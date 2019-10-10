4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Осмотреть древние памятники Барселоны и услышать загадочные истории каталонской столицы

Юлия
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Юлия – ваш гид
От Римской империи через Средневековье до наших дней — таким будет наше путешествие по Старому центру Барселоны.

Почти у каждого объекта на маршруте есть с десяток легенд — я поделюсь с вами любопытными сюжетами и фактами, помогу осознать ценность этих памятников и прочувствовать атмосферу Готического квартала.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на Placa Urquinaona
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города

Что вас ожидает

Античное наследие Барселоны
Наше путешествие начнется со времен Античности. Вы увидите колонны храма Цезаря Августа и прекрасно сохранившиеся городские стены поселения Барсино. Я объясню, как так получилось, что старейшая площадь называется Новой, расскажу, почему римляне выбрали именно это место и как жили в те времена.

Готический собор Готического квартала
По желанию посетим Кафедральный собор города: здесь вы сможете увидеть один из старейших органов города, бесценные епископские сидения ручной работы, каменного крестоносца и надгробные плиты, которые в несколько раз старше храма. Вне зависимости от того, осмотрим ли мы собор изнутри, я расскажу о святой Евлалии, в честь которой он освящен, о Рамоне и Альмондисе, заложивших первый камень, и о 122-летнем строительстве.

Срок исполнения желания
Мы заглянем в Дом архидьякона — одно из самых эклектичных зданий в Барселоне, где смешались ренессанс, готика и модерн. На его веранде вы раскроете секрет почтового ящика. На Королевской площади вспомним Колумба, а у дворца Епископа полюбуемся фризом авторства Пабло Пикассо и пройдем под Мостиком вздохов. Мост ведет к самому старому из сохранившихся зданий в городе: вы поймете, какую функцию выполняют его горгульи, загадаете желание — и сразу же узнаете, как скоро оно исполнится.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • Маршрут может меняться в зависимости от времени начала экскурсии и дня недели: Дом архидьякона закрыт по воскресеньям, а Кафедральный собор мы можем бесплатно посетить только в с 10 до 12 дня (в остальное время посещение платное).
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города
Сказки и легенды Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Placa Urquinaona.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юля. Примерно 20 лет назад я впервые попала в Барселону и поняла, что это любовь с первого взгляда. За это время я успела познать ее во всех деталях и настроениях. В моем городе мечты есть абсолютно все — тихие романтичные улочки, шумные молодежные тусовки, чистейшие пляжи, божественная архитектура, дурманящая испанская кухня и, конечно же, древняя история. Как всякому влюбленному, мне хочется говорить о Барселоне бесконечно) Я покажу вам город именно таким, каким вы хотите его увидеть. До встречи в прекрасной каталонской столице!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Любовь
10 октября 2019
Спасибо Юле за интересную экскурсию.
8 октября 2019
Фантастика,очень понравилась экскурсия.Юля бесподобная....Обязательно еще раз вернемся в Барселону
4 октября 2019
Хорошая экскурсия, гид очень веселая, все было интересно)
26 сентября 2019
Спасибо Юле за экскурсию, было очень познавательно, понравилось и старым и малым :)

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