Давайте развеем стереотип, что испанская гастрономия - это паэлья и гаспачо! Я предлагаю вам окунуться в Историю 📖 испанской кухни 🥧 и попробовать блюда, которыми питались на пиренейском полуострове с римских времен, во времена средневековья и открытия новых земель, королевские гастрономические капризы и кухню наших дней, когда местные шефы и рестораны покоряют мир!

Познать Испанскую традиционную гастрономию сложно без знакомства с ее продуктами, поэтому мы отправимся на рынок, где поговорим о сезонных продуктах, специях и особенностях их использования на кухне. Я расскажу как и когда появились те или иные продукты в обиходе местных жителей, кто познакомил испанцев с рисом, и почему томатами раньше кормили только домашний скот, откуда появились тапасы, как каталонцы повлияли на европейский этикет, и что такое хамом и правильно ли вы его покупаете.

История испанского вина - это особая глава, при познании испанской гастрономической традиции. Я расскажу, что повлияло на рост виноделия в этих краях и какие этапы прошел этот процесс.

Испанскую кухню невозможно представить без морепродуктов. По всей территории Испании, рыбаки это особое сословие, для которых никогда не существовало ни политики, ни бизнеса - только море 🌊. У нас будет возможность поговорить о жизни рыбаков и, конечно, попробовать традиционные рыбные блюда, которыми так богата испанская кухня.

В этом историко-гастрономическом приключении мы доберемся до кульминационного момента, когда Испания, и в частности Каталония - стала главным центром малекулярной кухни, кто, как и когда стал основным протагонистом этого современного, модного кулинарного движения.

Так же вы узнаете: