Галерея Академии знаменита такими скульптурами Микеланджело, как: «Рабы», «Святой Матфей» и, конечно же, «Давид».

У вас есть возможность полюбоваться мраморной статуей высотой более 5 метров, изображающей библейского героя Давида — излюбленную фигуру во флорентийском искусстве. Статуя стала символом защиты гражданских свобод, воплощенных во Флорентийской республике, независимом городе-государстве, которому угрожали более могущественные соперники и гегемония рода Медичи.

В смежных комнатах, которые были частью двух бывших монастырей, собраны значительные произведения искусства из Академии дизайна, Академии изящных искусств и закрытых монастырей.

Недавно галерею обогатило важнейшее собрание старинных музыкальных инструментов, полученное от кафедры музыкальных инструментов Флорентийской консерватории имени Луиджи Керубини.

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