Что вас ожидает

Витербо в мифах и легендах

Мы встретимся у Римских ворот и пройдем по пути процессии, посвященной покровительнице города, — Святой Розе. Остановимся на площади Избрания, где я расскажу, кто и как ее строил, почему символом Витербо считается лев, и как легенда о прекрасной Галиане повлияла на это место. А через знаменитый квартал Сан-Пеллегрино, путем средневековых паломников, вы пройдете к Соборной площади. Именно здесь в 12 веке обосновались папы, превратив его в центр религиозной, политической и культурной жизни. Я объясню, почему Витебро называют «городом пап» и открою вам истории из биографий известных служителей церкви.

Термальные воды — поплавать в легендарных источниках

Вы побываете в термальном комплексе Папские термы, где в бассейне с теплой водой расслабитесь, поплаваете, отдохнете; весной, летом и осенью — позагораете. Перед поездкой в термальный комплекс вы пообедаете в местном трактире, ресторане или в итальянской столовой «Tavola calda». После посещения папских терм я заеду за вами и отвезу на ж/д станцию Витербо «Римские Ворота», с которой вы сможете вернуться в Рим.