Наша экскурсия ⛳ начнется в самой старой части города. Мы погрузимся в историю 📖 средневековья и разгадаем тайны Готического квартала. Не спеша пройдемся по Рамбле, главной улице города, и по кривым извилистым улочкам еврейского квартала, Мы узнаем, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, увидим самое старое здание города и самое романтичное место, где чаще всего фотографируются молодожены.

Наша прогулка 👣 продолжится на улице Пасео де Грасия, по праву считающейся витриной архитектурной славы Барселоны, и вы узнаете, почему самый красивая часть центральной улицы зовется «кварталом раздора». Во время экскурсии 🧭 Вы увидите и узнаете историю самых интересных и оригинальных зданий эпохи модернизма. Именно этот стиль сделал Барселону особенным местом, не похожим ни на какой другой европейский город 🏙️. И, конечно, ваш ждут дома Антонио Гауди, архитектора, который вышел за рамки модернизма, создав личный стиль, основанный на наблюдении за природой и использовании традиционных каталонских строительных традиций.

Экскурсия закончится возле Искупительного храма Святого Семейства, одного из самых удивительных архитектурных сооружений на планете.

Пусть вас очаруют средневековые строения, хранящие историю, восхитят причудливые формы и архитектурные решения каталонского модерна, поразят невероятные творения гения архитектуры Гауди! И до встречи на экскурсии!