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Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»

Natalia
Natalia – Гид из Барселоны
Хочу поделиться красотой и секретами этого древнего города необычным образом.

Мои экскурсии 🧭 – это стилизованные квест-приключения с участием актеров, погружающие вас в определенную эпоху.

Вас ждет знакомство с другой стороной Барселоны – вы перенесетесь на несколько столетий назад в средневековую Европу и окажетесь в XV веке.

Следуя подсказкам призрака, помощи жителей древнего города и опираясь на свою интуицию, вам предстоит отыскать древнюю карту и помочь самому Христофору Колумбу отправиться в его первое плавание в Новый Свет.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €38 за человека

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Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»

Что вы увидите

  • Готический район Барселоны
  • церковь св Анны
  • Площадь Нери
  • еврейский квартал
  • королевская площадь.
В поисках секретной карты - это экскурсионный тур с элементами квеста и иммерсивного театра. Средневековая музыка и персонажи той эпохи перенесут вас в XV век.
Начинается тур-приключение с центральной площади города ( Pl Cataluña), где после краткой вводной инструкции, получив аппараты аудио-гид, карту маршрута и остальной реквизит, вы начнете свое увлекательное путешествие в средневековую Барселону.
Следуя подсказкам призрака, помощи жителей древнего города и опираясь на свою интуицию, вам предстоит отыскать древнюю карту и помочь самому Христофору Колумбу отправиться в его первое плавание в Новый Свет. По пути вы встретитесь с придворной дамой королевы Изабель в чудном монастырском дворике, на Королевской площади вас ждет разговор с жестоким палачом, посетите аутентичную таверне /отведаете вино 🍷 доставленное из монастырских погребов за отдельную плату /, попробуете испанские сладости, спасете бедную Лусию от кары жестокого мужа и отправитесь в морское плавание/ за отдельную плату/
Уникальное путешествие в Средневековье подарит вам незабываемые эмоции!
Что входит
  • Пользование аппаратурой аудио-гид
  • Испанские сладости
  • Посещение закрытого церковного дворика
Что не входит
  • напитки в аутетичном кафе - от 3 евро
  • прогулка на караблике - 8 евро
Начало
🚩 площадь Каталонии 21
Место завершения
🏁 Маремагнум
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»
Квест-экскурсия «В поисках секретной карты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Natalia
Natalia
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