Палаццо Веккьо - сердце Флоренции - богатый искусством и культурой.

Палаццо был построен в средневековую эпоху для размещения государственных дел. Во время вашего 2-часового самостоятельного посещения, осмотрите музей 🖼, археологические раскопки и башни.

Ваши билеты 🎫 гарантируют вам доступ в Palazzo Vecchio.

Вы также сможете подняться на Башню, безошибочному символу города и одной из самых старых частей комплекса, построенного в начале 14-го века.

Посетите музей, где вы сможете полюбоваться знаменитым Salone dei Cinquecento, «Залом пятисот», великолепным залом с бурной историей 📖. Смотрите археологические раскопки, в том числе остатки римского театра Флоренции.