  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Таинственность вечернего Монтсеррата

Наталия К.
Наталия К. – Гид из Барселоны
Таинственность вечернего Монтсеррата
Задать вопрос
Таинственность вечернего Монтсеррата
Таинственность вечернего Монтсеррата

Что вы увидите

  • Базилику монастыря Монтсеррат
  • Святую Пещеру
  • смотровые площадки
  • послушать хор мальчиков Эсколания
  • пройти к статуи Чёрной Мадонны
Я предлагаю посетить монастырь в послеобеденное время, когда нет толп шумных туристов, громкоголосых школьников, которых каждый день привозят большими групппами и которые здесь устраивают шумные посиделка. Насладиться красотой и тишиной. Прогуляться 👣 по красивейшим тропинкам гор ⛰️ Монтсеррата, послушать хор мальчиков Эсколания. Уже на подъезде к горному массиву, мы сможем увидеть странные очертания ни с чем не сравнимых гор, ведь даже название Монтсеррат-переводиться как разрезанные, распиленные горы, зубы дракона, зубья пила, что полностью соответствует этим формам и скалам. Там 1500 утесов, и каждый утес имеет своё название, " Голова слона", "Мумия", "Толстый монах",. "Заколдованные монахи",. "Шапка моряка", "Стульчик". С каждым названием утёса связана какая-то легенда! Одна из самых известных рассказывает, что спустились однажды ангелы на землю, стало скучно им от окружающего ландшафта, взяли они золотую пилу, и выпилили изваяия, как охранников, чтобы затем спустить сюда статую Чёрной Мадонны, которая по поверию, в течение 3 месяцев исполняет желание. Н как не красивы эти горы, они не были бы так знамениты, если бы не древний действующий мужской бенедиктинский монастырь, который был основан в 11 столетии. Каждый день, в полдень, в монастыре начинается религиозная служба, в которой принимает участие хор мальчиков "Эсколания". При монастыре есть очень интересный музей 🖼 с картинами Тьеполо, Караваджо, Пикассо, Дали, Миро, Сахаровой. Можно приобрести сувениры 🎁, подарки: на местном рынке, у фермеров, купить свежайшие сыры, турроны, мёд, сладости. Посетить местный аудиозал, просмотреть документальный фильм 🎥, который
рассказывает об истории 📖 создания монастыря, помогает заглянуть во внутренюю жизнь монахов. Закончить экскурсию ⛳ советую, поднявшись на одну из смотровых площадок, , полюбоваться красотой закатов
гор Монтсеррата.
Что входит
  • Пешеходная экскурсия
  • услуги гида
  • послушать хор мальчиков Эсколания
  • посещение Святой Пещеры
Что не входит
  • Входные билеты на фуникулёры и кремальеру
  • входные билеты в музей
  • дегустация ликеров
  • аудиозал. Питание
Начало
🚩 Plaza Catalunya. Barcelona
Место завершения
🏁 По договорённости
Таинственность вечернего Монтсеррата
Таинственность вечернего Монтсеррата
Таинственность вечернего Монтсеррата
Таинственность вечернего Монтсеррата
Таинственность вечернего Монтсеррата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия К.
Наталия К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва