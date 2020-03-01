Roman проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

3 программы на выбор

STANDARD — мини-прогулка

Возможно, у вас маленький ребенок или мало времени — не волнуйтесь, нам будет достаточно и часа. Я проведу вас красивым маршрутом по городу или же устрою атмосферную фотосессию на морском берегу.

Что вы получите после фотосессии?

50 фотографий в профессиональной авторской обработке.

ADVANCED — двухчасовая прогулка

Вы сможете выбрать две локации для фотосессии: город и набережную, гору Тибидабо и парк Гуэль, террасу пятизвездочного отеля и Готический квартал. В процессе я расскажу подробнее об этих достопримечательностях и сделаю для вас идеальные снимки во время прогулки.

Что вы получите после фотосессии?

100 фотографий в профессиональной авторской обработке.

PREMIUM — трёхчасовая прогулка

Вы выбираете три места для фотосъемки, мы обсудим их в переписке, и получаете максимально подробную и насыщенную программу с пакетом фото, атмосферным видеоклипом, а также фотографиями с дрона.

Что вы получите после фотосессии?

200 фотографий в профессиональной авторской обработке, видеоклип под музыку (1-2 минуты) и кадры с дрона.

В процессе Instagram-тура я поделюсь с вами массой полезных советов о том, где в Барселоне можно ощутить местный колорит, где попробовать каталонскую кухню и выпить вкусную сангрию. А в конце прогулки мы обсудим все подробности о получении фото за чашечкой кофе, либо в баре.