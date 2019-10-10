4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Античное наследие Барселоны

Наше путешествие начнется со времен Античности. Вы увидите колонны храма Цезаря Августа и прекрасно сохранившиеся городские стены поселения Барсино. Я объясню, как так получилось, что старейшая площадь называется Новой, расскажу, почему римляне выбрали именно это место и как жили в те времена.

Готический собор Готического квартала

По желанию посетим Кафедральный собор города: здесь вы сможете увидеть один из старейших органов города, бесценные епископские сидения ручной работы, каменного крестоносца и надгробные плиты, которые в несколько раз старше храма. Вне зависимости от того, осмотрим ли мы собор изнутри, я расскажу о святой Евлалии, в честь которой он освящен, о Рамоне и Альмондисе, заложивших первый камень, и о 122-летнем строительстве.

Срок исполнения желания

Мы заглянем в Дом архидьякона — одно из самых эклектичных зданий в Барселоне, где смешались ренессанс, готика и модерн. На его веранде вы раскроете секрет почтового ящика. На Королевской площади вспомним Колумба, а у дворца Епископа полюбуемся фризом авторства Пабло Пикассо и пройдем под Мостиком вздохов. Мост ведет к самому старому из сохранившихся зданий в городе: вы поймете, какую функцию выполняют его горгульи, загадаете желание — и сразу же узнаете, как скоро оно исполнится.