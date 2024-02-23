Посещение смотровой площадки Казанского вокзала с аудиогидом
Аудиоэкскурсия в Москве

Познакомиться с богатой историей здания и взглянуть на город с высоты птичьего полёта

Казанский вокзал – один из самых красивых железнодорожных комплексов страны. Вы наденете наушники и поднимитесь с аудиогидом на смотровую площадку. Узнаете интересные факты о вокзале и полюбуетесь красивыми видами столицы.
Посещение смотровой площадки Казанского вокзала с аудиогидом
Посещение смотровой площадки Казанского вокзала с аудиогидом
Посещение смотровой площадки Казанского вокзала с аудиогидом
Ближайшие даты:
23
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Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный350 ₽
Дети от 5 до 10 лет включительно175 ₽
Семейный тариф: двое взрослых и не более двух детей до 10 лет750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Со смотровой площадки вы увидите:

  • Сталинские высотки — одни из самых известных зданий столицы.
  • Останкинскую телебашню — неофициальный символ Москвы.
  • Площадь трёх вокзалов, которая объединяет архитектуру разных стилей на одном участке.
  • Скульптуру дракона Зиланта — древнего символа Казани, изображенного на флаге и гербе столицы Татарстана.

Аудиогид расскажет:

  • Каким образом главный архитектор здания Алексей Щусев связан с Мавзолеем Ленина.
  • Какие известные художники работали над росписью залов.
  • И много других интересных фактов.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников.
  • Чтобы оплатить остаток суммы и получить оборудование, обратитесь к администратору в зал «Комфорт» на 1 этаже вокзала.
  • Аудиоэкскурсия проводится ежедневно с 10:00 до 21:00 в начале каждого часа.
  • Одевайтесь, пожалуйста, так, чтобы не замерзнуть во время прогулки на смотровой площадке.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Комсомольская пл., д. 2, Казанский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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