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Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело

5
10 отзывов
Tickets. Florence
Tickets. Florence – Гид из Флоренции
Галерея Академии — один из старейших и популярных музеев во Флоренции.

Каждый путешественник вносит этот музей 🖼 в обязательную программу.

Но на пути есть одна преграда — огромные очереди.

Если вы хотите сэкономить время и не тратить свои нервы — купите билет 🎫 в Галерею Академии он-лайн.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная

  • €21 за человека

    Купить билеты
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело

Что вы увидите

  • Галерея Академии
Галерея Академии знаменита такими скульптурами Микеланджело, как: «Рабы», «Святой Матфей» и, конечно же, «Давид».
У вас есть возможность полюбоваться мраморной статуей высотой более 5 метров, изображающей библейского героя Давида — излюбленную фигуру во флорентийском искусстве. Статуя стала символом защиты гражданских свобод, воплощенных во Флорентийской республике, независимом городе-государстве, которому угрожали более могущественные соперники и гегемония рода Медичи.
В смежных комнатах, которые были частью двух бывших монастырей, собраны значительные произведения искусства из Академии дизайна, Академии изящных искусств и закрытых монастырей.
Недавно галерею обогатило важнейшее собрание старинных музыкальных инструментов, полученное от кафедры музыкальных инструментов Флорентийской консерватории имени Луиджи Керубини.

Важная информация:

  • Обратите внимание: что выбранные вами дату и время после бронирования изменить нельзя. Если вы придете не вовремя, вы не сможете войти.
  • Срок действия билета 1 день
  • Вы можете получить свой входной билет 🎫 за 15 минут до назначенного времени.
  • Проход без очереди за билетами
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
  • Ваучеры необходимо обменять на билеты
  • Подходит для людей на инвалидных креслах
  • Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия
Что входит
  • Зарезервированный входной билет в Галерею Академии
  • Комиссия за бронирование
Что не входит
  • Гид
  • Аудиогид (можно забронировать отдельно, требуется действительное удостоверение личности)
Начало и место завершения
🚩 Via Ricasoli 105
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tickets. Florence
Tickets. Florence
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10 отзывов оставили туристы

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