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Сырный сомелье - прогулка по Барселоне с дегустациями сыра и вина

5
3 отзыва
Яна З.
Яна З. – Гид из Барселоны
Хола! Меня зовут Яна и я сырный сомелье.

Я знаю все об этом продукте и могу поделиться своими секретами с вами.

Мы не пойдем вы обычные продуктовые магазины.

Я проведу вас по настоящим сырным местам.

За 2 часа вы увидите все разнообразие, попробуете и выберите идеальный кусочек для себя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €75 за экскурсию

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Сырный сомелье - прогулка по Барселоне с дегустациями сыра и вина
Сырный сомелье - прогулка по Барселоне с дегустациями сыра и вина

Что вы увидите

  • Район Готико и Борн
  • средневековые улочки старого города
  • собор Санта Мария дель Мар
  • раскопки района Рибейра
  • особняки 15 века и улицы ремесленников
Что делают первым делом российские туристы, когда приезжают в Испанию – идут в супермаркет за местными сырами. Я предлагаю пройтись по настоящим сырным местам Барселоны, где о сырах знают все, и где вы сможете разобраться на собственном опыте в их разновидностях, видах, вкусах, выдержках и прочее.
Разбираться в сырах так же не просто, как в вине, для этого нужен прежде всего опыт и знания 🎓. Я научу вас разбираться в этом продукте.
Сыр, это не менее сложный и интересны для познания продукт, ведь на его вкус влияет даже больше факторов, чем на вино 🍷, и его история 📖 уходит в далекое прошлое. Вы узнаете о производстве сыра и его географии, факторах качества и ароматах, мы расскажем занимательные легенды, и почему в России нельзя произвести такой сыр, который вы сможете попробовать в нашей экскурсии 🧭 зайдем в самые интересные и значимые сырные лавки Барселоны, проведем дегустацию под волшебное испанское вино или вермут. В программе только фермерские, артезианские сыры, произведенные на мелких фабриках, обладающих сертификатом качества (DOP), контролирующим производство продуктов только на определенной продукции из определенного сырья. Я поделюсь всеми знаниями об этом продукте, и конечно о Барселоне и жизни в ней.
Что входит
  • увлекательный рассказ о сырах
  • посещение аутентичных сырных баров и магазинов
  • прогулка по городу и рассказ о городе и гастрономии
  • хорошее настроение
Что не входит
  • Дегустации оплачиваются отдельно
  • стоимость дегустации от 3 до 10 евро
Начало
🚩 Carrer de Berga, 4, 08012 Barcelona
Место завершения
🏁 Carrer de Jaume I, 18, 08002 Barcelona
Сырный сомелье - прогулка по Барселоне с дегустациями сыра и вина
Сырный сомелье - прогулка по Барселоне с дегустациями сыра и вина
Сырный сомелье - прогулка по Барселоне с дегустациями сыра и вина
Сырный сомелье - прогулка по Барселоне с дегустациями сыра и вина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна З.
Яна З.
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3 отзыва оставили туристы

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