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Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты

5
4 отзыва
Яна З.
Яна З. – Гид из Барселоны
Вы пройдетесь по самым роскошным улицам Барселоны, жителей которых вряд ли могли бы встретить в набитом туристами центре.

Вы увидите квартал Тибидабо с домами, которые соревнуются друг с другом в красоте, побываете в богатейшем районе города, который когда-то был деревней, а также почувствуете совершенно новый и незнакомый ранее ритм каталонской столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты
Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты

Что вы увидите

  • Особняки квартала Тибидабо
  • Район Сант Жерваси
  • Старая деревня Саррия
  • Медицинский центр Текнон
  • Старинный особняк марокканского шейха
  • Множество особняков и элитных частных школ
Если для вас Барселона - это небрежно, простецки одетые горожане, потертые, темные улицы старого города, пахнущие старыми винными бочками кабаки - то вы не знаете Барселону!
Поэтому давайте оставим центральные районы Барселоны и ее нафталиновые исторические экскурсии 🧭 для тех, кто здесь впервые, и отправимся туда, где обитает барселонская элита, где дамы выходят на кофе в ожерельях, где частные школы, элитные клиники и модернистская архитектура старинных загородных домов каталонских буржуа.
Эти районы когда-то были загородными деревнями, куда в 18 веке начала перемещаться городская элита. Жить в центре давно уже не престижно - там обитают в основном приезжие экспаты, толпы туристов и никакой приватности.
Когда технический прогресс озолотил бывших каталонских ремесленников, и выделил в их в новое буржуазное общество, появилась необходимость отделиться от рабочего класса, в этих районах стали вырастать элитные особняками, изысканные парки 🌳 (Гюэль, Тибидабо, Туро). Поместья превращались в подобия Лувра, а дома в музеи 🖼 модернистского искусства.
Здесь же находится малоизвестный широкой публике дворец рук Гауди - Torre Bellesguard.
Сейчас жители этих районов практически не бывают в центре, им хорошо в своем верхнем тихом оазисе, где есть все - памятника архитектуры, гастрономические рестораны, деликатесные магазины и изысканные кафе. Здесь больше всего дорогих автомобилей, а стиль одежды прохожих меняется колоссально.
В той экскурсии вы без сомнения познакомитесь с реальной жизнью барселонцев, окунувшись в историческую эпоху 18-20 веков, сможете восхититься многими архитектурными сооружениями и историческими фактами, о которых даже не догадывались.
Что входит
  • Увлекательная экскурсионно-гастрономическая прогулка по городу
Что не входит
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты
Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты
Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты
Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты
Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты
Туристам вход запрещен — тур по районам барселонской элиты

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна З.
Яна З.
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4 отзыва оставили туристы

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