Прогулка по самому гостеприимному холму каталонской столицы ⭐️ Традиция именно здесь принимать гостей Барселоны уходит корнями в Средневековье. Сначала на вершине холма стоял подающий сигнал кораблям маяк, потом его заменила крепость.

В 1929 году холм Монжуик стал экспоцентром для Всемирной Универсальной выставки. А в 1992-м главной спортивной площадкой планеты, на которой соревновались участники ХХУ Летней Олимпиады. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:• Из-за чего в Каталонии запретили корриду;