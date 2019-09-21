13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Только в летнее время двери Ватиканских музеев остаются открытыми каждую пятницу для вечернего посещения. Наша прогулка пройдёт по главным галереям музеев, а также по тем секторам, которые обычно закрыты для посещения, например, квартира Св. Пия V с редкостной коллекцией миниатюрной мозаики.

Не упустите уникальную возможность насладиться знаменитыми на весь мир произведениями искусства в совершенно новом свете: увидеть чарующий своей красотой восьмиугольный дворик со статуей Лаокоона, и далее Зал Муз, Галерею Гобеленов, Галерею Географических карт, Станцы Рафаэля и, наконец жемчужину Ватикана — Сикстинскую капеллу.

Кроме того, два раза в месяц только для посетителей музеев будут организованы концерты бессмертной классической музыки.

Спешите забронировать ваши билеты и вашу экскурсию и получить незабываемые впечатления. Количество билетов ограничено.