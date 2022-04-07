Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30

Галерея Уффици

Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Галерея Уффици
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии, за исключением стоимости входных билетов. Стоимость билетов и бронирования входа без очереди после выписки билетов не возвращается.

Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения.

Расположенная в самом сердце Флоренции, галерея Уффици хранит полотна выдающихся итальянских художников, среди них такие великие имена, как Боттичелли, Джотто, Чимабуэ, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Коллекцию галереи составляют произведения искусств разных столетий, но большая их часть относится к периоду с 12 по17 века.

Галерея Уффици, ежегодно посещаемая более миллионом туристов, является главной достопримечательностью для всех путешествующих по Тоскане и Флоренции. Наравне с музеями Ватикана в Риме, Уффици является самым посещаемым музеем Италии, и длинные очереди за входными билетами в галерею почти также знамениты как и ее шедевры!

График работы галереи Уффици: со вторника по воскресенье, с 8:30 до 19:00. В целях оптимального использования оплачиваемого Вами времени работы гида место встречи предлагается назначить непосредственно у входа в музей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в галерею Уффици не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета в галерею Уффици + предварительное бронирование прохода в галерею без очереди - 24 евро для взрослых от 18 лет
  • 4 евро для детей до 17 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
  • Удостоверяющий личность ребенка. Оплата билетов производится на месте гиду. В случае краткосрочного бронирования экскурсии и отсутствии билетов по предварительной резервации
  • Вам может быть предложена альтернативная дата или время проведения экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми📜История и культураГалерея Уффици🗽Достопримечательности♠️Галереи

Еще несколько похожих предложений во Флоренции

Галерея Уффици с гидом
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Алина
4.6
28 отзывов
Галерея Уффици с гидом
Галерея Уффици во Флоренции - музей с богатой коллекцией, привлекающей миллионы туристов
35 за 1 человека
Галерея Уффици
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Мария
5
4 отзыва
Галерея Уффици
Я проведу вас по галерейных залам Уффици и поведаю о развитии живописи, начиная с XIII века, останавливаясь на главных
90 за 1-10 чел.
Картинная галерея Уффици
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Картинная галерея Уффици
Уффици - огромная книга по истории искусства, которую я помогу вам прочесть, рассказав о произведениях
от 100 за 1-25 чел.
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
2 часа
🚶 Пешая
Входной билет
Мария
Нет отзывов
Жемчужина Флоренции - галерея Уффици
Мы посетим главную жемчужину всей Италии - галерею Уффици
20 за 1 человека
Галерея Уффици: коротко о главном
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Галерея Уффици: коротко о главном
Отправляемся изучать один из самых важных музеев не только в городе Флоренция, но и во всей Италии - Галерею Уффици
100 за 1-6 чел.
Уффици через призму Любви
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оксана
Нет отзывов
Уффици через призму Любви
Галерея Уффици - один из самых старинных музеев в Европе, находится во Флоренции
99 за 1-8 чел.
Галерея Уффици: от готики до барокко
2 часа
Индивидуальная
Мария
5
79 отзывов
Галерея Уффици: от готики до барокко
Шедевры изобразительного искусства и судьбы художников в экскурсии по главному музею города
13085 за 1-10 чел.
Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо
3 часа
Индивидуальная
Ольга
5
2 отзыва
Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо
Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
180 за 1-6 чел.
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
4.9
9 отзывов
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Флоренция - один из красивейших городов Италии и центр мирового художественного искусства
200 за 1-10 чел.
Галерея Уффици - мир прекрасного
2 часа
Индивидуальная
Марина
5
7 отзывов
Галерея Уффици - мир прекрасного
Познать тайны и секреты шедевров мирового искусства
104 за 1-15 чел.
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
5
17 отзывов
Галерея Уффици. Ответы на все ваши «почему»
Путешествуя, каждый из нас находится в постоянном поиске прекрасного
25 за 1 человека
Тайны шедевров Уффици
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Тайны шедевров Уффици
Индивидуальная экскурсия в уникальный музей XVI века
180 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Флоренции
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ