3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в сказочный лес у подножия замка с фантастическими статуями и замшелыми деревьями

Natalia
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Natalia – ваш гид
Хотите попасть в сказку, почувствовать себя снова ребенком, когда сердце замирает от радостного предвкушения встречи с чем-то интересным и в то же время пугающим? Тогда я приглашаю вас посетить Парк Монстров Бомарцо, расположенный в 70 километрах от Рима.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.33
Бомарцо — парк монстров
Бомарцо — парк монстров

Священный лес или Парк Монстров — садово-парковый ансамбль, расположенный в долине у подножия замка в городке Бомарцо. Это выдающийся памятник итальянского Ренессанса. Парк украшают около 30 мифологических скульптур и фантастических сооружений.

История его создания восстановлена с известной условностью. Принято считать, что парк был сооружен при кондотьере Пьере Франческо Орсини для развлечения гостей, его строительство началось в 1548 году, а завершилось в 1580-м. Полагают, что парк был спроектирован архитектором Пирро Лигорио, известным также по ансамблю виллы д’Эсте в Тиволи. Первое упоминание о парке содержится в письме поэта Аннибале Каро (1564 год). Тогда парк назывался Священным лесом, своё нынешнее название Парка монстров он получил в XX веке, когда после нескольких столетий забвения был отреставрирован приобретшим его семейством Беттини при поддержке Института истории и архитектуры Рима и Французской академии в Риме, а затем заново открыт для публики в 1954 году.

Ещё до этого, в 1938 году, одним из первых посетителей парка был Сальвадор Дали, некоторые мотивы увиденного им в парке вошли в его картину “Искушение Святого Антония”. Например, фигуры слонов, несомненно, навеяны посещением парка, хотя Дали и не изобразил одну пикантную деталь скульптуры, которая заставляет тихонько хихикать взрослых.

Программа

Вы попадете в сказочный лес, полный замшелых деревьев и камней с притаившимися среди них каменными изваяниями, большая часть которых хорошо сохранилась, несмотря на пять столетий, прошедших с момента их создания.

Вам непременно захочется забраться в наклонный дом, ни одна из стен которого, включая пол и потолок, не образует с другой прямого угла. Особое удовольствие прогулка по парку доставит детям, они с энтузиазмом будут отыскивать чудовищ по карте среди таинственного леса, а взрослые смогут насладиться прохладой в тени деревьев, пением птиц и забавными скульптурами, которые, без сомнений, захочется запечатлеть на память о путешествии в сказочное измерение. Статуи парка также были использованы для создания рекламной компании для коллекции женской одежды прошлого года от Red Valentino.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии включает трансфер из Рима и обратно (так как до парка очень сложно добраться на общественном транспорте).
  • Дополнительно оплачивается бензин — 30 евро и стоимость автотрассы — 10 евро. А также стоимость входного билета в парк для взрослых — 10 евро, для детей от 4 до 13 лет — 8 евро.
Бомарцо — парк монстров
Бомарцо — парк монстров
Бомарцо — парк монстров
Бомарцо — парк монстров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2016
В принципе все очень мило,но хотелось бы что бы и экскурсовод хоть немного был бы знаком с историей,а не ссылался бы постоянно на фразы:"там в этих мифах совсем не разобраться" или "это совсем запутанная история".При желании распутать историю можно и без индивидуального гида и выйдет подешевле
Анна
12 марта 2014
Интересная экскурсия, много полезной информации! парк очень оригинален и ни на что не похож. Наталья прекрасно все рассказала и показала, любезно ответив на все вопросы не только об этом месте, но и Италии вцелом.
19 декабря 2013
Рекомендую всем. Это что-то фантастичное. Сказка наяву. Эксурсия на итальянском языке в исполении Даниеэля, с переводом на русский Наталией — просто чудо! Время летело просто стремительно. У нас остались о Бомарцо самые лучшие впечатленияб ни разу не пожалели о поездке. Ребята, желаем вам новых творческих находок и большой удачи!

Светлана и Алексей, Санкт-Петербург

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