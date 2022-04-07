Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30

Галерея Уффици является одним из самых знаменитых музеев мира, благодаря огромному количеству уникальных произведений искусства, хранящихся в ней, большая часть которых относятся к периоду Эпохи Возрождения.

Расположенная в самом сердце Флоренции, галерея Уффици хранит полотна выдающихся итальянских художников, среди них такие великие имена, как Боттичелли, Джотто, Чимабуэ, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Коллекцию галереи составляют произведения искусств разных столетий, но большая их часть относится к периоду с 12 по17 века.

Галерея Уффици, ежегодно посещаемая более миллионом туристов, является главной достопримечательностью для всех путешествующих по Тоскане и Флоренции. Наравне с музеями Ватикана в Риме, Уффици является самым посещаемым музеем Италии, и длинные очереди за входными билетами в галерею почти также знамениты как и ее шедевры!

График работы галереи Уффици: со вторника по воскресенье, с 8:30 до 19:00. В целях оптимального использования оплачиваемого Вами времени работы гида место встречи предлагается назначить непосредственно у входа в музей.