Если для вас Барселона - это небрежно, простецки одетые горожане, потертые, темные улицы старого города, пахнущие старыми винными бочками кабаки - то вы не знаете Барселону!

Поэтому давайте оставим центральные районы Барселоны и ее нафталиновые исторические экскурсии 🧭 для тех, кто здесь впервые, и отправимся туда, где обитает барселонская элита, где дамы выходят на кофе в ожерельях, где частные школы, элитные клиники и модернистская архитектура старинных загородных домов каталонских буржуа.

Эти районы когда-то были загородными деревнями, куда в 18 веке начала перемещаться городская элита. Жить в центре давно уже не престижно - там обитают в основном приезжие экспаты, толпы туристов и никакой приватности.

Когда технический прогресс озолотил бывших каталонских ремесленников, и выделил в их в новое буржуазное общество, появилась необходимость отделиться от рабочего класса, в этих районах стали вырастать элитные особняками, изысканные парки 🌳 (Гюэль, Тибидабо, Туро). Поместья превращались в подобия Лувра, а дома в музеи 🖼 модернистского искусства.

Здесь же находится малоизвестный широкой публике дворец рук Гауди - Torre Bellesguard.

Сейчас жители этих районов практически не бывают в центре, им хорошо в своем верхнем тихом оазисе, где есть все - памятника архитектуры, гастрономические рестораны, деликатесные магазины и изысканные кафе. Здесь больше всего дорогих автомобилей, а стиль одежды прохожих меняется колоссально.

В той экскурсии вы без сомнения познакомитесь с реальной жизнью барселонцев, окунувшись в историческую эпоху 18-20 веков, сможете восхититься многими архитектурными сооружениями и историческими фактами, о которых даже не догадывались.