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Старый город, модерн и дома Гауди

4.9
7 отзывов
Ксения Д.
Ксения Д. – Гид из Барселоны
В ходе нашей прогулки вы побываете на улочках старого города, прогуляетесь 👣 по старинному Еврейскому кварталу и увидите древнейшую в Европе синагогу.

Свернув с готических улиц, я проведу вас в главное, многих жителей Барселоны, место — в район с домами Мила и Бальо, которые построил Антонио Гауди.

А завершится наша экскурсия ⛳ у легендарного собора Саграда Фамилия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €90 за экскурсию

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Старый город, модерн и дома Гауди
Старый город, модерн и дома Гауди

Что вы увидите

  • Готический квартал
  • Рамбла
  • Рынок Бокерия
  • Кафедральный собор
  • Квартал раздора
  • Дом Бальо
  • Каса Мила
  • Храм Саграда Фамилия
Наша экскурсия ⛳ начнется в самой старой части города. Мы погрузимся в историю 📖 средневековья и разгадаем тайны Готического квартала. Не спеша пройдемся по Рамбле, главной улице города, и по кривым извилистым улочкам еврейского квартала, Мы узнаем, сколько раз перестраивался Кафедральный собор, увидим самое старое здание города и самое романтичное место, где чаще всего фотографируются молодожены.
Наша прогулка 👣 продолжится на улице Пасео де Грасия, по праву считающейся витриной архитектурной славы Барселоны, и вы узнаете, почему самый красивая часть центральной улицы зовется «кварталом раздора». Во время экскурсии 🧭 Вы увидите и узнаете историю самых интересных и оригинальных зданий эпохи модернизма. Именно этот стиль сделал Барселону особенным местом, не похожим ни на какой другой европейский город 🏙️. И, конечно, ваш ждут дома Антонио Гауди, архитектора, который вышел за рамки модернизма, создав личный стиль, основанный на наблюдении за природой и использовании традиционных каталонских строительных традиций.
Экскурсия закончится возле Искупительного храма Святого Семейства, одного из самых удивительных архитектурных сооружений на планете.
Пусть вас очаруют средневековые строения, хранящие историю, восхитят причудливые формы и архитектурные решения каталонского модерна, поразят невероятные творения гения архитектуры Гауди! И до встречи на экскурсии!
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 На пл. Каталония возле монумента Женщина на лошади
Место завершения
🏁 Саграда Фамилия
Старый город, модерн и дома Гауди
Старый город, модерн и дома Гауди
Старый город, модерн и дома Гауди
Старый город, модерн и дома Гауди
Старый город, модерн и дома Гауди
Старый город, модерн и дома Гауди

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения Д.
Ксения Д.
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7 отзывов оставили туристы

Ксения Д. проводит ещё 3 экскурсии

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