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История испанской гастрономии - познавательная прогулка с дегустациями

5
2 отзыва
Яна З.
Яна З. – Гид из Барселоны
Если вы уже съели гаспачо и думаете, что попробовали Испанию на вкус, то я вас обрадую — это не так.

Наше небольшое путешествие охватит сразу несколько главных испанских гастрономических символов — вы попробуете еду, которую ели еще в римские времена, выпьете бокал настоящего испанского вина, попробуете местные морепродукты и узнаете много нового о гастрономическом разнообразии Испании.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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История испанской гастрономии - познавательная прогулка с дегустациями
История испанской гастрономии - познавательная прогулка с дегустациями

Что вы увидите

  • Старый город
  • Готический квартал
  • Район Борн
Давайте развеем стереотип, что испанская гастрономия - это паэлья и гаспачо! Я предлагаю вам окунуться в Историю 📖 испанской кухни 🥧 и попробовать блюда, которыми питались на пиренейском полуострове с римских времен, во времена средневековья и открытия новых земель, королевские гастрономические капризы и кухню наших дней, когда местные шефы и рестораны покоряют мир!
Познать Испанскую традиционную гастрономию сложно без знакомства с ее продуктами, поэтому мы отправимся на рынок, где поговорим о сезонных продуктах, специях и особенностях их использования на кухне. Я расскажу как и когда появились те или иные продукты в обиходе местных жителей, кто познакомил испанцев с рисом, и почему томатами раньше кормили только домашний скот, откуда появились тапасы, как каталонцы повлияли на европейский этикет, и что такое хамом и правильно ли вы его покупаете.
История испанского вина - это особая глава, при познании испанской гастрономической традиции. Я расскажу, что повлияло на рост виноделия в этих краях и какие этапы прошел этот процесс.
Испанскую кухню невозможно представить без морепродуктов. По всей территории Испании, рыбаки это особое сословие, для которых никогда не существовало ни политики, ни бизнеса - только море 🌊. У нас будет возможность поговорить о жизни рыбаков и, конечно, попробовать традиционные рыбные блюда, которыми так богата испанская кухня.
В этом историко-гастрономическом приключении мы доберемся до кульминационного момента, когда Испания, и в частности Каталония - стала главным центром малекулярной кухни, кто, как и когда стал основным протагонистом этого современного, модного кулинарного движения.

Так же вы узнаете:

  • почему паэльи не существует
  • много интересных фактов о Барселоне и ее истории
  • почему испанская кухня, при всем своем богатстве и разнообразии, менее популярна, чем итальянская и французская
  • и многое другое!
Что входит
  • Посещение минимум 3-х заведений для дегустации продуктов по теме экскурсии
  • Увлекательная прогулка по старому городу
  • Рассказ об испанской гастрономии, ее истории и гастрономических секретах
Что не входит
  • Питание оплачивается самостоятельно
Начало
🚩 Площадь Каталонии
Место завершения
🏁 Порт
История испанской гастрономии - познавательная прогулка с дегустациями
История испанской гастрономии - познавательная прогулка с дегустациями
История испанской гастрономии - познавательная прогулка с дегустациями
История испанской гастрономии - познавательная прогулка с дегустациями

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна З.
Яна З.
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2 отзыва оставили туристы

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