Я предлагаю посетить монастырь в послеобеденное время, когда нет толп шумных туристов, громкоголосых школьников, которых каждый день привозят большими групппами и которые здесь устраивают шумные посиделка. Насладиться красотой и тишиной. Прогуляться 👣 по красивейшим тропинкам гор ⛰️ Монтсеррата, послушать хор мальчиков Эсколания. Уже на подъезде к горному массиву, мы сможем увидеть странные очертания ни с чем не сравнимых гор, ведь даже название Монтсеррат-переводиться как разрезанные, распиленные горы, зубы дракона, зубья пила, что полностью соответствует этим формам и скалам. Там 1500 утесов, и каждый утес имеет своё название, " Голова слона", "Мумия", "Толстый монах",. "Заколдованные монахи",. "Шапка моряка", "Стульчик". С каждым названием утёса связана какая-то легенда! Одна из самых известных рассказывает, что спустились однажды ангелы на землю, стало скучно им от окружающего ландшафта, взяли они золотую пилу, и выпилили изваяия, как охранников, чтобы затем спустить сюда статую Чёрной Мадонны, которая по поверию, в течение 3 месяцев исполняет желание. Н как не красивы эти горы, они не были бы так знамениты, если бы не древний действующий мужской бенедиктинский монастырь, который был основан в 11 столетии. Каждый день, в полдень, в монастыре начинается религиозная служба, в которой принимает участие хор мальчиков "Эсколания". При монастыре есть очень интересный музей 🖼 с картинами Тьеполо, Караваджо, Пикассо, Дали, Миро, Сахаровой. Можно приобрести сувениры 🎁, подарки: на местном рынке, у фермеров, купить свежайшие сыры, турроны, мёд, сладости. Посетить местный аудиозал, просмотреть документальный фильм 🎥, который

рассказывает об истории 📖 создания монастыря, помогает заглянуть во внутренюю жизнь монахов. Закончить экскурсию ⛳ советую, поднявшись на одну из смотровых площадок, , полюбоваться красотой закатов

гор Монтсеррата.