Давайте развеем стереотип, что испанская гастрономия - это паэлья и гаспачо! Я предлагаю вам окунуться в Историю 📖 испанской кухни 🥧 и попробовать блюда, которыми питались на пиренейском полуострове с римских времен, во времена средневековья и открытия новых земель, королевские гастрономические капризы и кухню наших дней, когда местные шефы и рестораны покоряют мир!
Познать Испанскую традиционную гастрономию сложно без знакомства с ее продуктами, поэтому мы отправимся на рынок, где поговорим о сезонных продуктах, специях и особенностях их использования на кухне. Я расскажу как и когда появились те или иные продукты в обиходе местных жителей, кто познакомил испанцев с рисом, и почему томатами раньше кормили только домашний скот, откуда появились тапасы, как каталонцы повлияли на европейский этикет, и что такое хамом и правильно ли вы его покупаете.
История испанского вина - это особая глава, при познании испанской гастрономической традиции. Я расскажу, что повлияло на рост виноделия в этих краях и какие этапы прошел этот процесс.
Испанскую кухню невозможно представить без морепродуктов. По всей территории Испании, рыбаки это особое сословие, для которых никогда не существовало ни политики, ни бизнеса - только море 🌊. У нас будет возможность поговорить о жизни рыбаков и, конечно, попробовать традиционные рыбные блюда, которыми так богата испанская кухня.
В этом историко-гастрономическом приключении мы доберемся до кульминационного момента, когда Испания, и в частности Каталония - стала главным центром малекулярной кухни, кто, как и когда стал основным протагонистом этого современного, модного кулинарного движения.
Так же вы узнаете:
- почему паэльи не существует
- много интересных фактов о Барселоне и ее истории
- почему испанская кухня, при всем своем богатстве и разнообразии, менее популярна, чем итальянская и французская
- и многое другое!