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Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»

Дарья и.
Дарья и. – Гид из Барселоны
Первое, что видят иностранцы, въезжающие в Барселону, — холм Монжуик.

Мимо него проходит дорога из аэропорта Эль-Прат.

К нему причаливают круизные лайнеры, заходящие в порт каталонской столицы ⭐️.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €4 за человека

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Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»
Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»

Что вы увидите

  • Арену для боя быков
  • Площадь Испании
  • Волшебный фонтан
  • Национальный Дворец
  • Олимпийское кольцо
  • Олимпийский стадион
  • Аллею спортивных звёзд
  • Канатную дорогу
Прогулка по самому гостеприимному холму каталонской столицы ⭐️ Традиция именно здесь принимать гостей Барселоны уходит корнями в Средневековье. Сначала на вершине холма стоял подающий сигнал кораблям маяк, потом его заменила крепость.
В 1929 году холм Монжуик стал экспоцентром для Всемирной Универсальной выставки. А в 1992-м главной спортивной площадкой планеты, на которой соревновались участники ХХУ Летней Олимпиады. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:• Из-за чего в Каталонии запретили корриду;
  • Почему место средневековых публичных казней назвали «Закрытым крестом»?
  • Что общего у Национального Дворца Барселоны и Собора Святого Петра в Ватикане;
  • Отчего Всемирная Универсальная выставка оказалась убыточной;
  • А Олимпийские игры, наоборот принесли городу колоссальную прибыль;
  • Кто помог каталонской столице выиграть право на проведение Олимпиады;
  • Чьи следы украшают Аллею спортивных звёзд;
  • Как ртуть сделала популярным самый скучный музей 🖼 Барселоны. Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
  • Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
  • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве;
  • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
  • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»
    Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»
    Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»
    Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»
    Онлайн-экскурсия «Монжуик — окно в Барселону»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Дарья и.
    Дарья и.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Дарья и. проводит ещё 4 экскурсии

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