Прогулка по самому гостеприимному холму каталонской столицы ⭐️ Традиция именно здесь принимать гостей Барселоны уходит корнями в Средневековье. Сначала на вершине холма стоял подающий сигнал кораблям маяк, потом его заменила крепость.
В 1929 году холм Монжуик стал экспоцентром для Всемирной Универсальной выставки. А в 1992-м главной спортивной площадкой планеты, на которой соревновались участники ХХУ Летней Олимпиады. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете:• Из-за чего в Каталонии запретили корриду;
Почему место средневековых публичных казней назвали «Закрытым крестом»?
Что общего у Национального Дворца Барселоны и Собора Святого Петра в Ватикане;
Отчего Всемирная Универсальная выставка оказалась убыточной;
А Олимпийские игры, наоборот принесли городу колоссальную прибыль;
Кто помог каталонской столице выиграть право на проведение Олимпиады;
Чьи следы украшают Аллею спортивных звёзд;
Как ртуть сделала популярным самый скучный музей 🖼 Барселоны. Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве;
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.