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Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню

4.5
11 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Флоренции
Палаццо Веккьо — одно из самых значимых зданий средневековой Флоренции.

Приобретая входные билеты 🎫 в Старый дворец заранее, вы можете быть уверены что попадете в него в удобное для вас время.

Внутри вас будут ждать личные покои семьи Медичи, археологические раскопки, кабинеты для алхимических опытов и другие тематические залы, которые хранят историю 📖 прошлых столетий.

Кроме того, по этому билеты вы сможете подняться на смотровую площадку башни Арнольфо, высота которой 94 метра.
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Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню
Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню

Что вы увидите

  • Палаццо Веккьо
  • Башня Арнольфо
Палаццо Веккьо - сердце Флоренции - богатый искусством и культурой.
Палаццо был построен в средневековую эпоху для размещения государственных дел. Во время вашего 2-часового самостоятельного посещения, осмотрите музей 🖼, археологические раскопки и башни.
Ваши билеты 🎫 гарантируют вам доступ в Palazzo Vecchio.
Вы также сможете подняться на Башню, безошибочному символу города и одной из самых старых частей комплекса, построенного в начале 14-го века.
Посетите музей, где вы сможете полюбоваться знаменитым Salone dei Cinquecento, «Залом пятисот», великолепным залом с бурной историей 📖. Смотрите археологические раскопки, в том числе остатки римского театра Флоренции.
Что входит
  • Гарантированные входные билеты в Палаццо Веккьо
  • Сборы и налоги
  • Доступ к башне Арнольфо
Начало и место завершения
🚩 Piazzale Degli Uffizi, 6, 50122, Florence
Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню
Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню
Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню
Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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11 отзывов оставили туристы

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