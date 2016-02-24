3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Священный лес или Парк Монстров — садово-парковый ансамбль, расположенный в долине у подножия замка в городке Бомарцо. Это выдающийся памятник итальянского Ренессанса. Парк украшают около 30 мифологических скульптур и фантастических сооружений.

История его создания восстановлена с известной условностью. Принято считать, что парк был сооружен при кондотьере Пьере Франческо Орсини для развлечения гостей, его строительство началось в 1548 году, а завершилось в 1580-м. Полагают, что парк был спроектирован архитектором Пирро Лигорио, известным также по ансамблю виллы д’Эсте в Тиволи. Первое упоминание о парке содержится в письме поэта Аннибале Каро (1564 год). Тогда парк назывался Священным лесом, своё нынешнее название Парка монстров он получил в XX веке, когда после нескольких столетий забвения был отреставрирован приобретшим его семейством Беттини при поддержке Института истории и архитектуры Рима и Французской академии в Риме, а затем заново открыт для публики в 1954 году.

Ещё до этого, в 1938 году, одним из первых посетителей парка был Сальвадор Дали, некоторые мотивы увиденного им в парке вошли в его картину “Искушение Святого Антония”. Например, фигуры слонов, несомненно, навеяны посещением парка, хотя Дали и не изобразил одну пикантную деталь скульптуры, которая заставляет тихонько хихикать взрослых.

Программа

Вы попадете в сказочный лес, полный замшелых деревьев и камней с притаившимися среди них каменными изваяниями, большая часть которых хорошо сохранилась, несмотря на пять столетий, прошедших с момента их создания.

Вам непременно захочется забраться в наклонный дом, ни одна из стен которого, включая пол и потолок, не образует с другой прямого угла. Особое удовольствие прогулка по парку доставит детям, они с энтузиазмом будут отыскивать чудовищ по карте среди таинственного леса, а взрослые смогут насладиться прохладой в тени деревьев, пением птиц и забавными скульптурами, которые, без сомнений, захочется запечатлеть на память о путешествии в сказочное измерение. Статуи парка также были использованы для создания рекламной компании для коллекции женской одежды прошлого года от Red Valentino.