13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Откройте для себя музеи Ватикана в необыкновенной атмосфере южной итальянской ночи под звуки классической музыки.
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча У входа в музеи Ватикана
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Вечерняя прогулка по Ватикану
Вечерняя прогулка по Ватикану

Что вас ожидает

Только в летнее время двери Ватиканских музеев остаются открытыми каждую пятницу для вечернего посещения. Наша прогулка пройдёт по главным галереям музеев, а также по тем секторам, которые обычно закрыты для посещения, например, квартира Св. Пия V с редкостной коллекцией миниатюрной мозаики.

Не упустите уникальную возможность насладиться знаменитыми на весь мир произведениями искусства в совершенно новом свете: увидеть чарующий своей красотой восьмиугольный дворик со статуей Лаокоона, и далее Зал Муз, Галерею Гобеленов, Галерею Географических карт, Станцы Рафаэля и, наконец жемчужину Ватикана — Сикстинскую капеллу.

Кроме того, два раза в месяц только для посетителей музеев будут организованы концерты бессмертной классической музыки.

Спешите забронировать ваши билеты и вашу экскурсию и получить незабываемые впечатления. Количество билетов ограничено.

Организационные детали

  • Важно:вечерняя прогулка по музеям Ватикана проходит только по пятницам по расписанию с конца апреля по конец октября каждого года. Расписание на 2019 год: с 26 апреля по 25 октября
  • Стоимость входных билетов, гарантирующих вход в музеи Ватикана без очереди, не включена в стоимость экскурсии.
  • Билеты необходимо приобрести заранее на официальном сайте музеев Ватикана: https://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/
    Нужно выбрать NIGHT OPENINGS, далее Vatican Museums and Sistine Chapel, далее месяц, количество человек, дата, время начала экскурсии (например, 19.00).
  • Самое позднее время для входа в музеи — 21.00, музеи закрываются в 23.00, но галереи и Сикстинскую капеллу закрывают уже с 22.30.
  • Стоимость входных билетов: взрослый — 21 евро, детский билет (от 6 до 18 лет) — 12 евро, детям до 6 лет билет не требуется.
  • При отмене стоимость билетов не возвращается, дату и время можно перенести только 1 раз.
  • Вы получите на электронную почту ваучер, который даёт право войти в музеи без очереди. Ваучер можно сохранить на мобильном устройстве, либо распечатать его первую страницу с QR кодом.
  • Вас могут попросить предъявить документ, удостоверяющий вашу личность .
  • Правила посещения музеев Ватикана и Сикстинской капеллы:
    — дресс -код: колени и плечи должны быть закрыты
    — запрещается приносить большие сумки, зонты с тростью, любые жидкости в стекле, в частности алкоголь, а также ножи, ножницы, любые виды огнестрельного оружия.
Вечерняя прогулка по Ватикану
Вечерняя прогулка по Ватикану
Вечерняя прогулка по Ватикану
Вечерняя прогулка по Ватикану
Вечерняя прогулка по Ватикану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У входа в музеи Ватикана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Я выросла в семье архитекторов, и моё увлечение изобразительным искусством и историей нашло своё выражение в моей профессии гида, чем я занимаюсь уже на протяжении многих лет. Я люблю этот город, каждый раз на экскурсии я стараюсь передать эту любовь людям, которые впервые знакомятся с Римом.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 сентября 2019
Экскурсия просто супер, вечерний Ватикан это магия! Три часа пролетели незаметно, очень познавательно и без напряга. Спасибо Татьяне, она просто профи!!!!
14 сентября 2019
Вечерний Ватикан - это чудо! Мало туристов, необычное освещение, концерт во дворе. Татьяна - замечательный экскурсовод. Она не просто в совершенстве знает , но и любит то что делает. Прекрасно владеет информацией . Мы с удовольствием повели с ней время. Рекомендуем очень! Не стоит экономить на живом общении с экскурсоводом. Никакой аудиогид его не заменит.
27 июля 2019
Огромное спасибо Татьяне! Знающий, небезразличный специалист!! 3,5 часа пролетели как один миг! Столько подробностей важных и интересных. При этом доступно и легко, мы влюбились в Рим! Спасибо Татьяне!!
18 июля 2019
Очень рекомендую посещать Ватикан вечером, особенно летом, меньше людей и не так душно. Татьяна прекрасно провела экскурсию, было интересно всем.
16 июля 2019
Идеальное знакомство с Ватиканом! Спасибо Татьяне!
4 мая 2019
Татьяна, большое Вам спасибо за содержательную, интересную экскурсию! Я узнала много нового из истории Рима, Ватиканс, живописи, религии, Италии. Всем рекомендую встретиться с Татьяной и испытать чувства открытия и эстетического удовольствия!
4 мая 2019
Татьяна - чудесный рассказчик, с ней очень интересно. Время пролетело незаметно. С любовью и необыкновенным вдохновением описывает каждую фреску, каждый мифологический сюжет. Обладает обширными , на мой взгляд, знаниями в области истории создания необыкновенных шедевров великих итальянских живописцев, архитекторов, скульпторов.
Особенно хочется отметить, что несмотря на большой наплыв туристов в залах , всегда выбирает очень удобные места для нас, туристов, где очень комфортно слушать, смотреть и видеть все , о чем рассказывает и делает акценты, наслаждаться великими творениями.
Очень понравилось! Рекомендую!!! Спасибо!!
27 апреля 2019
Татьяна, большое спасибо :)))
10 марта 2019
Спасибо Татьяне за проведённую экскурсию. Нам осень все понравилось ! Было все подробно рассказано, я всем рекомендую , кому интересен Ватикан и не только, воспользоваться этой возможностью и заказать данную экскурсию !
6 января 2019
Татьяна -отличный экскурсовод, интересно рассказывает, время пролетело незаметно ))
Ещё 3 отзыва

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