоальбомом!
Прогулка по Барселоне с фотосъёмкойПрогулка по Барселоне с фотосъёмкойПрогулка по Барселоне с фотосъёмкой
299 за экскурсию
5 часов
Открываем город по-новому, наслаждаясь каждым моментом
Неважно, в который раз вы в Барселоне, — в этом городе всегда найдётся что-то, что вас удивит и вдохновит. А главное, что здесь так много мест, где можно просто насладиться мгновением и запечатлеть его. Вы будете просто в удовольствие гулять по столице Каталонии, погружаться в её атмосферу, пробовать вкусности, смеяться и узнавать интересные факты, а я смогу уловить каждый удачный кадр.

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