Галерея Академии знаменита такими скульптурами Микеланджело, как: «Рабы», «Святой Матфей» и, конечно же, «Давид».
У вас есть возможность полюбоваться мраморной статуей высотой более 5 метров, изображающей библейского героя Давида — излюбленную фигуру во флорентийском искусстве. Статуя стала символом защиты гражданских свобод, воплощенных во Флорентийской республике, независимом городе-государстве, которому угрожали более могущественные соперники и гегемония рода Медичи.
В смежных комнатах, которые были частью двух бывших монастырей, собраны значительные произведения искусства из Академии дизайна, Академии изящных искусств и закрытых монастырей.
Недавно галерею обогатило важнейшее собрание старинных музыкальных инструментов, полученное от кафедры музыкальных инструментов Флорентийской консерватории имени Луиджи Керубини.
Важная информация:
- Обратите внимание: что выбранные вами дату и время после бронирования изменить нельзя. Если вы придете не вовремя, вы не сможете войти.
- Срок действия билета 1 день
- Вы можете получить свой входной билет 🎫 за 15 минут до назначенного времени.
- Проход без очереди за билетами
- Принимаются бумажные и мобильные ваучеры
- Ваучеры необходимо обменять на билеты
- Подходит для людей на инвалидных креслах
- Бесплатная отмена за 24 ч. до начала мероприятия