В поисках секретной карты - это экскурсионный тур с элементами квеста и иммерсивного театра. Средневековая музыка и персонажи той эпохи перенесут вас в XV век.

Начинается тур-приключение с центральной площади города ( Pl Cataluña), где после краткой вводной инструкции, получив аппараты аудио-гид, карту маршрута и остальной реквизит, вы начнете свое увлекательное путешествие в средневековую Барселону.

Следуя подсказкам призрака, помощи жителей древнего города и опираясь на свою интуицию, вам предстоит отыскать древнюю карту и помочь самому Христофору Колумбу отправиться в его первое плавание в Новый Свет. По пути вы встретитесь с придворной дамой королевы Изабель в чудном монастырском дворике, на Королевской площади вас ждет разговор с жестоким палачом, посетите аутентичную таверне /отведаете вино 🍷 доставленное из монастырских погребов за отдельную плату /, попробуете испанские сладости, спасете бедную Лусию от кары жестокого мужа и отправитесь в морское плавание/ за отдельную плату/

Уникальное путешествие в Средневековье подарит вам незабываемые эмоции!