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  4. Прогулка по Витербо и Папские термы за один день

Погрузиться в средневековую историю города и отдохнуть в оздоровительных термах

Светлана
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Светлана – ваш гид
К северу от Рима, среди живописных гор и холмов, находится средневековый Витербо.

Я познакомлю вас с его историей, начиная с далекого этрусского периода.

Вы проникнитесь атмосферой города и поймете, как события прошлого отразились на его современных традициях.

Полюбуетесь фонтанами, площадями, дворцами, домами знатных сеньоров и узнаете, почему Витербо называют «городом пап».

И, конечно, расслабитесь и отдохнете в термальном комплексе Папские термы.
От 110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча ж/д станция Витербо Римские Ворота
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день

Что вас ожидает

Витербо в мифах и легендах
Мы встретимся у Римских ворот и пройдем по пути процессии, посвященной покровительнице города, — Святой Розе. Остановимся на площади Избрания, где я расскажу, кто и как ее строил, почему символом Витербо считается лев, и как легенда о прекрасной Галиане повлияла на это место. А через знаменитый квартал Сан-Пеллегрино, путем средневековых паломников, вы пройдете к Соборной площади. Именно здесь в 12 веке обосновались папы, превратив его в центр религиозной, политической и культурной жизни. Я объясню, почему Витебро называют «городом пап» и открою вам истории из биографий известных служителей церкви.

Термальные воды — поплавать в легендарных источниках
Вы побываете в термальном комплексе Папские термы, где в бассейне с теплой водой расслабитесь, поплаваете, отдохнете; весной, летом и осенью — позагораете. Перед поездкой в термальный комплекс вы пообедаете в местном трактире, ресторане или в итальянской столовой «Tavola calda». После посещения папских терм я заеду за вами и отвезу на ж/д станцию Витербо «Римские Ворота», с которой вы сможете вернуться в Рим.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает самостоятельное прибытие в Витербо.
  • Данное экскурсионное предложение по посещению Витербо и Папских Терм действует по средам.
  • Отправление поезда из Рима в 08.52 со станции Остьенсе (ст.метро Пирамиде).
  • С других римских ж/д станций: Трастевере, Сан-Пьетро, Валле Аурелия (одноименная ст.метро), поезд из Рима отправляется в 08.56, в 09.03, в 09.07 соответственно.
  • Прибытие поезда на ж/д станцию Витербо «Римские Ворота» из Рима в 10.44.
  • Отправление поезда из Витербо в Рим в 18.10 и в 20.16.
  • Стоимость ж/д билета от 5.10 до 5.60 евро/чел. в один конец.
  • Пауза на обед с 13.00-13.15 до 14.30.
  • Обед в ресторане — от 18 евро/чел. (закуска, два горячих блюда, гарнир, вино, вода). Пожалуйста, сообщайте о желании пообедать заранее.
  • Входные билеты в термы — 12 евро/чел. (непраздничные дни), плюс 2 или 5 евро — за электронный ключ-карточку или ключ-браслет от персонального шкафчика и для прохода через турникеты на территории термального комплекса. После возвращения электронного ключа на ресепшн, 2 или 5 евро вам возвращаются.
  • Для посещения бассейна при себе иметь: купальный костюм, резиновые тапочки, полотенце, халат (в теплую погоду не обязателен), принадлежности для душа, в солнечную погоду — защитный крем, солнцезащитные очки.
  • Экскурсия может быть перенесена на другой день, если бассейн термального комплекса «Папские Термы» непредвиденно закрыт. Или, как альтернатива, можно посетить другой термальный комплекс. Его стоимость — от 45 евро/чел, в указанную сумму входит использование нескольких бассейнов, сауна, контрастная дорожка, зал-релакс с горячими напитками, полотенце и халат. В альтернативный термальный комплекс обязательно: бронирование, наличие документа, удостоверяющего личность, только для +18 лет.
  • За время экскурсии по городу не будет возможности оставлять вещи (купальные принадлежности) в машине.
  • Я смогу предложить для однодневного пользования в термальном комплексе резиновые тапочки из своего домашнего резерва, размер от 37 до 45. О необходимости сообщайте заранее.
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день
Прогулка по Витербо и Папские термы за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ж/д станция Витербо Римские Ворота.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 мая 2019
Светлана забрала с поезда и отвезла в Термы, а после провела чудесную экскурсию. Очень пунктуальный и начитанный человек, советую

Светлана проводит ещё 7 экскурсий

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