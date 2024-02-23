Познакомиться с богатой историей здания и взглянуть на город с высоты птичьего полёта
Казанский вокзал – один из самых красивых железнодорожных комплексов страны. Вы наденете наушники и поднимитесь с аудиогидом на смотровую площадку. Узнаете интересные факты о вокзале и полюбуетесь красивыми видами столицы.
Ближайшие даты:
23
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даты
даты
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|350 ₽
|Дети от 5 до 10 лет включительно
|175 ₽
|Семейный тариф: двое взрослых и не более двух детей до 10 лет
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Со смотровой площадки вы увидите:
- Сталинские высотки — одни из самых известных зданий столицы.
- Останкинскую телебашню — неофициальный символ Москвы.
- Площадь трёх вокзалов, которая объединяет архитектуру разных стилей на одном участке.
- Скульптуру дракона Зиланта — древнего символа Казани, изображенного на флаге и гербе столицы Татарстана.
Аудиогид расскажет:
- Каким образом главный архитектор здания Алексей Щусев связан с Мавзолеем Ленина.
- Какие известные художники работали над росписью залов.
- И много других интересных фактов.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием предоставленных плеера и наушников.
- Чтобы оплатить остаток суммы и получить оборудование, обратитесь к администратору в зал «Комфорт» на 1 этаже вокзала.
- Аудиоэкскурсия проводится ежедневно с 10:00 до 21:00 в начале каждого часа.
- Одевайтесь, пожалуйста, так, чтобы не замерзнуть во время прогулки на смотровой площадке.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Комсомольская пл., д. 2, Казанский вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.
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