Что делают первым делом российские туристы, когда приезжают в Испанию – идут в супермаркет за местными сырами. Я предлагаю пройтись по настоящим сырным местам Барселоны, где о сырах знают все, и где вы сможете разобраться на собственном опыте в их разновидностях, видах, вкусах, выдержках и прочее.

Разбираться в сырах так же не просто, как в вине, для этого нужен прежде всего опыт и знания 🎓. Я научу вас разбираться в этом продукте.

Сыр, это не менее сложный и интересны для познания продукт, ведь на его вкус влияет даже больше факторов, чем на вино 🍷, и его история 📖 уходит в далекое прошлое. Вы узнаете о производстве сыра и его географии, факторах качества и ароматах, мы расскажем занимательные легенды, и почему в России нельзя произвести такой сыр, который вы сможете попробовать в нашей экскурсии 🧭 зайдем в самые интересные и значимые сырные лавки Барселоны, проведем дегустацию под волшебное испанское вино или вермут. В программе только фермерские, артезианские сыры, произведенные на мелких фабриках, обладающих сертификатом качества (DOP), контролирующим производство продуктов только на определенной продукции из определенного сырья. Я поделюсь всеми знаниями об этом продукте, и конечно о Барселоне и жизни в ней.